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Автор Ирина Шлионская

Как избавиться от пищевой зависимости?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Как вы думаете, откуда берётся столько людей с лишним весом и сопутствующими ему болезнями? Все знают о том, какие продукты вредны, а какие полезны, и тем не менее, многие не придерживаются принципов здорового питания. Виновата в этом по большей части пищевая зависимость.

 

Почему мы начинаем зависеть от еды?

Далеко не все и не всегда едят ради того, чтобы элементарно насытиться. Чаще всего люди стараются ещё и получить от пищи удовольствие. А иногда еда служит средством снятия стресса. Она — неотъемлемая часть общения: мы едим в гостях, пьём чай или кофе на службе с коллегами, отправляемся в кафе, чтобы отметить встречу с друзьями…

Если нам нравится вкус пищи, у нас вырабатываются эндорфины, улучшается настроение. В результате вырабатывается рефлекс: если мы едим то или это, то нам хорошо. Поэтому мы "подсаживаемся" на пиццу, чипсы или пирожные. Жирная, сладкая, солёная, острая, копчёная и любая пища с ярко выраженным вкусом чаще всего вызывает пищевую зависимость. Стимулятором есть эту пищу обычно является не столько голод, сколько желание отведать "вкусненького". Она определённым образом воздействует на вкусовые рецепторы, и вместо того чтобы насытиться, мы хотим ещё и ещё… Производители фастфуда, кстати, специально добавляют в свою продукцию глутамат натрия, чтобы вызвать подобный эффект.

Признаки пищевой зависимости

 

Как определить, что у вас развилась пищевая зависимость? Прежде всего об этом свидетельствует неконтролируемая тяга к пище или определённого рода продуктам. При этом, если любимый продукт (скажем, чипсы или шоколадные батончики) в доме отсутствует, человек начинает испытывать беспокойство.

  • У вас отсутствует самоконтроль. Например, если перед вами поставить коробку конфет, то вы начинаете съедать одну конфету за другой вместо того, чтобы ограничиться одной-двумя.
  • Если пищу долго не подают на стол (скажем, в ресторане), вы начинаете нервничать. Когда же еда на столе, вы поглощаете её слишком быстро. И это не связано с реальным чувством голода.
  • У вас возникает желание отведать какой-то определённой пищи несмотря на то, что вы уже сыты. Скажем, вы только что съели полноценный обед, и вдруг вам захотелось торта или шоколада…
  • Еда для вас становится средством компенсации. Вы едите, когда испытываете стресс, страх, неуверенность. Также вы можете использовать еду как способ самопоощрения. Убрали квартиру — съели пару пирожных. Сдали проект на работе — отправились в кафе-мороженое…
  • Вы часто ходите в магазин и забиваете под завязку холодильник, хотя не нуждаетесь в таком количестве продуктов.
  • После еды вы испытываете чувство вины и угрызения совести за то, что переели. Но это не мешает вам переедать.
  • Вы не можете дать реальную оценку своему пищевому поведению. Так, вам может казаться, что вы едите мало, тогда как на деле вы постоянно переедаете. Или вам кажется, что вы потребляете здоровые продукты, тогда как то и дело позволяете себя фастфуд, мучное и сладости.

Как с этим бороться?

 

Для начала вы должны осознать, что у вас есть проблема, которую необходимо решать. Пищевая зависимость — такая же, как алкогольная или наркотическая, только разрушение здоровья может наступать медленнее.

Если осознание пришло, первым делом вам необходимо пересмотреть свой рацион. Оптимальный вариант — обратиться с этой целью к грамотному диетологу, который даст вам индивидуальные рекомендации и составит необходимый режим питания.

Найдите альтернативный вариант получения положительных эмоций. Ведь очень часто мы едим, чтобы заполнить пустоту в жизни, избавиться от скуки. Попробуйте вспомнить, чем вам хотелось заниматься раньше. Может быть, писать стихи или рисовать? Подойдут чтение, музыка, фильмы, прогулки, походы по музеям… Можно придумать для себя какое-нибудь новое хобби или вернуться к старому, давно заброшенному. Очень помогает общение, но не забудьте о том, что это не должно быть непременно связано с едой.

Если вы не знаете, что делать вместо еды, то попытайтесь заняться спортом. Пусть даже в домашних условиях, если нет времени и желания посещать бассейн или тренажерный зал. Физические упражнения способствуют выработке гормонов, влияющих на центры удовольствия в мозгу, и вам будет уже меньше хотеться сладких булочек.

Работайте над своей самооценкой. Большинство людей, страдающих пищевой зависимостью, не любят себя. Либо им не нравится собственное "неидеальное" тело, либо не нравится собственная жизнь и они ищут утешения в еде. Необходимо изменить отношение к себе и окружающему миру, объективно оценить свои достоинства и недостатки. Можно и поощрять себя за какие-то достижения, но только не съедобными "призами". Например, купите билеты в театр, отправьтесь в поездку, о которой давно мечтали. Поверьте, в жизни есть много гораздо более интересных и полезных вещей, чем вкусная еда!

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как перестать есть всё подряд?
Редактор: Людмила Черткова
Темы правильное питание
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