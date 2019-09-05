Внутрипузырная терапия рака мочевого пузыря на ранней стадии

Внутрипузырная терапия широко применяется на практике в качестве вспомогательного средства для лечения рака мочевого пузыря на ранней стадии после хирургического вмешательства.

Цель внутрипузырной терапии - искоренение опухолей

Основной целью внутрипузырной терапии является искоренение опухолей из локализованной области мочевого пузыря. Терапия может включать использование цитотоксических или иммуностимулирующих агентов для устранения аномальных раковых клеток в соответствии с конкретным случаем и характеристиками пациента.

Это подходящий вариант для ранних стадий рака, которые неинвазивны (стадия 0) или минимально инвазивны (стадия 1), в то время как системная терапия предпочтительна для более высокой стадии или метастатического рака мочевого пузыря. Для некоторых пациентов с раком мочевого пузыря внутрипузырная терапия является единственным лечением, которое им необходимо для лечения рака. Данное лечение считается предпочтительным, так как терапия связана со значительно меньшим количеством побочных эффектов, чем другие виды воздействия.

Как осуществляется процедура

Первоначально, внутрипузырная терапия включает в себя применение анестезирующего геля к уретральной области, чтобы ощущалось онемение и позволяло вводить катетер в уретру.

После установки катетер осторожно подталкивают вверх, пока он не достигнет мочевого пузыря. С этого момента катетер можно использовать для введения жидкой лекарственной формы непосредственно в мочевой пузырь, минуя оральный или внутривенный пути и, таким образом, сводя к минимуму системные эффекты.

Затем катетер может быть удален, и пациенту следует рекомендовать воздерживаться от мочеиспускания в течение следующих нескольких часов, чтобы позволить лекарству находиться в мочевом пузыре достаточный период для достижения эффекта. По истечении этого времени пациент может почувствовать себя лучше, а мочу сливают с помощью катетера, если он все еще вставлен, для удаления химиотерапевтического препарата из организма. Следует позаботиться о том, чтобы моча, прошедшая в течение следующих 6 часов, не попала на кожу, так как это может вызвать неблагоприятную реакцию.

Фармацевтические агенты

Иммунотерапевтические агенты стимулируют иммунную систему атаковать раковые клетки и включают интерферон.

БЦЖ является наиболее эффективной и представляет собой бактерию, которая привлекает клетки иммунной системы в область, которая также влияет на раковые клетки в мочевом пузыре. Это лечение обычно проводится в шести отдельных дозах, один раз в неделю в течение шести недель. Побочные эффекты лечения БЦЖ могут включать симптомы, напоминающие грипп, включая жар, озноб и усталость. В редких случаях он может распространяться по всему организму и вызывать инфекцию, похожую на туберкулез.

Интерферон-альфа - это вещество, которое естественным образом оказывает стимулирующее воздействие на иммунную систему. Побочные эффекты лечения этим веществом могут включать мышечные боли, боли в костях, головные боли, тошноту, рвоту, усталость и потерю концентрации.

Фото: academy.uroweb.ru

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