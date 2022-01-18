Как предотвратить молочницу: советы врача

Кандидоз — грибковое заболевание, поражающее в основном кожу и слизистые оболочки, реже внутренние органы. Возбудителем является дрожжевой грибок рода Candida, женщины часто называют это заболевание "молочница". Грибок может поражать не только мочеполовую, но и дыхательную, и пищеварительную системы. При резком ослаблении иммунитета может развиваться даже генерализованный кандидоз (кандидозный сепсис). Болезнь легко поддаётся лечению, но возможны случаи рецидива кандидоза. О том, как предотвратить молочницу, рассказала читателям Pravda.Ru к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.

Профилактика кандидоза

Главный пункт в профилактике кандидоза — максимально бездрожжевая диета. Что это значит? Исключение из рациона всех продуктов, которые так или иначе интересны Candida (дрожжам, простейшим грибам, вызывающим симптомы вроде молочницы). "Кандида" питается сахарами. Соответственно, для того, чтобы уменьшить ее количество в организме, необходимо исключить следующие продукты:

фрукты и ягоды (кроме брусники и лимона),

мучные продукты (макароны, хлеб, выпечку),

глютенсодержащие крупы (пшеница, перловая крупа, ячмень, рис и овсянка),

сахар в любом виде (чистый, в конфетах и сладостях),

алкоголь,

полуфабрикаты,

сладкие овощи (батат, морковь, картофель, свекла, помидоры),

грибы,

уксус и производственные соусы.

"В целях профилактики достаточно исключить алкоголь, сахар в любом виде, глютенсодержащие крупы, употреблять только сезонные фрукты и овощи, отказаться от готовой еды и полуфабрикатов", — отмечает Ирина Юзуп.

Причины возникновения молочницы

Возникновению кандидозов могут способствовать следующие факторы:

антибиотикотерапия;

низкая кислотность желудка;

дисбиоз кишечника;

экзокринная недостаточность поджелудочной железы;

нарушения углеводного обмена;

гипоандрогения/гиперэстрогения;

ВИЧ;

смена полового партнера;

нейтропения, снижение активности нейтрофилов;

снижение фагоцитарной активности моноцитов.

снижение популяции Т-лимфоцитов, включая Т-хелперы и Т-лимфоциты цитотоксические.

снижение продукции IgA, IgG.

активная инфекция вирусами группы герпеса (в первую очередь ВПГ 1, 2);

сиаладенит;

длительное лечение НПВП;

лечение ГКС, иммуносупрессорами.

Соответственно, в профилактические меры следует включить грамотное лечение антибиотиками (только по надобности и с курсом пробиотических препаратов), укрепление иммунной системы и регулярный чек-ап иммунной системы. Также следует отказаться от синтетического белья и ежедневных прокладок.

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