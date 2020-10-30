Врачи и эксперты оценили мощь "второй волны" пандемии

Вторая волна коронавируса уже задела 45 миллионов человек. Наибольшее число заболевших — в США, Индии и Бразилии.

Россия в этом плане пока только фиксирует суточные рекорды по заболеваемости и смертности. Ситуация стремительно ухудшается, и проблемы, которые весной только обнаружились, сегодня встают в полный рост.

Отвечать за это должны по идее местные власти. К примеру, омские врачи привезли пациентов, которых некуда было класть, прямо к зданию регионального Минздрава. Радикальный метод сработал — места в больницах нашли.

А в Ростове-на-Дону у пациентов на ИВЛ закончился кислород. В итоге в регионе начались перестановки в медицинском блоке. Вице-премьер Татьяна Голикова в среду, 28 октября, доложила о проблемах президенту Владимиру Путину, после чего в Курган отправились военные медики. Властям необходимо знать обстановку на местах.

Как пояснил фельдшер Алексей (Нижегородская область), сейчас вызовов очень много, нагрузка большая, из машины медики почти не вылезают. Больных везти некуда Обещанные деньги не выплачиваются, но хорошо, что средств защиты в принципе хватает. Проблема в том, что министерство не выполняет свои же функции.

Такого же мнения придерживается его коллега Сергей из Иркутской области. "Ситуация напряженная, число заболевших растет, инфекционный госпиталь переполнен", — пояснил он. Вторая волна проходит намного тяжелее, чем первая, — полный коллапс. Не хватает врачей, люди напуганы. Нужно было не упускать время в самом начале. Никто в марте не воспринял угрозу серьезно, но что-то сейчас вообще не смешно.

По словам калининградского фельдшера Анны Слотвицкой, все увеличивается в геометрических прогрессиях. Стационары переполнены пневмониями, мест катастрофически не хватает. То, что освобождается с утра, к обеду уже занято.

Кроме всего, ощущается нехватка лекарств в аптеках — участковые терапевты назначают терапию больным с легкой формой вируса, а лечиться возможности нет, так как лекарства купить практически невозможно. Медики болеют на ходу, работая по же 1,75 — 2 ставки.

По сути, нужно вводить режим ЧС, тогда зарплата и оплата дежурства идет в двойном размере. Плюс придется жить на работе, но так будет лучше для всех. В той же Челябинской области водители Скорых ездят на лысой резине, а уже почти зима и гололед. "Мечемся как бешеные по городу, в основном ездим по ковидным. То есть речь идет о больных с пневмонией, потому что ковидными они считаются с того момента, когда пришел положительный анализ", — говорит врач.

Рабочий график при этом — сутки через двое. Медики измотаны, а люди пытаются лечиться дома. "В Челябинске скорую ждут по неделе! И это не преувеличение. При этом бывает, что наши приезжают, а их уже никто не ждет, но вызов не отменен. Потому что вызова принимает 112, и, видимо, не записывают контактный номер, по которому можно позвонить и узнать, скорая все еще нужна или нет. Вот и получается, что бригады ездят вхолостую, а на вызова ехать некому. Неорганизованно все", — подытожила собеседница издания URA. ru.

Общий вывод по ситуации в стране — система снова оказалась не готова к наплыву больных, к другому распределению ресурсов и потенциальной оценке рисков. Плюс проблемы усугубляются еще и тем, что никаких прогнозов на улучшение ситуации никто не может дать. Все это рискует растянуться минимум на год, и как жить в условиях постоянного износа всего на свете — неизвестно.