Профессор Воробьев: измерить температуру дистанционно невозможно

Можно ли совсем отказаться от прививок, помогает ли закаливание организма в борьбе с инфекцией и нужно ли мерить температуру, чтобы выявить больных COVID-19, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Андреевич Воробьев.

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Сложный вопрос

— Павел Андреевич, ваш метод лечения коронавируса антикоагулянтами по эффективности сопоставим с изобретением института Гамалеи "Спутник V"?

— Нет-нет. Я не знаю, что и как будет с этой вакциной. Я очень боюсь вакцинации как таковой, непроверенной тем более. Все знают про лихорадку денге. Там сделали вакцину, провакцинировали множество людей, и получили сотни смертей от вакцинации.

Оказалось, что прививка потенцирует тяжесть болезни у привитых больных. То есть получился обратный эффект.

Ничего подобного мир до этого не видел. Мы тоже можем влететь в эту историю. Нельзя за 2 месяца сделать препарат и сказать: все прививайтесь. Это не такая простая вещь.

— То есть вакцинация в принципе не эффективный метод. Но ведь из любого правила есть исключения?

— Каждую вакцину надо рассматривать отдельно. Например, против полиомиелита сегодня я не знаю ничего другого, кроме вакцинации. Я бы и готов от нее тоже отказаться, но не получается, потому что ничего другого нет. С корью более сложный вопрос, потому что вакцина эффективная, но короткодействующая. Каждые 6 лет люди должны прививаться. А взрослые перестают это делать и становятся беззащитными. Мое поколение, думаю, что и ваше, не прививалось от кори. Мы, даже не переболев, имеем 80 % антител среди популяции, потому что при всякой вирусной инфекции 10 % болеют тяжело, а остальные 90 % болеют легко. И у нас на всю жизнь есть антитела.

Сейчас заболеваемость корью пошла вверх. Причем как минимум половина заболевших — это привитые люди.

Закаляться полезно

— Методы закаливания не помогают против инфекций?

— Методы закаливания абсолютно безопасны и только укрепляют организм. Они всегда полезны, приятны, если к ним хорошо приспосабливаются. Они простые. Можно делать контрастный душ: выключить, когда купаетесь, на секунду душ и включить обратно. Можно обливаться водой. Я, например, бегаю босиком по снегу с удовольствием. И вся моя семья бегает. Это можно делать в любой момент и необязательно каждый день.

— Поразительно. Мы всегда хотим себя в аскетические условия поставить: холодной водой облиться, вместе того чтобы попариться или полежать в теплой. Мало просто ограничить себя в употреблении алкоголя, еще мы ограничиваем себя в пище.

— Я человек непьющий. Но я не противник того, чтобы люди принимали алкоголь. Я не считаю, что в этом есть вред. Более того, в средиземноморскую диету входит красное вино. Алкоголь способствует разжижению крови, уменьшает тромбообразование. Другое дело, что пьянствовать не надо. 100 грамм в день водки многовато, но большинство, я думаю, спокойно переносят. Если выпиваете пол-литра, то это плохо.

— Вы упоминали о фавелах в Скандинавии. А у наших бомжей, людей, которые ведут асоциальный образ жизни, как обстоят дела с COVID?

— Не могу вам сказать, не наблюдал. Я знаю, что есть вспышка среди узников психдиспансеров, где психохроники живут. У нас меньше, чем где бы то ни было, домов престарелых. А вот психолечебницы у нас есть.

Но, думаю, у бомжей не будет никакого коронавируса, потому что они живут на свежем воздухе. Где есть вентиляция, циркуляция воздуха, там все в порядке.

— По поводу сезонных заболеваний дважды в год никаких изменений не предвидится? Говорят, что осенью это связано с похолоданием, и потом еще весна.

— Осенью это с не с похолоданием связано, а в первую очередь с тем, что люди приезжают из разных мест, начинают обмениваться возбудителями. Второй пик у нас не весной, а в январе, когда дети после зимних каникул выходят, и тоже начинается обмен.

— На этой неделе мы беседовали с вашим коллегой. Он говорил, что болезни не могут быть связаны с охлаждением организма. Хотя в редких случаях, конечно, переохлаждение бывает.

— Нет. Это он зря. Воспаление легких начинается с того, что человека продуло, хотя бы даже из форточки. Кстати, у пьяного воспаления не будет: у него кровь не сворачивается. А у трезвого тромбы начнутся, и на это место сядет инфекция. Купание в ледяной воде дает воспаление почек. Есть окопная болезнь — затяжной септический эндокардит — это сырость и холод.

Переохлаждение играет огромную роль, и особенно сырое переохлаждение, когда, что называется, "пронизывает до костей".

Суставы болят. Полно болезней от переохлаждения.

— А как насчет купания в крещенские морозы?

— Если вы окунулись разом, выскочили, это полезно. Если вы начинаете плавать, то охлаждаетесь, у вас теряются адаптивные возможности, — это вредно. Это принципиальная разница. Закаливание — это кратковременное воздействие холода. А длительное воздействие холода опасно.

— Когда человек совершенно неподготовленный опускается в ледяную купель, это опасно?

— Ничего страшного. Идет сильный выброс адреналина и других веществ, подстегивается иммунитет, и все хорошо.

Я не знаю случаев, чтобы в крещенские морозы кто-то заболел после купания.

Наверное, зрители скажут, что такие случаи есть. Но если бы они были, такое купание давно бы запретили.

Температура не показатель

— Значит, у нас нет способа на 100 % избежать ОРВИ, гриппа и COVID?

— На 100 % нет. Но если меньше ходить в толпе и находиться в закрытых невентилируемых помещениях, то вероятность значительно снижается.

— Получается, что человек в семье живет со своими вирусами и бактериями. Когда он начинает выходить в другие сообщества, то происходит обмен и чужие вирусы его добивают?

— Да. Но если человек не болен, не носитель большого количества вирусов, ничего страшного для окружающих от него не происходит, даже если он их и носит.

— А измерением температуры носители болезни не определяются?

— Нет. Это довольно странная тема. Потому что выделение вируса начинается за несколько дней до того, как человек заболел клинически. Еще до повышения температуры он может выделять вирус.

Температура при COVID появляется довольно поздно, не с первых дней.

— Тем более бесконтактные градусники еще совсем несовершенные?

— Даже не хочу ругаться на эту тему. Они вообще ничего не показывают. Мы занимались специально термометрами и точно знаем, что измерить температуру дистанционно практически невозможно. Ее можно померить:

в ухе,

под мышкой,

ректально,

во рту.

Кстати, все электронные термометры показывают 35,6 °С.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова