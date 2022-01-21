Чёрный, зелёный или улун: как правильно выбрать чай

С детства мы привыкли, что есть два типа чая — чёрный и зелёный. Когда мир стал более открытым, мы узнали, что разновидностей чая гораздо больше, а чёрный чай на его родине в Китае называют красным. Еще мы узнали, что с этим напитком связаны целые культуры и церемонии, существуют эксперты, которые способны определить на вкус тончайшие оттенки. О том, как правильно выбирать чай, рассказала читателям Pravda.Ru генеральный директор агентства КРОС Екатерина Мовсесян.

Как правильно выбрать чай

Привычные нам виды чая отличаются способом обработки чайного листа, в результате чего напиток приобретает разнообразные вкусовые и внешние характеристики. Традиционно различают черный, зеленый, белый, желтый чай, улун и пуэр, внутри каждого вида есть еще множество сортов и наименований.

Пожалуй, самый популярный в России чай — черный, он наиболее ферментированный, поэтому имеет самый насыщенный цвет. Зеленые чаи популярны у любителей здорового образа жизни, потому что богаты витаминами и антиоксидантами и обладают бактерицидными свойствами. Белый чай особенно ценится в Китае, он готовится из самых нежных листочков, обладает тонким вкусом и целебными свойствами. Желтые чаи в целом близки к зеленым по своим свойствам.

Улуны и пуэры сегодня довольно популярны в московских ресторанах. Их отличает яркий необычный вкус: наверное, первые полюбившееся россиянам улуны — молочные, в запахе действительно присутствуют ноты молока. А пуэр отличается землистым привкусом и оказывает тонизирующее воздействие, бодрит порой сильнее кофе. Отдельно интересно то, что этот чай хранится в спрессованных лепешках, а не россыпью, как любой другой.

"Я бы не советовала покупать пакетированный или ароматизированный чай, потому что в нём может быть много химических добавок", — отмечает Екатерина Мовсесян в интервью Pravda.Ru.

Травяные чаи: польза или вред

В ресторанах часто можно встретить еще одну позицию — это травяные чаи. Строго говоря, эти напитки имеют мало общего с чаем — разве что их тоже заваривают и пьют горячими. Но чайного листа чаще всего в составе нет вообще. Это могут быть заваренные кипятком листья мяты или цветки ромашки, но чаще всего бывает представлена специальная смесь различных трав. Обычно такие смеси безобидны, но следует помнить, что травы могут достаточно сильно воздействовать на организм. Неспроста мы и в 21 веке продолжаем ими лечиться, поэтому при выборе травяного чая стоит учитывать свое состояние здоровья.

"Если же говорить об общих моментах — травяные чаи обычно заваривают не кипятком, чтобы те не утратили свои полезные свойства. Мята и ромашка оказывают успокаивающее воздействие на организм, лимонник, наоборот, бодрит, а имбирь помогает при вздутии", — отмечает эксперт.

Один из ярких примеров экзотического чая без содержания самого чая — это синий тайский чай. Он стал известным во многом за счет популярности самого Таиланда как туристического направления. Знакомя туристов с культурой своей страны, тайцы в числе прочего предлагают попробовать горячий напиток необычного синего цвета, называя его чаем.

На самом деле сырье для этого напитка — это бутоны ярко-синей орхидеи, которые собирают рано утром, а потом около десяти часов сушат на улице. Благодаря такому достаточно щадящему способу заготовки бутоны сохраняют свою эластичность и остаются целыми даже при заваривании. Помимо необычного цвета, этот напиток славится своими целебными свойствами.

В нем содержатся витамины и другие полезные микроэлементы:

железо,

фосфор,

калий,

аминокислоты.

Благодаря своему богатому составу этот чай укрепляет иммунитет, благотворно влияет на кровеносную и нервную систему. Конечно, это не панацея, по полезности синий чай часто сравнивают с заваренными плодами шиповника — получается богатый витаминами общеукрепляющий напиток. Однако если у человека есть хронические заболевания, как и в случае с другими травяными чаями, лучше проконсультироваться с лечащим врачом, нет ли противопоказаний к подобным экспериментам.

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