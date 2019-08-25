Роскачество: 39% школьных пиджаков оказались небезопасными для здоровья

Каждый год Роскачество проверяет детские школьные изделия. Не остались в стороне и пиджаки, 39% из которых не соответствуют нормам безопасности. Было исследовано 28 образцов, востребованных в России. Из них 20 пиджаков изготовлены в РФ, три - в Беларуси, столько же в Китае. И, наконец, два последних были привезены из Узбекистана и Бангладеш.

Что проверяли

Роскачество теперь более тщательно проверяет изделия, желающие получить Знак качества. В результате пришлось доработать нормы ГОСТ по многим показателям.

Безопасность

Качество формы школьника определяется по трем наиважнейшим показателям: проницаемости воздуха, токсичности и гигроскопичности материалов. По токсичности все с пиджаками оказалось хорошо: в ходе исследования не было выявлено формальдегида и иных опасных веществ в составе изделий.

Однако насчет двух других показателей некоторые производители не побеспокоились, и рейтинг 11 торговых марок оказался обнулен. Подкладка изделия должна обязательно иметь высокую воздухопроницаемость, в противном случае тело ребенка не будет дышать. В таком пиджаке ребенок будет потеть и ощущать дискомфорт, а также может простудиться. В плотных тканях воздух практически не доходит до тела.

Проверка гигроскопичности ткани подразумевает изучение ее сырьевого состава. Качественная одежда для школы содержит не менее 45% натуральных или искусственных волокон, чаще всего вискозы. Соответственно, синтетика в изделии не должна превышать 55%. Идеальная подкладка полностью изготовлена из вискозы или содержит более 50% этого материала.

Маркировка

Во время проверки маркировки тоже был выявлен ряд нарушений. Пиджаки 10 торговых марок имели не такое соотношение вискозы и шерсти, какое указано производителем.

На маркировке одного пиджака вовсе не было сведений о составе подкладочной ткани. Другой же производитель вовсе не указал, какие ткани использовались для производства пиджака.

Качество ткани

Эксперты обратили внимание не только на состав ткани, но и на ее потребительские свойства - пиллингуемость, усадку, прочность материала и надежность его окрашивания. Подкладка и материалы верха оказались окрашенными на высшем уровне.

В итоге 24 пиджака прошли разрывную нагрузку. Оказалось, что прокладка прочнее, чем верхняя ткань. Правда, внутренний материал, все же, довольно быстро истерся у двух образцов.

Достойно через много циклов прошел материал марки «Стильные непоседы» (19000 циклов). Однако на ней оказалось довольно много катышков, а значит, испытание на пиллингуемость было не пройдено. Всего 10 марок также не прошли проверку по катышкам.

Испытание химчисткой прошли все образцы, а вот верхняя ткань "села" у двух образцов. В результате всех испытаний претендентами на российский Знак качества оказались только две торговые марки: «Старт» и «Наша форма».

Фото: news.rufox.ru

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