Что и как есть и пить, находясь в самоизоляции

Едим дома. Едим на работе. Едим в выходные. На самоизоляции теперь тоже едим. Пасёмся у холодильника. Потому что есть проще, чем организовать удалёнку, генеральную уборку или чтение вслух. В конце концов, есть проще, чем не есть.

О том, что есть, как есть и как не стать рабом холодильника, поразмышлял декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Психологические проблемы человек заедает

Человеку свойственно есть, питаться. Если организм еды не просит, отказывается от неё, значит, он болен. Это тревожный знак. Так что сама по себе тяга к пище напрягать не должна.

"В мире есть царь, этот царь беспощаден: голод названье ему", — со школьных лет помнится леденящая душу строка из стихотворения Некрасова.

Мир с тех тяжёлых пор изменился. Нам теперь плачется от избытка еды. "Как перестать, как остановиться?" — спрашивают одни. "Как не останавливаться, но и не толстеть?" — интересуются другие.

Советов Майи Плисецкой — "не жрать!" — Игорь Олегович нам не давал. Раскрыл взгляд ресторатора на бесконтрольное питание.

"Все психологические проблемы человек заедает, — сказал И. Бухаров. — Почему это работает? По физиологическим причинам: кровь отливает от головы, направляется к желудку — туда, где сейчас нужнее".

Еда — известный способ снятия стресса. А если вкусная, а если тёплая, так ещё и в сон клонит. И кто после этого скажет, что тарелкой супа не решить проблемы?

Конечно, для их решения есть и другие способы. Например, позвонить знающему человеку, посоветоваться. Но проблема может оказаться застарелой, телефонный разговор долгим. Выйдет дороже, чем суп. Пожалуй, добавлю порцию. А к ней — булочку.

Погодите, ну чего сразу суп! Давайте скайп. Соединимся, поглядимся друг в дружку. Тут надо, чтобы лицо в экран монитора влезало. Хм, можно было и поосторожнее с супом-то.

Игорь Бухаров настраивает именно так и разговаривать с собой при каждой попытке совершить набег на холодильник.

О государственной программе воспитания культуры пития

Особенно важно наладить отношения с алкоголем.

"Я слышал, кто-то по скайпу выпивает", — говорит он.

И здесь размер порции — момент краеугольный. Как рассчитать?

Наш эксперт высказал неожиданное мнение. Оно сформировалось за время его работы в ресторанном бизнесе.

"У россиян ханжеское отношение к алкоголю. Когда государство говорит, что оно борется с алкоголизмом, оно преувеличивает и масштабы, и цель своего вмешательства в дела питейные, — говорит И. Бухаров. — На антиалкогольной кампании 1985 года зарабатывали все кому не лень. Спустя годы думаешь: не для тех ли заработков она и была пущена? На одном из последних "короновирусных" совещаний в правительстве рестораторы обратились с предложением доставлять вместе с едой вино. Премьер Мишустин ответил: "В Италии сейчас можно заказать вино даже из аптеки. Но мы не Италия". И я понимаю, почему: нет государственной программы воспитания культуры питья".

Сексуальное воспитание в школы проникло. А воспитание культуры еды, а значит, и культуры питья — нет.

Игорь Олегович рассказал о поездке в Финляндию. Он, тогда преподаватель факультета гостиничного и ресторанного бизнеса, ездил изучать кулинарные школы Скандинавии.

"Приходим смотреть одно из старейших училищ, типа ПТУ нашего. Такой техникум гостеприимства для поваров и официантов, где изучают, в том числе. Сидят дети, им на вид лет 15.

— Что вы изучаете? — интересуюсь.

— Алкоголь.

— А вам по возрасту не запрещено ли?

— Это становится нашей профессиональной деятельностью. В государстве алкоголь не запрещён. Значит, мы должны понимать, как его реализовывать, как разговаривать с людьми, которые напились. Почему один с виски загрустил, а другой уже с пива стал агрессивен.

Есть у нас в России такие тренинги? То-то".

Самые пьющие страны 2018 года Страна Литров в год на человека Республика Молдова 15,2 Литва 15 Чехия 14,4 Германия 13,4 Нигерия 13,4 Люксембург 13,0 Ирландия 13,0 Латвия 12,9 Болгария 12,7 Словения 12,6 Румыния 12,6 Франция 12,6 Португалия 12,3 Бельгия 12,1 Сейшельские острова 12,0 Российская Федерация 11,7 Польша 11,6 Эстония 11,6

Все дело в порции

Величина порции — будь то супа, жаркого, гуляша, торта, спиртного — одна из основных величин, с которой нужно знакомить человека наряду с другими математическими величинами. Кто определил, будто знать, что такое дециметр, человеку важнее, чем знать размер порции, которая не нанесёт ему вреда?

Иностранцы давно просят бармена: "Один дринк". А ведь это двадцать граммов. Порции алкоголя в российских ресторанах по-прежнему начинаются с пятидесяти, но чаще заказываются сто и сто пятьдесят. Рестораторы не первый год просят официального разрешения Минэкономразвития их уменьшить, но в меню пока неизменные:

50 гр.,

100 гр.,

150 гр.

А напротив первых и вторых блюд — более весомые 250 гр., 400 гр.

Но и то многие, прежде питавшиеся в кафе и ресторанах, были ограждены от переедания хотя бы порционно. Съешь отмеренные поваром два раза по полкило, а через час идти в ресторан дорого. Пожалуй, схожу для экономии утром. А сейчас — яблочко.

Самоизоляция лишила нас всех удерживающих от переедания ограничений. Медицинские анализы на предмет допустимости употребления того или иного продукта до неё мы не сдавали, но теперь многим придётся. Консультация врача и точное следование его рекомендациям — лучший выход из затяжного жевального марафона. Но пока её не получили, придётся справляться как-то иначе.