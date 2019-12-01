Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владан Джурич

Что такое синдром Аарскога

Здоровье

Синдром Аарскога имеет также название фациодигитогенитальная дисплазия. Это весьма редкое заболевание встречается с вероятностью 1 на миллион. Врачи рассказали подробнее о необычной болезни.

Что такое синдром Аарскога

Люди, страдающие от синдрома Аарскога, имеют сильно измененные

  • лица
  • и кости.

В основном большая часть пациентов — это мужчины. Исследования доказывают, что женщины являются носителями дисплазии. Вероятность проявления болезни у женщин очень низкая, но при заболеваниях форма протекания весьма легкая.

Причины синдрома Аарскога связаны с формированием мутации в генетической структуре. Исследования показывают, что происходят мутации генов, связанных с Х-хромосомой. У мужчин имеются гены Х и Y-хромосом, что напрямую влияет на вероятность появления заболевания.

В генетике отмечается ряд исследований, который гласит, что при рождении ребенка-мальчика существует риск получения фациодигитогенитальной дисплазии, где мать — основной носитель заболевания. Другими словами, Y-хромосомы матери передаются в X-хромосому ребенка, в результате чего может произойти мутация гена.

Обнаружить симптомы редкого заболевания можно у ребенка, достигшего 3-летнего возраста. Болезнь чаще всего влияет на строение лица и половых органов.

Основные признаки синдрома Аарскога — это

  • круглое лицо,
  • слишком опущенные щеки,
  • широкий нос и другие дефекты.

На самом деле список дефектов достаточно длинный, и узкопрофильные специалисты продолжают исследовать синдром Аарскога.

Помимо дефектов лица могут встречаться также целостные физические изменения. Так, например, у страдающих фациодигитогенитальной дисплазией наблюдаются низкий рост, искривленные пальцы-мизинцы, короткие ноги и впалая грудь.

При таком заболевании нередко случаются нарушения половой системы организма. В целом это больше всего сопровождается сильной задержкой в половом развитии.

Исследования доказывают, что синдром Аарскога часто встречается у людей, страдающих психическими расстройствами и заболеваниями. У таких пациентов большая вероятность умственного отклонения и синдрома нарушения внимания и гиперреактивности.

Как видно, в большинстве случаев болезнь диагностируется у детей от 3 до 5 лет. Диагноз может быть поставлен после тщательного осмотра ребенка. Дополнительно, возможно, потребуются генетические экспертизы.

Патология считается до сих пор неизлечимой. Врачи могут добиться снижения формы обострения, но, как правило, методы лечения сходятся на хирургическом вмешательстве врачей.

Если у пациента имеются психические заболевания, то ему дополнительно прописывается лечение у психотерапевта. Предрасположенность болезни до зачатия также возможно просчитать при помощи генетической экспертизы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Genetic Disorder - Aarskog syndrome
Темы болезни здоровье генетика психотерапевт
Новости
Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций
Россия теряет свой форпост в Средней Азии
Вильфанд: в мае погода изменчива, как "сердце красавицы"
Правительство временно запретило вывоз гречихи из России
Как обеспечить безопасность детей на отдыхе, рассказала эксперт
Из-за пандемии COVID-19 Филипп Киркоров потерял 160 млн рублей
В Тюменской области ветерану подарили засохший пряник
Китайская ракета весом в 21 тонну неконтролируемо падает на Землю
Минздрав предложил прививать от коронавируса перед выпиской из больниц
В скандальных заявлениях Елены Прокловой нашли странные противоречия
Последние материалы
Что такое синдром Аарскога
Военный обозреватель: “Суперджет-100” послужил “летающей лабораторией”
Россия теряет свой форпост в Средней Азии
Опасные ритуалы прощания с покойниками
Что полезней – баня, ванная или душ?
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Розовые зубы нужно перелечивать
Вильфанд: в мае погода изменчива, как "сердце красавицы"
Паховая грыжа у детей: проявления и лечение
Как выглядят "подозрительные" родинки
Популярное
Профилактика
Болезни ушей: рекомендации специалиста

Ухаживать за ушами не так просто, как можно подумать. Мыть уши с мылом надо каждое утро. Иначе в слуховом проходе начнет скапливаться сера и обязательно поселятся какие-нибудь зловредные микробы

Болезни ушей: рекомендации специалиста
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Общество
Опасные ритуалы прощания с покойниками
Здоровье
Что такое синдром Аарскога
Любовь Степушова Потявкаем вместе: Польша собрала "шакалов Шерхана" Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Как выглядят "подозрительные" родинки
Здоровье и профилактика
Как выглядят "подозрительные" родинки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников