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Автор Игорь Буккер

Врач-аллерголог Болибок предупреждает об опасности бытовой химии

Здоровье » Ваше здоровье

Гость программы "Точка зрения" врач аллерголог-иммунолог Владимир Анатольевич Болибок поделился со зрителями медицинским взглядом на вред от бытовой химии, от тех средств, которыми мы привыкли очищать наше жилище от грязи, запахов, бактерий и микробов. Однако эти средства, в свою очередь, губят нас самих.

Бытовая химия — польза или вред?

— Нас не то, чтобы пугают, скорее, даже предупреждают, что любая химия, которая помогает нам бороться с загрязнением не только наносит ущерб окружающей среде, но и непосредственно людям, которые в этом жилище живут. С этим, наверное, могли столкнутся еще сильнее в период коронавирусной инфекции, когда сидели по домам и квартирам. Как вы эту тему нам сегодня раскроете?

— На самом деле химическое загрязнение в быту играет свою отрицательную роль. Когда химические соединения взаимодействуют с обычными биологическими веществами, происходит их химическая модификация.

Когда идет химическая модификация веществ, которые мы в быту используем, то возникают новые аллергены. Вот что самое опасное.

Из-за этого наша иммунная система, которая готова реагировать на обычные биологические вещества — тысячи лет мы с ними жили и нормально существовали, когда появляются новые химические вещества, наша иммунная система не готова на них реагировать. Из-за этого могут возникать как аллергические реакции, так и дополнительная интоксикация — то есть отравление этими химическими веществами.

— Вы врач аллерголог-иммунолог. Вы сказали, что наносит ущерб иммунной системе, но аллергия тоже происходит из-за того, что используются различного рода химические или бытовой химии препараты?

— Конечно. Дело в том, что природных веществ насчитывается около трех миллионов. И сейчас нас окружают около десяти миллионов искусственно синтезированных химических веществ. Это огромное количество за такой короткий промежуток времени, естественно, эволюция человека не настолько быстро происходит, чтоб мы могли к ним адаптироваться. Кроме того, химические вещества, внедряясь в наши клетки, вступают в химические реакции, например, с хромосомами ДНК или РНК и тем самым могут химически модифицировать их, вызывать какие-то нежелательные мутации. Например, это приводит к онкологии.

Что нужно иметь в виду

— На что нужно обратить внимание потребителю при приобретении такого рода химических веществ? Например, много говорилось о хлоре — вредное вещество, а еще что?

— Сам по себе хлор в маленьких дозах невредный. Он вредный, когда превышена предельно допустимая концентрация хлора. Если неправильно пользоваться, не проветривать помещение, не использовать индивидуальные средства защиты (перчатки), это может вызвать химическое отравление и химический ожог.

Кроме этого, есть модификация белков человека химическими соединениями. Это может провоцировать аутоиммунную агрессию. У нас сейчас достаточно серьезный рост аутоиммунных заболеваний. Никто не может ответить достоверно — из-за чего это происходит.

Один из факторов — происходит химическая модификация наших собственных белков. Отсюда возникают, например:

  • заболевания суставов,
  • хронические заболевания кожи,
  • сосудистые заболевания тоже могут происходить из-за аутоиммунной патологии.

— Какие вещества это вызывают, если посмотреть на этикетку? Там не указана концентрация, допустим, хлора, но ингридиенты должны указывать производители.

— Это то, что относится к группе Е-добавок. Если говорить про бытовую химию, то фактически все детергенты, то есть вещества, которые разрушают связи между молекулами, — условно говоря, синтетические моющие средства, они все являются химическими модификаторами. То есть там даже ПДК нет. Это синтетика, которая считается безопасна, но она безопасна в тех экспериментах, которые ее проверяли сколько-то — 30-40 лет назад.

Если сейчас провести более углубленную проверку, наверное, выявим какие-то нежелательные эффекты. По возможности надо отказываться от избыточного потребления в быту таких веществ. Либо использовать, например, для мытья посуды посудомоечную машину.

Беседовал Игорь Буккер

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Темы уборка аллергия бытовая химия владимир болибок
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