Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Диета Психотерапия Флебология Профилактика Методы диагностики Первая помощь
Автор Татьяна Питерякова

Все признаки налицо, или о Каких проблемах со здоровьем можно прочитать по внешнему виду

Здоровье » Здоровье и профилактика print

В течение дня нужно хотя бы раз подольше задержаться перед зеркалом. И вовсе не для того, чтобы полюбоваться собой. Просто наше лицо может «рассказать» о каких-то проблемах со здоровьем.

Лоб

При появлении покраснений на лбу или его бледности можно предположить проблемы с обменом веществ. Также эти признаки могут появиться из-за нарушений в работе печени, отвечающей за устранение из организма ядов и токсинов. Покрасневший или бледный лоб может свидетельствовать и о нарушении работы желчного пузыря.

Виски

Опухшие или покрасневшие виски свидетельствуют о проблемах с почками. В этом случае можно сделать вывод о скоплении в организме большого количества токсинов. Иногда эти же признаки могут указывать на то, что человек злоупотреблял продуктами, прошедшими интенсивную обработку.

Темные круги под глазами

Это неприятное явление возникает из-за плохого сна или распития накануне спиртных напитков. Однако при постоянном наблюдении такого признака и отсутствии вышеуказанных предпосылок нужно забеспокоиться.

Проблема может возникнуть из-за проблем с почками. В этом случае круги под глазами сероватые или чересчур бледные. А если присутствуют отеки, это может свидетельствовать о психологическом стрессе.

Также темные круги бывают связаны с перееданием или минимальным приемом пищи. У молодых людей под глазами могут появиться так называемые гусиные лапки, свидетельствующие о неправильной работе печени. Они могут быть вызваны и обыкновенной грустью.

Скулы и верхняя часть щек

Скулы с сероватым или бледным оттенком и расширенными порами могут сигнализировать о проблемах с легкими. Чаще всего они возникают у курильщиков.

Верхнее веко

При здоровой селезенке верхнее веко яркое. Если же оно покраснело, опухло или каким-то образом деформировалось, селезенка работает с какими-то нарушениями.

Кончик носа

Случается, что кончик носа становится красным. В этом случае нужно посетить врача, так как такой признак может указывать на проблемы с сердцем.

Подбородок

Прыщи на подбородке во второй половине менструального цикла для женщин не являются редкостью. Это значит, что в организме происходят гормональные изменения.

Загрязнения и высыпания также могут свидетельствовать о проблемах с нижней частью живота. У мужчин же этот признак «расскажет» об увеличении простаты.

Носогубный треугольник

Психическое напряжение влияет на гормональный баланс в организме. Из-за стресса под носом могут появиться морщины или пятна.

В этом случае меняется уровень эстрогена, из-за чего нарушается работа половых органов. Такие проблемы отражаются снаружи.

На некоторые проблемы со здоровьем указывают изменения на нашем лице. Однако при их проявлении не нужно заниматься самолечением - важно посетить врача.

Фото: aljamila.com

Темы лицо состояние здоровья проблемы со здоровьем
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Все признаки налицо, или о Каких проблемах со здоровьем можно прочитать по внешнему виду
Силовые структуры
Шер Ами: подвиг голубя во время Первой мировой
Здоровье и профилактика
Топ-6 продуктов, необходимых больным суставам
Новости Все >
Мария Бутина прилетела в Москву
Сорос определил кандидата на пост президента США
Минобороны РФ подтвердило контрабанду нефти из Сирии в США
Жириновский предлагает открывать магазины с просрочкой
Трусова чисто откатала короткую программу без четверных
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Китаец ослеп из-за игр на смартфоне в темноте
Песков сообщил о переговорах с Белоруссией по кредиту на $600 млн
Марию Бутину освободили из тюрьмы в США
Песков объяснил пользу от списания долгов странам Африки
Последние материалы
Сорос определил кандидата на пост президента США
Минобороны РФ подтвердило контрабанду нефти из Сирии в США
Жириновский предлагает открывать магазины с просрочкой
Трусова чисто откатала короткую программу без четверных
Шер Ами: подвиг голубя во время Первой мировой
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Топ-6 продуктов, необходимых больным суставам
Чиновники, которых не убили на дуэлях
Как выгодно вложить в зарубежную недвижимость с бюджетом от €100 тыс
Ученые в растерянности: опасные бактерии выработали иммунитет к антибиотикам
Популярное
Здоровье
Кардиолог рассказал о самых опасных ошибках "сердечников"

Главная причина инфарктов - гипертония. Но немногие могут защитить себя от возрастных проблем, так как с годами сосуды становятся жесткими.

Кардиолог рассказал о самых опасных ошибках "сердечников"
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Соцсети
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Хоккей. Последние новости
Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России
Новости Украины
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Соломон Соловьев Чиновники, которых не убили на дуэлях Соломон Соловьев Рустем Сафронов Эквадор: где левая и правая сторона? Рустем Сафронов Василий Амирджанов Тест школьников на патриотизм - бонус за лояльность Василий Амирджанов
Комментарии
Сорос определил кандидата на пост президента США
Минобороны РФ подтвердило контрабанду нефти из Сирии в США
Эксперт: в ЦАР де-факто уже есть военная база России
Трусова чисто откатала короткую программу без четверных
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Шойгу рассказал о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию
Тест школьников на патриотизм - бонус за лояльность
Тест школьников на патриотизм - бонус за лояльность
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Киселёв: Путин думает о преемнике "с утра до вечера"
Гривач: "Газпром" рискует прослыть недобросовестным поставщиком
Устроивший бойню солдат прокомментировал расстрел сослуживцев
Марию Бутину освободили из тюрьмы в США
Ученые в растерянности: опасные бактерии выработали иммунитет к антибиотикам
Шойгу рассказал о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию
Песков объяснил пользу от списания долгов странам Африки
Четыре способа победить бессонницу
Марию Бутину освободили из тюрьмы в США
Преподаватель: сегодняшние школьники боятся социализма
Преподаватель: сегодняшние школьники боятся социализма
Адвокат назвал способ не платить на платных стоянках
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ