Едим дома. Едим на работе. Едим в выходные. На самоизоляции теперь тоже едим. Пасёмся у холодильника. Потому что есть проще, чем организовать удалёнку, генеральную уборку или чтение вслух. В конце концов, есть проще, чем не есть.
О том, что есть, как есть и как не стать рабом холодильника, поразмышлял декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Человеку свойственно есть, питаться. Если организм еды не просит, отказывается от неё, значит, он болен. Это тревожный знак. Так что сама по себе тяга к пище напрягать не должна.
"В мире есть царь, этот царь беспощаден: голод названье ему", — со школьных лет помнится леденящая душу строка из стихотворения Некрасова.
Мир с тех тяжёлых пор изменился. Нам теперь плачется от избытка еды. "Как перестать, как остановиться?" — спрашивают одни. "Как не останавливаться, но и не толстеть?" — интересуются другие.
Советов Майи Плисецкой — "не жрать!" — Игорь Олегович нам не давал. Раскрыл взгляд ресторатора на бесконтрольное питание.
"Все психологические проблемы человек заедает, — сказал И. Бухаров. — Почему это работает? По физиологическим причинам: кровь отливает от головы, направляется к желудку — туда, где сейчас нужнее".
Еда — известный способ снятия стресса. А если вкусная, а если тёплая, так ещё и в сон клонит. И кто после этого скажет, что тарелкой супа не решить проблемы?
Конечно, для их решения есть и другие способы. Например, позвонить знающему человеку, посоветоваться. Но проблема может оказаться застарелой, телефонный разговор долгим. Выйдет дороже, чем суп. Пожалуй, добавлю порцию. А к ней — булочку.
Погодите, ну чего сразу суп! Давайте скайп. Соединимся, поглядимся друг в дружку. Тут надо, чтобы лицо в экран монитора влезало. Хм, можно было и поосторожнее с супом-то.
Игорь Бухаров настраивает именно так и разговаривать с собой при каждой попытке совершить набег на холодильник.
Особенно важно наладить отношения с алкоголем.
"Я слышал, кто-то по скайпу выпивает", — говорит он.
И здесь размер порции — момент краеугольный. Как рассчитать?
Наш эксперт высказал неожиданное мнение. Оно сформировалось за время его работы в ресторанном бизнесе.
"У россиян ханжеское отношение к алкоголю. Когда государство говорит, что оно борется с алкоголизмом, оно преувеличивает и масштабы, и цель своего вмешательства в дела питейные, — говорит И. Бухаров. — На антиалкогольной кампании 1985 года зарабатывали все кому не лень. Спустя годы думаешь: не для тех ли заработков она и была пущена?
На одном из последних "короновирусных" совещаний в правительстве рестораторы обратились с предложением доставлять вместе с едой вино. Премьер Мишустин ответил: "В Италии сейчас можно заказать вино даже из аптеки. Но мы не Италия". И я понимаю, почему: нет государственной программы воспитания культуры питья".
Сексуальное воспитание в школы проникло. А воспитание культуры еды, а значит, и культуры питья — нет.
Игорь Олегович рассказал о поездке в Финляндию. Он, тогда преподаватель факультета гостиничного и ресторанного бизнеса, ездил изучать кулинарные школы Скандинавии.
"Приходим смотреть одно из старейших училищ, типа ПТУ нашего. Такой техникум гостеприимства для поваров и официантов, где изучают, в том числе. Сидят дети, им на вид лет 15.
— Что вы изучаете? — интересуюсь.
— Алкоголь.
— А вам по возрасту не запрещено ли?
— Это становится нашей профессиональной деятельностью. В государстве алкоголь не запрещён. Значит, мы должны понимать, как его реализовывать, как разговаривать с людьми, которые напились. Почему один с виски загрустил, а другой уже с пива стал агрессивен.
Есть у нас в России такие тренинги? То-то".
|Страна
|Литров в год на человека
|Республика Молдова
|15,2
|Литва
|15
|Чехия
|14,4
|Германия
|13,4
|Нигерия
|13,4
|Люксембург
|13,0
|Ирландия
|13,0
|Латвия
|12,9
|Болгария
|12,7
|Словения
|12,6
|Румыния
|12,6
|Франция
|12,6
|Португалия
|12,3
|Бельгия
|12,1
|Сейшельские острова
|12,0
|Российская Федерация
|11,7
|Польша
|11,6
|Эстония
|11,6
Величина порции — будь то супа, жаркого, гуляша, торта, спиртного — одна из основных величин, с которой нужно знакомить человека наряду с другими математическими величинами. Кто определил, будто знать, что такое дециметр, человеку важнее, чем знать размер порции, которая не нанесёт ему вреда?
Иностранцы давно просят бармена: "Один дринк". А ведь это двадцать граммов. Порции алкоголя в российских ресторанах по-прежнему начинаются с пятидесяти, но чаще заказываются сто и сто пятьдесят. Рестораторы не первый год просят официального разрешения Минэкономразвития их уменьшить, но в меню пока неизменные:
А напротив первых и вторых блюд — более весомые 250 гр., 400 гр.
Но и то многие, прежде питавшиеся в кафе и ресторанах, были ограждены от переедания хотя бы порционно. Съешь отмеренные поваром два раза по полкило, а через час идти в ресторан дорого. Пожалуй, схожу для экономии утром. А сейчас — яблочко.
Самоизоляция лишила нас всех удерживающих от переедания ограничений. Медицинские анализы на предмет допустимости употребления того или иного продукта до неё мы не сдавали, но теперь многим придётся. Консультация врача и точное следование его рекомендациям — лучший выход из затяжного жевального марафона. Но пока её не получили, придётся справляться как-то иначе.
"Уменьшите порции и займитесь чем-то другим. Другого ответа на вопрос, как есть и не поправляться, вы не отыщете", — заключает И. Бухаров.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.