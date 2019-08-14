Синдром Аспергера: чужие среди своих

Синдром Аспергера - пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в восприятии окружающего мира, социальном общении и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий. Симптомы этого состояния могут присутствовать с раннего возраста, но точный диагноз обычно подтверждается в возрасте 6-7 лет.

Симптомы синдрома Аспергера

Как и все виды расстройств, которые относятся к расстройствам аутистического спектра, у детей с синдромом Аспергера также есть проблемы с социальными, эмоциональными и коммуникативными навыками. Они могут казаться социально замкнутыми и неспособными общаться. У этих детей может быть необычное поведение и иногда навязчивые интересы. Обычно им трудно говорить о своих чувствах или понимать чувства других и язык тела. Дети с таким состоянием избегают зрительного контакта и не взаимодействуют с другими людьми своего возраста. Они могут говорить с небольшой модуляцией ровным тоном и нервничать при больших скоплениях людей. Многие дети с синдромом Аспергера необычайно чувствительны к сенсорным раздражителям.

Диагностика, скрининг и лечение синдрома Аспергера

У детей с синдромом Аспергера часто наблюдается задержка речевого развития, но высокий уровень интеллекта (обычно средний и вышесреднего). Для точного определения состояния специалисты обычно используют специальные анкеты и проводят психологические тесты. Чаще всего диагноз ставится на основании клинических симптомов, описанных родителями, учителями, опекунами или наблюдаемых педиатром в области развития.

Синдром Аспергера часто может быть ошибочно диагностирован как высокофункциональный аутизм, атипичный аутизм или семантическое прагматическое расстройство.

Несколько поведенческих подходов, а также профессиональное лечение являются частью схемы лечения синдрома Аспергера. Синдром Аспергера - это пожизненное состояние, которое не поддается лечению. Тем не менее, при адекватной поддержке человек с синдромом Аспергера может жить продуктивной жизнью.

Статистика синдрома Аспергера

Синдром Аспергера встречается значительно чаще, чем типичный аутизм. Если составлять количественную выборку, то аутизмом страдает примерно 4 человека на каждые 10 000, а синдромом Аспергера - 20-25 человек на каждые 10 000. Это означает, что распространенность этого состояния гораздо выше, чем распространенность типичного или классического аутизма. Синдром Аспергера также обычно ассоциируется с другими расстройствами, такими как расстройство Туретта, расстройство внимания и гиперактивность, связанные с поведенческими расстройствами и проблемами настроения, такими как депрессия и беспокойство.

Фото: vakbladvroeg.nl

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