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Автор Елена Орлова

Здоровый образ жизни может предотвратить диабет и даже обратить его вспять

Здоровье » Здоровье и профилактика

Уровень диабета 2 типа растет во всем мире. Диабет 2 типа является основной причиной потери зрения и слепоты, почечной недостаточности, требующей диализа, сердечных приступов, инсультов, ампутаций, инфекций и даже ранней смерти. Более 80% людей с предиабетом (то есть с высоким содержанием сахара в крови и высоким риском развития полномасштабного диабета) не знают об этом. Каждый четвертый, у кого диабет, не знает, что он у него есть!

Исследования показывают, что здоровый образ жизни может в первую очередь предотвратить возникновение диабета и даже обратить вспять его прогресс.

Может ли здоровое питание и образ жизни предотвратить диабет?

Ответ "да". Подавляющее большинство преддиабета и диабета 2 типа можно предотвратить путем изменения диеты и образа жизни, и это было доказано 20-летними медицинскими исследованиями.

Исследователи из программы по профилактике диабета взяли людей с риском развития диабета 2 типа и дали им 24-недельную диету и изменили образ жизни, кроме того, давали лекарства или плацебо (поддельные таблетки), чтобы узнать, может ли что-нибудь снизить риск развития диабета.

Диета и образ жизни были невероятно эффективными. Через три года в группе диеты и образа жизни риск развития диабета был на 58% ниже, чем в группе плацебо. У участников в возрасте 60 лет и старше реакция была еще лучше, а риск развития диабета на 71% ниже. Эффект диеты и образа жизни продолжался: даже после 10 лет риск развития диабета у этих людей был на 34% ниже по сравнению с плацебо. Мужчины, женщины и все расовые и этнические группы имели схожие результаты.

Между тем, у группы, принимавшей лекарственные препараты, риск развития диабета через три года был на 31% ниже, а через 10 лет — на 18%, что также является значительным. Совершенно правильно использовать лекарства вместе с диетой и изменениями образа жизни, потому что каждое усиливает действие другого. Исследования, посвященные сочетанию приема лекарств с изменениями диеты и образа жизни, показали еще более сильный результат.

Диетические рекомендации по профилактике диабета

  • Уменьшите потребление добавленного сахара и обработанных продуктов, включая очищенные зерна, такие как белая мука и белый рис. Особенно это касается сладких напитков, не только газированных, но и соков. Лучшими напитками являются вода, чай или кофе без сахара.
  • Поменяйте очищенные зерна на цельные.
  • Увеличьте потребление клетчатки. Пища с высоким содержанием клетчатки включает в себя большинство овощей и фруктов. Бобовые также богаты клетчаткой и здоровым растительным белком.
  • Увеличьте потребление фруктов и овощей. Особенно полезны крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста, а также фрукты с высоким содержанием клетчатки и ягоды всех видов.
  • Ешьте меньше мяса и избегайте переработанного красного мяса. Многие исследования показали, что некоторые виды мяса невероятно рискованны. Люди, которые едят переработанное красное мясо, имеют гораздо больше шансов заболеть диабетом. Ежедневное употребление даже небольшой порции красного мяса (красное мясо включает говядину, баранину и свинину), как кусок стейка размером с ладонь, связано с повышенным на 20% риском развития диабета 2 типа. На самом деле, чем меньше мяса вы едите, тем ниже риск развития диабета.
  • Ешьте полезные жиры. Жиры Омега-3, содержащиеся в грецких орехах, семенах льна и рыбе очень полезны.

Фото:sunhome.ru

Темы диабет здоровье профилактика исследование здоровый образ жизни
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