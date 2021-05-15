Генетик: препарат “Мир-19” дает иммунитет к COVID-19 на 17 лет

Действительно ли вакцина от полиомиелита помогает в борьбе с коронавирусом и чем препарат "Мир-19” отличается от вакцины "Спутник V”, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру генетик, эмбриолог, профессор кафедры биологии и ихтиологии Московского государственного университета технологий управления имени Разумовского Юрий Георгиевич Симаков.

Два иммунитета

— Юрий Георгиевич, отечественная живая вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание COVID-19. Это доказали специалисты Федерального научно-исследовательского центра разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук. Это правда?

— Да. Это очень интересная проблема. Раз вакцина от полиомиелита может предоставить, вернее, облегчить заболевание COVID-19, то немного надо поговорить об иммунитете. Иммунитет бывает:

гуморальный,

клеточный.

Все мы знаем, что иммунитет — это защита нашего организма от различных антигенов. Значит, любые биологические вещества, которые нам не подходят, называются антигенами. Антигены могут быть в виде живых существ, но бывают и неживые: различные химические и токсические соединения могут быть антигенами.

У нас сейчас идет разговор о том, чтобы сделать иммунитет гуморальным. То есть сейчас все вакцины направлены на поднятие гуморального иммунитета. Это иммунитет, который вызывается антителами. Представим себе, что такое антитело. Каждый может представить себе руку и к ней перчатку. Вот рука — это антиген, против которого надо бороться, а перчатка — это как раз антитело. Оно полностью повторяет. То есть берется гамма-глобулин, он как ниточка оплетает антиген, и дальше снимается. Если таких наделать антигенов много, он готов уже своевременно войти в контакт с любым антигеном и связь предоставить. Антигены, о которых мы говорим, вырабатываются белыми клетками крови, лимфоцитами.

Среди лимфоцитов есть живые существа. То есть в нашем организме тоже живые существа, которые сами по себе думают, двигаются, сами решают, что делать.

Лимфоциты делятся на два вида:

Т-лимфоциты,

В-лимфоциты.

В-лимфоциты вырабатывают антитела, "плетут перчатки", которые могут быть направлены против антиген. Вот так получается гуморальный иммунитет. Он быстро отвечает на попавший антиген, но держится недолго. Да вы и сами знаете, "Спутник V" сделали вакцину против COVID-19, а мы всегда спрашиваем, сколько она там продержится. Но он может быстро закончиться, через полгода.

Поэтому наше агентство медико-биологическое, во главе со Скворцовой, работает над другим видом иммунитета, клеточным. А клеточный иммунитет тоже направлен на то, чтобы уничтожить антиген, но клеточный иммунитет происходит при непосредственном контакте клеток Т-лимфоцитов с антигенами, то есть с вирусами. Клеточный иммунитет сильнее, чем гуморальный иммунитет. Клеточный иммунитет может держаться годами, 17-20 лет, а иногда на всю жизнь остается. В отличие от гуморального, который держится полгода-год. То есть этот иммунитет — это бесконечная борьба различных живых существ или различных материалов от живых существ.

Мы уже можем сказать, что если есть вакцина против вируса полиомиелита, то она, оказывается, тренирует наш клеточный иммунитет. Поэтому если такую вакцину применили, то коронавирус не будет действовать так сильно. И таким образом мы получаем эффект ослабления воздействия.

Сложные экзамены

— В связи с этим еще информация появилась, что прекратили вакцинацию детей от кори, и это может послужить причиной того, что опять возникает пандемия, которая может вскоре привести к вспышке кори.

— Да, совершенно верно. Если иммунитет не формируется, то он со временем ослабевает, в частности, клеточный иммунитет тоже ослабевает, и нужно без конца его поддерживать.

Вот почему важнее, лучше было бы, если бы медики работали над лекарствами, которые уничтожают непосредственно вирусы, чем разрабатывали бы такую систему вакцинации.

Это уже отработанная система, поэтому, конечно, нужно ее поднимать. Но, во всяком случае, всегда иммунитет должен поддерживаться. У нас есть клетки памяти, которые помнят. Это Т-лимфоциты, клетки белой крови, которые прошли обучение специальное.

Вы представляете себе, что клетки, лимфоциты, проходят обучение? Причем они сдают экзамены, и экзаменатор у них очень строгий: 90% лимфоцитов погибает.

Они два экзамена сдают. Первый экзамен — они проходят обучение, опознать все антигены человека самого. Проходят после этого обучение, их процентов 50 уничтожают как негодных существ: если экзамен не сдал по уничтожению. И в конечном итоге, после второго экзамена, когда они сдали экзамен на то, чтобы распознавать чужие клетки (им дают такие задания), и если не распознают, их 90% уничтожается. Вот 10% останутся, уже размножаются, и они-то образуют клеточный иммунитет. И вот на клеточном иммунитете разрабатывают при Скворцовой (и уже получен сейчас) новый препарат, не "Спутник", а "Мир-19". Этот "Мир" более эффективный, потому что от него иммунитет сохраняется до 17 лет.