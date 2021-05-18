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Автор Игорь Буккер

Генетик: вирусы используют много приемов, чтобы выжить

Здоровье

Зачем клетки в организме совершают "самоубийство" и как иммунная система может использовать электромагнитное поле, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру генетик, эмбриолог, профессор кафедры биологии и ихтиологии Московского государственного университета технологий управления имени Разумовского Юрий Георгиевич Симаков.

Генетик: вирусы используют много приемов, чтобы выжить

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Двойная проверка

— В прошлом году появлялись сообщения, причем от врачей, что витамины, содержащиеся в продуктах, помогают против ковида. Это так?

— Вирусы используют много приемов, чтобы выжить. Поэтому они делают всякие вещи, не очень хорошие для человека. Но клетки (от клеточного иммунитета) о том, что предпринять, сообщают друг другу химическим и полевым путем. Химические вещества, которыми обмениваются защитные клетки, Т-лимфоциты, называются интерферонами, или цитокинами. Так вот, вирусы, прежде чем напасть на человека, возбуждают у человека систему, когда у него больше вырабатывается билирубина. А билирубин захватывает все вещества, которые нужны для борьбы с вирусами. И вирус таким образом прикрывается. Он делает первую атаку на то, чтобы вырабатывался билирубин, а затем действует на том фронте, чтобы проникать в клетки.

Но клетки тоже могут погибать сами, ради того, чтобы в них не размножался вирус. Апоптоз — запрограммированная смерть у клеток.

А бактерии, которые тоже вирусом заражаются (кишечная палочка, предположим, которая у нас в кишечнике, пищеварительной системе), тоже имеют свои минусы. Бактериофаги — вирусы. Так вот, когда в кишечную палочку проникает вирус ДНК, она тоже кончает жизнь самоубийством, чтобы не заражать других. Появляется элемент, которым она пробуравливает в себе дырочку, в животе, в брюшной стороне условно, и вытекает. Потому что каждая бактерия надута как мяч, она просто выпускает из себя цитоплазму, чтобы вирус не размножался.

Однако вирус использует все эти отношения антигенов. Когда у человека много антигенов вырабатывается, и Т-лимфоциты не могут остановить выработку антигенов, то есть веществ для борьбы с вирусом, то появляется так называемый цитокиновый шторм. И антигены начинают уже действовать на наши клетки, называется иммунная реакция. Цитокиновый шторм может погубить человека. Так что тут очень сложная ситуация.

— Вы сказали, что клеточный иммунитет действует дольше, чем гуморальный. А при мутации, если вирус гриппа мутирует?

— Я только что рассказывал, что такое антитела. Вот антитело, заготовленное на руку с пятью пальцами, как перчатка. Если мутация этого вируса наступает, всё, не работает антитело, то есть гуморальный иммунитет при появлении нового штамма вируса не работает. В частности, сейчас считают, в Индии появился новый штамм, в Южной Африке появляются время от времени мутации.

А клеточный иммунитет срабатывает, когда непосредственно клетка подходит, рассматривает, контактирует с вирусами. Клеточный иммунитет работает против вирусов:

  • старых,
  • новых, с мутацией.

Это более совершенный механизм по сравнению с гуморальным, с антителами.

От вакцин, которые в мире наделали, вирусы могут уйти, создать новые мутации. Но Т-лимфоцит, который убивает вирусы, бактерии, называется киллер. И вот этот киллер подходит и спрашивает следующий лимфоцит, который его контролирует: "Вы мне даете лицензию на убийство?" Тот говорит: "Даю", и он убивает этого. То есть идет двойная проверка: милиция, прокуратура есть. Система полностью отлажена. Но все равно она дает сбой. Даже недавно я читал: кому делают два раза вакцину, все равно они могут заболеть. Потому что любая система может дать сбой.

Электромагнитные поля для связи

— Мы с вами уже не первый раз встречаемся, и вы рассказывали про ваши эксперименты с рыбами. Сейчас на какой вы стадии?

— Мы пытаемся выяснить, как общаются иммунные клетки: с помощью различных цитокиновых веществ, но они общаются между собой, мы считаем, и с помощью полей. Это более быстрое сообщение. То есть они знают уже: сюда вирусы проникли, надо начинать. Не пока там дойдет химическое вещество, а с помощью полей. Мы пытаемся эти поля найти, эффект есть, но у нас эти рыбы погибали почему-то раньше, чем… Таким образом, подавление было вирусов, но все равно рыба у нас погибала: видимо, химическая система еще не срабатывала.

— А это способствует собственному иммунитету?

— Мы это делали на вирусе, который вызывает COVID-19, мы это делали на иридовирусах, по молекулярному составу близких. Но, видимо, механизм у этих вирусов совершенно одинаковый. Вот почему, предположим, вакцина от полиомиелита тренирует.

Заболевание гриппом и другими вирусами тренирует нашу систему, болезнь сама проходит легче у человека, если уже вирусы встречались в организме раньше. То есть требует тренировки иммунная система.

— Спасибо большое за беседу. Всего доброго вам, не болейте. Чтобы ваши эксперименты всегда заканчивались удачей.

— Спасибо большое. Мы эксперименты проводим еще и на людях. Но это уже с помощью врачей, поскольку я цитолог только, цитогенетик, я не занимаюсь лечением людей. На людях проводит организация "ЛазерВита", медицинский центр. Проводим эксперименты с попыткой воздействовать именно электромагнитными волнами: передавать сигнал иммунной системе о том, что вирусы напали на нас. Но это только первые шаги.

Сами вирусы, скорее всего, четко знают, сколько их. Поэтому они точно определяют, как им активизироваться, достаточно ли у них знаний, чтобы воевать с человеком.

И это общение может передаваться не обязательно химическим путем, оно может передаваться на уровне волн и полей. Скорее всего, так и происходит. Вот поэтому будем надеяться, что этот вариант тоже будет открыт нам.

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Редактор: Марина Севастьянова
Темы covid-19 вирусы здоровье иммунитет коронавирус юрий симаков
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