Ежегодно в арсенале по уходу за лицом появляются все новые и новые процедуры. Многообразие, конечно же, радует: ведь есть возможности выбирать, ориентируясь на возможности и желания.
Однако наряду с ними появляется немало довольно опасных бьюти-приемов, которые, не то что не помогут коже, а могут серьезно ей навредить.
Распространенное мнение, что при помощи зубной пасты можно избавиться от прыщей и акне относится к "бабушкиным рецептам". И если можно понять женщин, живших в прошлом столетии, то их современницам, в развитый век косметологических и медицинских технологий прибегать к таким процедурам не следует.
Хотя бы потому, что от прыщей это не спасет, а вот получить сухость кожи, шелушение, воспаление и даже пигментацию вполне допустимо!
Даже сложно представить, чем руководствовался автор изобретения, давая такие советы. Разве можно матировать кожу антиперспирантом, который предназначен для пота, но никак не для борьбы с излишками кожного жира?
В итоге наивные девушки решившие "попробовать" такой способ "улучшения" кожи часто получают воспаления, закупорку пор и даже угревую сыпь.
Это довольно недавняя "фишка" в арсенале средств косметологии, которые можно использовать дома.
Суть его состоит в том, что при помощи специального лезвия с лица удаляются ороговевшие частички кожи и пушковые волосы. Считается, что их наличие мешает коже усваивать питательные средства, которые на нее наносят. Однако эта "процедура" не слишком безопасна во всех отношениях.
Хоть аристократическая бледность не в моде, но находится немало ее последовательниц, желающих иметь кожу, словно никогда не бывавшую под солнцем. Для этой цели женщины прибегают не только к специализированным средствам и походам к косметологам, но и к известным домашним рецептам.
В частности, речь идет об использовании перекиси водорода.
Да, действительно это средство имеет осветляющий эффект. Но если взять за привычку использовать перекись часто, гоняясь за совершенством, то вполне можно заработать шелушение, пигментацию и даже ожоги на поверхности кожи.
Кстати, такой риск есть и при использовании яблочного уксуса, хоть домашнего приготовления, хоть покупного.
Дело в том, что у кожи человека Ph-уровень выше, чем у яблочного уксуса. Поэтому ни в коем случае не используйте его для кожи, если, конечно, нет желания получить сильнейшие воспаления и шелушения на ней.
Еще одно весьма популярное домашнее средство. Но если в случае с синяками на теле оно действительно работает, то вот применять его для осветления кожи лица, да еще и вкупе с перекисью водорода "для усиления эффекта" не стоит.
Вместо желаемого результата гарантировано получите ожоги, сухость, эритему (сильное и длительное покраснение) и даже "корочку" на коже лица.
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