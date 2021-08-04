Дело не в вакцине

Вот уже полтора года ковидная реальность диктует свои правила игры. Маски, перчатки, QR-коды, вакцинация — слова не такие страшные по сравнению с ИВЛ, "красная зона", морг. Но оказывается, дело не только в вакцинации, но и в самом управлении процессом развития пандемии и правильной постановке "щита". Мы собрали некоторые мнения по вопросу: а можно ли было иначе? И не поздно ли еще изменить подход?

Предприниматель Борис Бальмонт, соучредитель компании, поставляющей на российский рынок экспресс-тесты для ковид-диагностики, считает, что России стоит обратить внимание на опыт других стран и в том числе небольшой Словакии. В целом, по словам Бальмонта, менеджерам здравоохранения стоит изменить подход — обеспечить бесплатное масштабное экспресс-тестирование, полное сопровождение человека до и после вакцинации. То есть, только дополнив вакцинацию постоянным тестированием с целью выявления в том числе и бессимптомных заболевших, можно остановить пандемию.

В Словакии, по его словам, нашли на удивление интересный метод поставить реальный щит ковиду — там дважды протестировали все население 6-миллионной Словакии на заражение коронавирусом. Казалось бы, что такого. Но важно, что тестирование проводилось в сжатые сроки и (внимание!) бесплатно, государство взяло на себя все расходы по тестированию.

43 миллиона евро от государства

Руководил "боевой операцией" министр обороны Словакии Ярослав Наг. Тогда около 1% словаков получили положительные результаты и отправились на самоизоляцию. Для того, чтобы провести краткосрочное массовое тестирование, словаки привлекли более 40 тысяч медиков, а также отряды солдат, полицию, госслужащих и волонтеров, открыли около 5 тысяч точек тестирования. Те, кто отказался участвовать в массовом тестировании — ушел на самоизоляцию.

Интересным был и подход к тестам — это были 13 миллионов тестов на антиген, которые позволяют установить результаты исследования уже через 15-30 минут. По словам экспертов, такое тестирование является "единственным способом обратить вспять развитие пандемии". Госрасходы составили 43 миллиона евро. Премьер Словакии Игор Матович, инициатор тестирования, заявил, что "государство не на словах, а на деле проявило заботу о своих гражданах".

Не (совсем) добровольная вакцинация

В России же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на днях отметил, что распространение коронавируса в России возможно остановить только с помощью иммунизации определенного количества граждан. По его словам, только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу.

Об этом же заявляет народный любимец Денис Проценко, главврач Коммунарки, говоря, что вакцинация является залогом победы над пандемией коронавирусной инфекции.

Нежелание вакцинироваться уже становится причиной увольнений либо отказов в приеме на работу. В целом "поголовность" вакцинации не одобряют и эксперты, и политики разного толка. Выступила в защиту граждан "Справедливая Россия — За Правду", партия "Новые люди".

Людей можно понять — даже в Конституции РФ сказано, что "никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам". У людей нет доступа к достоверной информации о поствакцинных осложнениях, информация уклончива и изменчива, что вгоняет народ в депрессию.

Иные возможности

Предприниматель Борис Бальмонт, консультант компании-поставщика экспресс-тестов, считает необходимым выделить средства из бюджета на бесплатное обеспечение бригад скорой помощи экспресс-тестами на антиген к коронавирусу. По его словам, диагностика COVID-19 на ранней стадии — наиболее эффективный путь к быстрому лечению вируса до появления осложнений и возможность переболеть им в легкой форме, а также уникальная возможность быстро разрывать цепочки распространения инфекции.

"В настоящее время в любом городе России при появлении симптомов коронавируса рекомендуется звонить на горячую линию или просто 03, — говорит Бальмонт. - При этом скорая приезжает далеко не всегда, зачастую даются просто рекомендации по лечению на дому. А если и приезжает, то результата анализов приходится ждать еще сутки, лечение же получают быстро лишь те, чье тяжелое состояние уже налицо. А если человек испытывает острую фазу коронавируса и просит отвезти на компьютерную томограмму легких, к нему приезжает бригада скорой помощи и предлагает сначала сделать ПЦР-тест. Результаты такого теста заболевший ждёт более суток, после чего при положительном анализе на коронавирус снова вызывает скорую, ждёт ее сутки или более, и когда его привозят на КТ, поражение легких может быть уже в два или более раза больше исходного состояния. Зачастую заболевшие новыми штаммами ковида просто не доживают до результатов ПЦР-теста".

Главный врач "Центра диагностики и лечения им. Семашко" Заур Жилоков упоминает, что, например, в Испании экспресс-тесты есть в каждой скорой помощи, и это "правильная математика", которая дает эффект оперативности и снижения нагрузки на систему здравоохранения.

По словам экспертов, Минздрав и Ропотребнадзор в своих рекомендациях отдают приоритет дорогостоящим экспресс-тестам на антиген к коронавирусу, в связи с высокой ценой их нет в распоряжении бригад скорой помощи.

Смертей — словно самолет падает ежедневно

Борис Бальмонт обращает внимание: "Ежедневно в России от ковида умирает свыше 500 человек. Раньше при падении самолёта и гибели 200 пассажиров объявляли траур по всей стране минимум на сутки. А сейчас просто перестали показывать эту "статистику" в новостях. При оперативном тестировании заболевших на коронавирус смертность в стране можно было бы уменьшить минимум в два раза. А для бюджета это обошлось бы меньше, чем многие другие статьи социальных расходов".

Важно, по его словам, обеспечить и максимальную безопасность для тех, кто решил вакцинироваться. Вакцинация точно не должна быть принудительной, но важно и то, как сопровождается с медицинской точки зрения процесс вакцинации.

"Сейчас идут потоки людей на вакцинацию, и в этой массовке вряд ли кто следит именно за вашим состоянием. Пока, к сожалению, в поликлиниках, выездных медбригадах, торговых центрах и т. п. вакцинируют без какой-либо подготовки и последующего мониторинга состояния, а вот это уже риск, — говорит Бальмонт. — Нужен полный мониторинг состояния до вакцинации, предварительный тест на коронавирус, тест на антитела до и мониторинг состояния человека после вакцинации. После вакцинации минимум полчаса надо побыть с пациентом, имея в обеспечении противошоковый реанимационный комплект, анафилактический шок после вакцинации может быть у любого, самого здорового человека. Так что несомненно, надо уже извлечь уроки из пандемии и менять подходы на более эффективные".