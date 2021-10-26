Польза чёрного перца для здоровья

Не зря чёрный перец называют "королём специй". Этот продукт незаменим при приготовлении любого блюда, придавая ему пикантность. А также он полезен для здоровья, например, улучшает пищеварение. Черный перец также может стать и лекарством, поскольку обладает противовоспалительными, противомикробными и антиоксидантными свойствами, недаром его используют в народной медицине для улучшения самочувствия люди с высоким давлением или диабетом. Согласно исследованиям, перец также может помочь людям бросить курить. Но что особенно актуально, черный перец создает барьер для проникновения коронавируса в организм.

В черном перце есть углеводы, а также микроэлементы, такие как железо, кальций, магний, марганец, и витамины А, С, К и группы В.

Чёрный перец: преимущества для здоровья

Улучшает функции ЖКТ

Черный перец стимулирует выработку желудочного сока и способствует выделению слюны, таким образом существенно улучшая пищеварение. Желудочный сок помогает подготовить пищу для переваривания и всасывания в кишечнике. Черный перец содержит пиперин, который помогает устранить:

газообразование,

изжогу,

расстройство желудка.

Улучшает психологическое здоровье

Результаты исследования на крысах показывают, что пиперин улучшает когнитивные функции, память, защищает от нейродегенерации, соответственно, препятствует возникновению болезни Альцгеймера.

Эффективен в лечении респираторных заболеваний

Черный перец обладает антибактериальными, противовоспалительными и отхаркивающими свойствами, он эффективен при

астме,

простуде,

кашле и заложенности носа,

синусите.

Кроме того, ученые из Индии выяснили, что пиперин может блокировать действие частиц коронавируса, которые отвечают за размножение в человеческом организме. Также пиперин подавляет размножение болезнетворных бактерий.

Помогает в лечении диабета

Благодаря антиоксидантным свойствам чёрный перец помогает стабилизировать уровень сахара в крови и замедляет всасывание глюкозы. В одном исследовании было обнаружено, что пиперин способствует увеличению скорости метаболизма в мышцах в состоянии покоя, что можно использовать не только для лечения диабета, но и профилактики ожирения.

Снижает давление

Пиперин снижает кровяное давление, выступая блокатором кальциевых каналов. Поэтому гипертоникам не следует пренебрегать этой специей.

Предотвращает проблемы с зубами

Регулярная чистка зубов, зубная нить и массаж десен могут помочь предотвратить проблемы с зубами. Существуют даже аюрведические средства для массажа десен, в состав которых входит чёрный перец. Благодаря дезинфицирующим свойствам чёрный перец не хуже анальгина справится с зубной болью.

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