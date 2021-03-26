Подтяжка лица SMAS: преимущества и недостатки пластической хирургии лица

Вернуть прежние черты лица после 45 лет возможно: пластическая хирургия 21 века может предложить множество эффективных решений для победы над внешними возрастными изменениями. SMAS-лифтинг позволяет достичь впечатляющего результата, который сохраняется долгие годы. Это по-настоящему революционная методика, позволяющая выполнить подтяжку лица и шеи для радикального устранения возрастных несовершенств.

Что такое SMAS-лифтинг

СМАС-лифтинг — пластическая операция, ключевой особенностью которой является работа не только с кожным покровом, но и с подкожно-жировой клетчаткой, мышечной тканью. Слой, который затрагивает доктор, называется SMAS — поверхностная мышечно-апоневротическая система. Такой подход обеспечивает действительно эффективный и длительный результат, поскольку доктор выполняет глубокую, а не поверхностную проработку тканей.

После достижения сорокалетнего возраста многие женщины замечают, что кожный покров в области щек, шеи и вокруг ушей начинает постепенно терять эластичность. Это обусловлено потерей волокон коллагена и эластина, содержащихся в мышечно-апоневротической системе. Последствиями потери волокон апоневроза становятся образование морщин, брылей, выраженной носослезной борозды, птоза, а также "второго подбородка". Овал лица больше не выглядит столь подтянутым, а взгляд становится уставшим и угрюмым. SMAS-лифтинг позволяет устранить провисание мягких тканей лица и сформировать красивый, подтянутый каркас лица. Многие пациентки отмечают, что после СМАС-лифтинга выглядят моложе на десяток лет.

Преимущества SMAS-лифтинга

СМАС-лифтинг позволяет скорректировать возрастные изменения, при этом полностью сохранив природные черты лица. Среди преимуществ операции следует отметить:

практически неограниченные возможности моделирования и восстановления утраченной анатомии;

долговечность результата;

возможность сохранить естественный разрез глаз и очертания губ;

возможность единовременного выполнения подтяжки SMAS и других пластических вмешательств;

наибольшая эффективность среди всех существующих способов лифтинга;

малая травматичность;

быстрая реабилитация.

Следует понимать, что подтяжка лица SMAS не решит поверхностные проблемы кожи (тонкие морщины, пигментные пятна, меланодермию и т. д.).

Хирургическая операция SMAS-лифтинг не имеет ничего общего с предлагаемым многими салонами красоты ультразвуковым SMAS-лифтингом. Ультразвуковой лифтинг относится к косметологическим, а не пластическим процедурам, обладает гораздо меньшей эффективностью с поверхностным результатом, который имеет весьма кратковременный эффект.

Как выполняют SMAS-лифтинг

Классические методы лифтинга лица затрагивают лишь кожный покров, в то время как SMAS-лифтинг — это подтяжка глубоких тканей. Именно поэтому, спустя год после классической процедуры подтяжки кожи, провисания могут начать возвращаться, но не после подтяжки SMAS, когда привлекательный овал лица сохраняется длительный период.

SMAS-лифтинг выполняется под общим или комбинированным наркозом, а длительность операции может существенно варьироваться (в зависимости от сложности). Доктор аккуратно выполняет полукруговой разрез от височной области к мочке уха. Через организованный доступ выполняется подтяжка слоя СМАС — кожи и апоневроза. SMAS-лифтинг базируется на технике, известной как "расширенная вертикальная векторная подтяжка лица с минимальным доступом в глубокой плоскости", а также перемещение избытка мягких тканей на заднюю часть челюсти для восстановления контура и объема, которые создают дугу линии подбородка. Глубокая подтяжка лица направлена ​​на освобождение и движение мышечного и жирового слоев, а не на вытягивание и удаление кожи: освобождение связок, скрепляющих глубокий плоский слой, для достижения движения без натяжения, таким образом, процедура не может создать стянутость. Завершающий этап SMAS-лифтинга — установка дренажа и накладывание стерильных повязок.

Возможно выполнение операции классическим способом и с применением эндоскопа. В разных случаях может потребоваться различная глубина доступа. Эндоскопический SMAS-лифтинг позволяет получить доступ через небольшие проколы, и контролировать ход выполнения операции на мониторе. В данный момент, эндоскопическая подтяжка лица СМАС является наименее травматичным и точным способом вернуть подтянутый овал лица, однако результат эндоскопического вмешательства, выполненного профессиональным пластическим хирургом, ничуть не отличается от классической хирургической подтяжки СМАС без эндоскопа.

SMAS-подтяжка верхней зоны

SMAS-лифтинг лба, чаще всего, занимает около 2 часов. После того, как доктор организует доступ, представляется возможность сглаживания верхнего края орбиты, ликвидации "горбинки" носа и заполнения зон в области скул. Единовременное выполнение верхнего и медиального лифтинга позволяют устранить морщины и складки в височной области, где собирается лишний кожный покров при изолированном медиальном лифтинге. Комбинированный верхний и медиальный СМАС-лифтинг уместно выполнять тогда, когда обе зоны нуждаются в едином векторе натяжения кожи.

Медиальный SMAS-лифтинг

Средняя зона лица подвержена старению более выражено, чем верхняя и нижняя. Медиальная СМАС-подтяжка позволяет решить сразу 3 задачи: добавить или уменьшить объем в области мобильных зон, подтянуть кожу и выполнить пликацию СМАС-слоя, а также переместить поверхностную мышечно-апоневротическую систему вверх, и зафиксировать ее на нерастяжимых областях.

Во время медиального лифтинга, пликация СМАС-слоя может быть выполнена в более чем пяти точках. В таком случае результат будет устойчивым, и проблема птоза кожи будет в значительной мере решена. Слишком малое количество точек пликации поверхностной мышечно-апоневротической системы не сможет обеспечить долговечный эффект.

Медиальный лифтинг средней зоны может занимать до 3 часов, в то время как период реабилитации будет продолжиться до 7 дней. За неделю спадет отечность и пройдут синяки, а швы станут менее заметны. Абсолютная реабилитация (сглаживание гиперкоррекции) занимает 2 месяца.

При единовременном выполнении подтяжки средней и нижней зоны лица, целесообразна организация доступа к тканям сборку (доктор выполняет разрез вокруг уха). Так как расстояние до мимических мышц медиальной зоны довольно велико, хирург также выполняет расширенную диссекцию мышечно-апоневротического слоя. Длительность процедуры в таком случае, составляет до 4 часов, и требует высшего мастерства пластического хирурга.

SMAS-подтяжка нижней зоны

SMAS-лифтинг нижней зоны позволяет расправить складки на шее, а также подтянуть шейно-подбородочный угол. В комбинации с липосакцией шеи можно достичь максимально эстетичного результата. Кроме того, подтяжка нижней зоны позволяет визуально убрать всеми ненавистные линии "марионетки", максимально сгладив рельеф.

Для выполнения СМАС-лифтинга нижней зоны потребуется обеспечить доступ около уха. Долговечность результата зависит от глубины самого лифтинга — степени перемещения тканей кверху. Длительность такого вмешательства может достигать 4 часов. Восстановительный период длится до 2 недель, полное восстановление — до 2 месяцев.

Тонкости

СМАС-лифтинг можно выполнить несколькими способами, и крайне важно правильно подобрать подходящую методику в индивидуальном порядке. Сделать это можно лишь после консультации с высококвалифицированным пластическим хирургом, который владеет всеми современными способами СМАС-подтяжки: эндоскопическим, чик-лифтингом, мини-лифтингом, 3D-лифтингом, спейс-лифтингом и другими (все вышеперечисленные технологии относятся к категории "SMAS-лифтинг").

"Правильный выбор методики проведения операции — залог успешного результата. Представьте опытного парикмахера в провинциальном городе, который прекрасно выполняет одну красивую модельную стрижку, и делает эту стрижку всем клиентам, но не по той причине, что клиенты заказывают именно эту стрижку, а лишь потому, что парикмахер попросту не умеет выполнять другие. То же самое касается и SMAS-лифтинга: качественная индивидуальная, а не типовая процедура, может быть выполнена только доктором с большим опытом, одинаково хорошо владеющим всеми современными технологиями", — говорит американский челюстно-лицевой и пластический хирург Владимир Сойфер.

Качественная подтяжка лица SMAS сохраняет естественные уникальные черты лица, в частности — очертания губ и разрез глаз. Объективно оценить результат можно лишь после того, как завершится реабилитационный период, однако первые существенные изменения будут заметны уже через неделю, когда спадет отечность и уйдут гематомы. SMAS-лифтинг — малотравматичное вмешательство, поэтому период восстановления протекает довольно легко и быстро.