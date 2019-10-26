Все признаки налицо, или о Каких проблемах со здоровьем можно прочитать по внешнему виду

В течение дня нужно хотя бы раз подольше задержаться перед зеркалом. И вовсе не для того, чтобы полюбоваться собой. Просто наше лицо может «рассказать» о каких-то проблемах со здоровьем.

Лоб

При появлении покраснений на лбу или его бледности можно предположить проблемы с обменом веществ. Также эти признаки могут появиться из-за нарушений в работе печени, отвечающей за устранение из организма ядов и токсинов. Покрасневший или бледный лоб может свидетельствовать и о нарушении работы желчного пузыря.

Виски

Опухшие или покрасневшие виски свидетельствуют о проблемах с почками. В этом случае можно сделать вывод о скоплении в организме большого количества токсинов. Иногда эти же признаки могут указывать на то, что человек злоупотреблял продуктами, прошедшими интенсивную обработку.

Темные круги под глазами

Это неприятное явление возникает из-за плохого сна или распития накануне спиртных напитков. Однако при постоянном наблюдении такого признака и отсутствии вышеуказанных предпосылок нужно забеспокоиться.

Проблема может возникнуть из-за проблем с почками. В этом случае круги под глазами сероватые или чересчур бледные. А если присутствуют отеки, это может свидетельствовать о психологическом стрессе.

Также темные круги бывают связаны с перееданием или минимальным приемом пищи. У молодых людей под глазами могут появиться так называемые гусиные лапки, свидетельствующие о неправильной работе печени. Они могут быть вызваны и обыкновенной грустью.

Скулы и верхняя часть щек

Скулы с сероватым или бледным оттенком и расширенными порами могут сигнализировать о проблемах с легкими. Чаще всего они возникают у курильщиков.

Верхнее веко

При здоровой селезенке верхнее веко яркое. Если же оно покраснело, опухло или каким-то образом деформировалось, селезенка работает с какими-то нарушениями.

Кончик носа

Случается, что кончик носа становится красным. В этом случае нужно посетить врача, так как такой признак может указывать на проблемы с сердцем.

Подбородок

Прыщи на подбородке во второй половине менструального цикла для женщин не являются редкостью. Это значит, что в организме происходят гормональные изменения.

Загрязнения и высыпания также могут свидетельствовать о проблемах с нижней частью живота. У мужчин же этот признак «расскажет» об увеличении простаты.

Носогубный треугольник

Психическое напряжение влияет на гормональный баланс в организме. Из-за стресса под носом могут появиться морщины или пятна.

В этом случае меняется уровень эстрогена, из-за чего нарушается работа половых органов. Такие проблемы отражаются снаружи.

На некоторые проблемы со здоровьем указывают изменения на нашем лице. Однако при их проявлении не нужно заниматься самолечением - важно посетить врача.

Фото: aljamila.com