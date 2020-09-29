Раздражение, аллергия, ожоги: бьюти-процедуры, которые следует избегать

Ежегодно в арсенале по уходу за лицом появляются все новые и новые процедуры. Многообразие, конечно же, радует: ведь есть возможности выбирать, ориентируясь на возможности и желания.

Однако наряду с ними появляется немало довольно опасных бьюти-приемов, которые, не то что не помогут коже, а могут серьезно ей навредить.

От какого "наведения красоты" лучше отказаться

Зубная паста от прыщей

Распространенное мнение, что при помощи зубной пасты можно избавиться от прыщей и акне относится к "бабушкиным рецептам". И если можно понять женщин, живших в прошлом столетии, то их современницам, в развитый век косметологических и медицинских технологий прибегать к таким процедурам не следует.

Хотя бы потому, что от прыщей это не спасет, а вот получить сухость кожи, шелушение, воспаление и даже пигментацию вполне допустимо!

Выравнивание тона кожа дезодорантом

Даже сложно представить, чем руководствовался автор изобретения, давая такие советы. Разве можно матировать кожу антиперспирантом, который предназначен для пота, но никак не для борьбы с излишками кожного жира?

В итоге наивные девушки решившие "попробовать" такой способ "улучшения" кожи часто получают воспаления, закупорку пор и даже угревую сыпь.

Пилинг лица при помощи бритвы

Это довольно недавняя "фишка" в арсенале средств косметологии, которые можно использовать дома.

Суть его состоит в том, что при помощи специального лезвия с лица удаляются ороговевшие частички кожи и пушковые волосы. Считается, что их наличие мешает коже усваивать питательные средства, которые на нее наносят. Однако эта "процедура" не слишком безопасна во всех отношениях.

Во-первых, буквально сбривая пушок с щек, есть высокая вероятность того, что он заменится на более грубые и темные волосинки, скрывать которые будет проблематично и придется "бриться" потом долгие годы.

Ну, а во-вторых, высок риск порезов, инфицирования, и как следствия, шрамов на лице.

Перекись водорода и яблочный уксус для отбеливания кожи

Хоть аристократическая бледность не в моде, но находится немало ее последовательниц, желающих иметь кожу, словно никогда не бывавшую под солнцем. Для этой цели женщины прибегают не только к специализированным средствам и походам к косметологам, но и к известным домашним рецептам.

В частности, речь идет об использовании перекиси водорода.

Да, действительно это средство имеет осветляющий эффект. Но если взять за привычку использовать перекись часто, гоняясь за совершенством, то вполне можно заработать шелушение, пигментацию и даже ожоги на поверхности кожи.

Кстати, такой риск есть и при использовании яблочного уксуса, хоть домашнего приготовления, хоть покупного.

Дело в том, что у кожи человека Ph-уровень выше, чем у яблочного уксуса. Поэтому ни в коем случае не используйте его для кожи, если, конечно, нет желания получить сильнейшие воспаления и шелушения на ней.

Бодяга "от всего"

Еще одно весьма популярное домашнее средство. Но если в случае с синяками на теле оно действительно работает, то вот применять его для осветления кожи лица, да еще и вкупе с перекисью водорода "для усиления эффекта" не стоит.

Вместо желаемого результата гарантировано получите ожоги, сухость, эритему (сильное и длительное покраснение) и даже "корочку" на коже лица.