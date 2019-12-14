Уровень диабета 2 типа растет во всем мире. Диабет 2 типа является основной причиной потери зрения и слепоты, почечной недостаточности, требующей диализа, сердечных приступов, инсультов, ампутаций, инфекций и даже ранней смерти. Более 80% людей с предиабетом (то есть с высоким содержанием сахара в крови и высоким риском развития полномасштабного диабета) не знают об этом. Каждый четвертый, у кого диабет, не знает, что он у него есть!
Исследования показывают, что здоровый образ жизни может в первую очередь предотвратить возникновение диабета и даже обратить вспять его прогресс.
Ответ "да". Подавляющее большинство преддиабета и диабета 2 типа можно предотвратить путем изменения диеты и образа жизни, и это было доказано 20-летними медицинскими исследованиями.
Исследователи из программы по профилактике диабета взяли людей с риском развития диабета 2 типа и дали им 24-недельную диету и изменили образ жизни, кроме того, давали лекарства или плацебо (поддельные таблетки), чтобы узнать, может ли что-нибудь снизить риск развития диабета.
Диета и образ жизни были невероятно эффективными. Через три года в группе диеты и образа жизни риск развития диабета был на 58% ниже, чем в группе плацебо. У участников в возрасте 60 лет и старше реакция была еще лучше, а риск развития диабета на 71% ниже. Эффект диеты и образа жизни продолжался: даже после 10 лет риск развития диабета у этих людей был на 34% ниже по сравнению с плацебо. Мужчины, женщины и все расовые и этнические группы имели схожие результаты.
Между тем, у группы, принимавшей лекарственные препараты, риск развития диабета через три года был на 31% ниже, а через 10 лет — на 18%, что также является значительным. Совершенно правильно использовать лекарства вместе с диетой и изменениями образа жизни, потому что каждое усиливает действие другого. Исследования, посвященные сочетанию приема лекарств с изменениями диеты и образа жизни, показали еще более сильный результат.
Фото:sunhome.ru
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