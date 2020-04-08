Болгарский вирусолог: изоляция всего общества в эпидемию не состоятельна

Болгарский вирусолог Атанас Мангаров считает, что поголовная изоляция людей в эпидемию вредна для для создания коллективного иммунитета.

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Изоляцию людей в эпидемию надо "смягчать"

Заведующий детским отделением инфекционной больницы в Софии Атанас Мангаров заявил, что дискуссия о коллективном иммунитете должна вестись на научной основе.

Об этом пишет портал dnes. dir.bg.

"Любое инфекционное заболевание, вызывающее эпидемию, должно изолировать тех, кто болен и подвержен риску. Изоляция всего общества является новым изобретением, которое с точки зрения эпидемиологии не является жизнеспособным", — сказал вирусолог. "Я не хочу, чтобы люди умирали. Я пытаюсь сказать, что должна делать наука, чтобы меньше людей умирало", — добавил Мангаров.

Он предложил "смягчить" меры против эпидемии, принятые в Болгарии для перехода к созданию коллективного иммунитета.

Важно изучать не вирус, а антитела к нему

По его словам, сейчас важно изучить антитела к вирусу, посмотреть, сколько людей заболело или не заболело, и "сделать выводы о том, что нас ждет".

"В настоящее время мы продолжаем исследовать людей, которые секретируют вирус, и это не дает нам большой информации", — сказал Атанас Мангаров.

"Анализ показывает, что-то, что происходит сейчас, случалось много раз в прошлом — в 2007, 2008 и 2015 годах. Ничего особенного не произойдет, Армагеддона не будет", — успокоил он.

С болгарским коллегой согласен российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Он считает, что важно сейчас разработать и внедрить систему тестов, определяющих антитела к коронавирусу.

"Для контроля за этой инфекцией нам нужно иметь просто знания, как она распространяется. А диагностика вся основана на тех тестах, которые у нас "Вектор" первый разработал. И эти диагностики прямо направлены на выявление вируса. Серологические методы, когда мы будем определять антитела, они направлены на след от вируса. Вот люди переболели, у них остались антитела. А вирус уходит. Мы будем выявлять эти антитела и видеть, как шло распространение", - пояснил вирусолог сайту "Царьград".

Противовирусного лекарства нет, надо переболеть

Доктор медицинских наук, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев сказал для "Правды.Ру", что не существует противовирусного лекарства, и это связано с тем, что надо создать три условия:

чтобы это лекарство попадало внутрь клетки, обладало способностью "не ломать обмен клетки" препятствовало обмену вирусов внутри клетки. Вирус — это внутриклеточный паразит, вне клетки вирус "не работает".

Специалист советует:"Если болезнь легко протекает болезнь, можно дома лечиться, но не контактируя с семьей. Маски защищают не от вируса, а от слюней, маски нужны больному человеку, надо мыть руки перед едой — это лучшая профилактика", — резюмировал Виктор Зуев.

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