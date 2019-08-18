Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Здравоохранение Здоровье и профилактика Акушерство и гинекология Стоматология Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Елена Орлова

Как помочь детям с СДВГ завести друзей

Здоровье print

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) - это наиболее распространенное расстройство поведения, которое встречается в детстве и затрагивает многие сферы жизни ребенка.

Наличие СДВГ часто влияет на то, как ребенок может заводить друзей и поддерживать с ними отношения. Некоторые из проблем, которые могут возникнуть в дружбе, - это импульсивность и беспокойство. Дети с СДВГ ведут себя непредсказуемо, из-за чего их сверстники ощущают неуверенность и даже страх в их компании.

Дети с СДВГ должны учиться навыкам, необходимым для того, чтобы заводить друзей и быть хорошими друзьями. Для детей и их семей важно работать над осуществлением социальных взаимодействий не только вне дома, но и внутри дома. Предлагаем несколько инструментов социальных навыков, которые могут помочь детям подружиться.

Программа вознаграждений

Родители могут создать забавную программу вознаграждений, в которой они и их ребенок могли бы выбрать для работы один или два социальных навыка в неделю, например, делиться или пользоваться чем-либо по очереди. Каждый раз, когда ребенок демонстрирует соответствующее поведение, над которым они работали, родители дают согласованный стимул. Если обмен был социальным поведением недели, родители должны объяснить, почему обмен важен в социальных ситуациях, попросить ребенка смоделировать это поведение, а затем попрактиковаться в способах обмена. Также родителям необходимо следить за ребенком во время игры с другими детьми и хвалить его за проявление соответствующего поведения.

Видеозапись

Для обучения детей социальным навыкам полезно записывать взаимодействие ребенка с другими. Но следует быть осторожными при записи, чтобы поймать ребенка в типичном поведении. Эти записи могут быть учебным пособием для того, чтобы показать, что нужно улучшить во взаимодействии с другими, а также похвалить соответствующее социальное поведение.

Обязательно давайте ребенку положительные отзывы. Затем выберите одно или два неподходящих типа поведения и обсудите, почему это было неуместно. Записи предлагают конкретный визуальный инструмент и могут быть полезны для детей с СДВГ, так как они не знают, как действовать или как они ведут себя со сверстниками.

Сотрудничество

Можно играть с ребенком в игру, чтобы показать ему, что сотрудничество особенно важно в социальной среде. Например, привяжите кусок веревки к своей правой ноге, а другой конец веревки к левой ноге ребенка. Затем вместе обойдите комнату, напомнив, что нужно сотрудничать, чтобы достичь цели.

«Задавать вопросы» в социальной среде - это еще одна игра, в которую можно поиграть. Задание вопросов - лучший способ получить информацию от друга, а также это показывает, что ребенок интересуется тем, что говорит другой человек. Например, ребенок загадывает какой-либо предмет в комнате, а взрослый с помощью вопросов пытается угадать, что это.

Прослушивание

Это игра, где родитель начинает рассказывать историю с одного предложения. Затем ребенок добавляет свое предложение и так до тех пор, пока история не будет закончена. Это заставляет ребенка выслушать предыдущее предложение, чтобы внести соответствующую информацию в историю.

Фото: georgiatimes.info

Читайте также:

Ученые из Швейцарии подозревают, что вкусовых ощущений гораздо больше

Тип инфекции зависит от поведения генов

Тест на обоняние поможет обнаружить аутизм

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сдвг друзья ребенок подружиться социальные навыки
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Как помочь детям с СДВГ завести друзей
Недвижимость
Нужно ли оплачивать долг за капремонт?
Здоровье
Способы лечения кифоза
Новости Все >
Пекин назвал организаторов беспорядков в Гонконге
Разумков призвал готовиться к "долгой войне" в Донбассе
В Хорватии спортивный самолет сел на дорогу
Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата
Продюсер "Ласкового мая" попросил Зеленского пустить его на Украину
Боярский раскритиковал идею штрафовать за курение на рабочем месте
Британец разогнался на велосипеде до 280 км/ч и побил мировой рекорд
Ученые: человеку необходимо спать 5 или 8 часов в сутки
Гибралтар проигнорировал требование США о задержке иранского танкера
Мик Джаггер требует новый матрас в каждом отеле во время гастролей
Последние материалы
Как помочь детям с СДВГ завести друзей
Нужно ли оплачивать долг за капремонт?
Пекин назвал организаторов беспорядков в Гонконге
Разумков призвал готовиться к "долгой войне" в Донбассе
В Хорватии спортивный самолет сел на дорогу
Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата
Продюсер "Ласкового мая" попросил Зеленского пустить его на Украину
Боярский раскритиковал идею штрафовать за курение на рабочем месте
Способы лечения кифоза
Британец разогнался на велосипеде до 280 км/ч и побил мировой рекорд
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Рак полости рта и горла связан с оральным сексом

Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Рак полости рта и горла связан с оральным сексом
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Общество
Астрологи назвали пять худших знаков зодиака для выбора жены
Недвижимость
Две квартиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке
Политика. Новости и аналитика
Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике

Законодательство РФ в части проведения публичных мероприятий соответствует мировому опыту, считает член Совета Федерации Андрей Клишас.

Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Экономика
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Дальний Восток
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Происшествия
Чудо под Раменским: аварийный A321 с пассажирами сел в поле

Во время взлета самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Чудо под Раменским: аварийный A321 с пассажирами сел в поле
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Воспитание
Эксперт: беда нашего образования в нищих учителях
Катастрофы
Заслуженный пилот о жесткой посадке А321: экипаж принял три грамотных решения
Любовь Степушова Бразильская газета рассказала о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер
Комментарии
Разумков призвал готовиться к "долгой войне" в Донбассе
Куда отправится на прогулку в Хельсинки летом
Как Павел I Индию покорял
В ОП РФ уверены, что митинги в Москве проходят на деньги Ходорковского
В ОП РФ уверены, что митинги в Москве проходят на деньги Ходорковского
Астрологи назвали пять худших знаков зодиака для выбора жены
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Бурджанадзе назвала ошибкой выход страны из СНГ
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Боярский раскритиковал идею штрафовать за курение на рабочем месте
Разумков призвал готовиться к "долгой войне" в Донбассе
Пекин назвал организаторов беспорядков в Гонконге
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Опрос: 44% россиян проголосовали бы за ЕР на выборах в Госдуму
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Средний чек на оплату услуг ЖКХ в России вырос на 5% с начала года
"Проблема Чемодановки" расходится по России
История и современность
Открытие неизвестного коренного населения переписывает раннюю историю Америки
Открытие неизвестного коренного населения переписывает раннюю историю Америки
Австралия: самые смертоносные пауки и змеи в мире живут здесь
Австралия: самые смертоносные пауки и змеи в мире живут здесь
Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата
Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата
США начали разработку запрещенных ракет за год до выхода из ДРСМД
США начали разработку запрещенных ракет за год до выхода из ДРСМД
Трамп заставил страны НАТО заплатить в альянс на $100 млрд больше
Трамп заставил страны НАТО заплатить в альянс на $100 млрд больше
Самолет ВВС США провел разведку у Калининградской области
Самолет ВВС США провел разведку у Калининградской области
Линия Керзона: как Антанта провела границу между Польшей и Советской Россией
Линия Керзона: как Антанта провела границу между Польшей и Советской Россией
До Петра I - Росия. При нём и после - Россия. Почему?
До Петра I - Росия. При нём и после - Россия. Почему?
Миллионам пенсионеров грозить участь бедняков
Миллионам пенсионеров грозить участь бедняков
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Фотогалереи
5 самых дорогих авто в России 5 Фото 5 самых дорогих авто в России
Секреты из жизни любимцев Голливуда 6 Фото Секреты из жизни любимцев Голливуда
Тайны Крымского полуострова 9 Фото Тайны Крымского полуострова
Покоритель неба Ив Росси 7 Фото Покоритель неба Ив Росси
Образ идеальной женщины 8 Фото Образ идеальной женщины
Домашнее
Как прожить в браке много лет: 4 совета от супруги с 40-летним стажем
Как научить ребёнка правилам общения с незнакомцами
В России создали уникальный гель, способный лечить самые страшные раны
Ученые рассказали о воздействии сахара на раковые клетки
Эссенциальная тромбоцитемия: симптомы, диагностика, лечение
Эрозия: насколько она опасна и как себя проявляет
Признаки сахарного диабета у ребёнка
Вместо горьких антибиотиков - электрические повязки
ДНК человека может распространяться через прикосновения и предметы
ДНК человека может распространяться через прикосновения и предметы
Выгул собак как одна из причин травматизма у пожилых людей
Выгул собак как одна из причин травматизма у пожилых людей
Как сделать домашний скраб
Как сделать домашний скраб
5 заблуждений о правильном питании
5 заблуждений о правильном питании
Как повторить макияж Светланы Ходченковой
Как повторить макияж Светланы Ходченковой
5 фраз, которые нельзя говорить людям с биполярным расстройством
5 фраз, которые нельзя говорить людям с биполярным расстройством
Как правильно пить воду
Как правильно пить воду
Как ухаживать за обесцвеченными волосами
Как ухаживать за обесцвеченными волосами
Измельчитель пищевых отходов - шаг в будущее
Измельчитель пищевых отходов - шаг в будущее
Как выбрать электрогриль для дома
Как выбрать электрогриль для дома
Забавные фото
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
Как вулкан породил молнии 7 Фото Как вулкан породил молнии
Неразговорчивая охрана 9 Фото Неразговорчивая охрана
Не так страшны монстры, как их малюют 6 Фото Не так страшны монстры, как их малюют
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ