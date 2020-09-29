Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Анна Смирнова

Раздражение, аллергия, ожоги: бьюти-процедуры, которые следует избегать

Ежегодно в арсенале по уходу за лицом появляются все новые и новые процедуры. Многообразие, конечно же, радует: ведь есть возможности выбирать, ориентируясь на возможности и желания.

Раздражение, аллергия, ожоги: бьюти-процедуры, которые следует избегать

Однако наряду с ними появляется немало довольно опасных бьюти-приемов, которые, не то что не помогут коже, а могут серьезно ей навредить.

От какого "наведения красоты" лучше отказаться

Зубная паста от прыщей

Распространенное мнение, что при помощи зубной пасты можно избавиться от прыщей и акне относится к "бабушкиным рецептам". И если можно понять женщин, живших в прошлом столетии, то их современницам, в развитый век косметологических и медицинских технологий прибегать к таким процедурам не следует.

Хотя бы потому, что от прыщей это не спасет, а вот получить сухость кожи, шелушение, воспаление и даже пигментацию вполне допустимо!

Выравнивание тона кожа дезодорантом

Даже сложно представить, чем руководствовался автор изобретения, давая такие советы. Разве можно матировать кожу антиперспирантом, который предназначен для пота, но никак не для борьбы с излишками кожного жира?

В итоге наивные девушки решившие "попробовать" такой способ "улучшения" кожи часто получают воспаления, закупорку пор и даже угревую сыпь.

Пилинг лица при помощи бритвы

Это довольно недавняя "фишка" в арсенале средств косметологии, которые можно использовать дома.

Суть его состоит в том, что при помощи специального лезвия с лица удаляются ороговевшие частички кожи и пушковые волосы. Считается, что их наличие мешает коже усваивать питательные средства, которые на нее наносят. Однако эта "процедура" не слишком безопасна во всех отношениях.

  • Во-первых, буквально сбривая пушок с щек, есть высокая вероятность того, что он заменится на более грубые и темные волосинки, скрывать которые будет проблематично и придется "бриться" потом долгие годы.
  • Ну, а во-вторых, высок риск порезов, инфицирования, и как следствия, шрамов на лице.

Перекись водорода и яблочный уксус для отбеливания кожи

Хоть аристократическая бледность не в моде, но находится немало ее последовательниц, желающих иметь кожу, словно никогда не бывавшую под солнцем. Для этой цели женщины прибегают не только к специализированным средствам и походам к косметологам, но и к известным домашним рецептам.

В частности, речь идет об использовании перекиси водорода.

Да, действительно это средство имеет осветляющий эффект. Но если взять за привычку использовать перекись часто, гоняясь за совершенством, то вполне можно заработать шелушение, пигментацию и даже ожоги на поверхности кожи.

Кстати, такой риск есть и при использовании яблочного уксуса, хоть домашнего приготовления, хоть покупного.

Дело в том, что у кожи человека Ph-уровень выше, чем у яблочного уксуса. Поэтому ни в коем случае не используйте его для кожи, если, конечно, нет желания получить сильнейшие воспаления и шелушения на ней.

Бодяга "от всего"

Еще одно весьма популярное домашнее средство. Но если в случае с синяками на теле оно действительно работает, то вот применять его для осветления кожи лица, да еще и вкупе с перекисью водорода "для усиления эффекта" не стоит.

Вместо желаемого результата гарантировано получите ожоги, сухость, эритему (сильное и длительное покраснение) и даже "корочку" на коже лица.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы красота дерматология народные советы
Новости Все >
Обнаружены останки морского животного размером более 30 метров
В ходе осеннего призыва планируется призвать 128 тысяч новобранцев
Восстановление экономики Китая замедлилось - Bloomberg
Танкисты отразили нападение условного противника на командный пункт
Медитация метта делает людей счастливее
Николай Басков отдыхает на Алтае
Молодые люди пытались ввезти в Краснодарский край килограмм наркотика
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новые фото с детьми
ЦБ: просроченные долги россиян составили более триллиона рублей
В Тюмени местный житель крал деньги из офисов фирм и магазинов
Последние материалы
Раздражение, аллергия, ожоги: бьюти-процедуры, которые следует избегать
Германия: военщина заигрывает с нацистами
Похолодание климата связано с вулканическими процессами, а не с метеоритами
Обнаружены останки морского животного размером более 30 метров
В ходе осеннего призыва планируется призвать 128 тысяч новобранцев
Восстановление экономики Китая замедлилось - Bloomberg
Танкисты отразили нападение условного противника на командный пункт
Медитация метта делает людей счастливее
Николай Басков отдыхает на Алтае
Молодые люди пытались ввезти в Краснодарский край килограмм наркотика
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Российский шоу-бизнес
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Новости футбола
Шейдаев ответил Мхитаряну по ситуации в Нагорном Карабахе
Экспертное мнение
В воскресенье в Минске был очередной акт надоевшего всем карнавала
Игорь Буккер Германия: военщина заигрывает с нацистами Игорь Буккер Василий Амирджанов "Глубинное государство" объявило мистическую войну Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова
Комментарии
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Президент России в числе лауреатов Шнобелевской премии
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Василий Колташов: "COVID19— не главная причина экономического кризиса"
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Макрон не смог выговорить фамилию Тихановской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников