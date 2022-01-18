Кандидоз — грибковое заболевание, поражающее в основном кожу и слизистые оболочки, реже внутренние органы. Возбудителем является дрожжевой грибок рода Candida, женщины часто называют это заболевание "молочница". Грибок может поражать не только мочеполовую, но и дыхательную, и пищеварительную системы. При резком ослаблении иммунитета может развиваться даже генерализованный кандидоз (кандидозный сепсис). Болезнь легко поддаётся лечению, но возможны случаи рецидива кандидоза. О том, как предотвратить молочницу, рассказала читателям Pravda.Ru к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.
Главный пункт в профилактике кандидоза — максимально бездрожжевая диета. Что это значит? Исключение из рациона всех продуктов, которые так или иначе интересны Candida (дрожжам, простейшим грибам, вызывающим симптомы вроде молочницы). "Кандида" питается сахарами. Соответственно, для того, чтобы уменьшить ее количество в организме, необходимо исключить следующие продукты:
"В целях профилактики достаточно исключить алкоголь, сахар в любом виде, глютенсодержащие крупы, употреблять только сезонные фрукты и овощи, отказаться от готовой еды и полуфабрикатов", — отмечает Ирина Юзуп.
Возникновению кандидозов могут способствовать следующие факторы:
Соответственно, в профилактические меры следует включить грамотное лечение антибиотиками (только по надобности и с курсом пробиотических препаратов), укрепление иммунной системы и регулярный чек-ап иммунной системы. Также следует отказаться от синтетического белья и ежедневных прокладок.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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