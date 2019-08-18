Как помочь детям с СДВГ завести друзей

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) - это наиболее распространенное расстройство поведения, которое встречается в детстве и затрагивает многие сферы жизни ребенка.

Наличие СДВГ часто влияет на то, как ребенок может заводить друзей и поддерживать с ними отношения. Некоторые из проблем, которые могут возникнуть в дружбе, - это импульсивность и беспокойство. Дети с СДВГ ведут себя непредсказуемо, из-за чего их сверстники ощущают неуверенность и даже страх в их компании.

Дети с СДВГ должны учиться навыкам, необходимым для того, чтобы заводить друзей и быть хорошими друзьями. Для детей и их семей важно работать над осуществлением социальных взаимодействий не только вне дома, но и внутри дома. Предлагаем несколько инструментов социальных навыков, которые могут помочь детям подружиться.

Программа вознаграждений

Родители могут создать забавную программу вознаграждений, в которой они и их ребенок могли бы выбрать для работы один или два социальных навыка в неделю, например, делиться или пользоваться чем-либо по очереди. Каждый раз, когда ребенок демонстрирует соответствующее поведение, над которым они работали, родители дают согласованный стимул. Если обмен был социальным поведением недели, родители должны объяснить, почему обмен важен в социальных ситуациях, попросить ребенка смоделировать это поведение, а затем попрактиковаться в способах обмена. Также родителям необходимо следить за ребенком во время игры с другими детьми и хвалить его за проявление соответствующего поведения.

Видеозапись

Для обучения детей социальным навыкам полезно записывать взаимодействие ребенка с другими. Но следует быть осторожными при записи, чтобы поймать ребенка в типичном поведении. Эти записи могут быть учебным пособием для того, чтобы показать, что нужно улучшить во взаимодействии с другими, а также похвалить соответствующее социальное поведение.

Обязательно давайте ребенку положительные отзывы. Затем выберите одно или два неподходящих типа поведения и обсудите, почему это было неуместно. Записи предлагают конкретный визуальный инструмент и могут быть полезны для детей с СДВГ, так как они не знают, как действовать или как они ведут себя со сверстниками.

Сотрудничество

Можно играть с ребенком в игру, чтобы показать ему, что сотрудничество особенно важно в социальной среде. Например, привяжите кусок веревки к своей правой ноге, а другой конец веревки к левой ноге ребенка. Затем вместе обойдите комнату, напомнив, что нужно сотрудничать, чтобы достичь цели.

«Задавать вопросы» в социальной среде - это еще одна игра, в которую можно поиграть. Задание вопросов - лучший способ получить информацию от друга, а также это показывает, что ребенок интересуется тем, что говорит другой человек. Например, ребенок загадывает какой-либо предмет в комнате, а взрослый с помощью вопросов пытается угадать, что это.

Прослушивание

Это игра, где родитель начинает рассказывать историю с одного предложения. Затем ребенок добавляет свое предложение и так до тех пор, пока история не будет закончена. Это заставляет ребенка выслушать предыдущее предложение, чтобы внести соответствующую информацию в историю.

Фото: georgiatimes.info

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