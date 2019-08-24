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Автор Евгений Стриж

Вдыхание чистого кислорода может повредить мозг

Здоровье print

Это сценарий прямо из сериала «Анатомия Грея»: фельдшер или врач надевает маску на лицо человека и начинает подавать чистый кислород.

Тем не менее исследования показывают, что вдыхание чистого кислорода может нанести вред мозгу. Результаты, опубликованные в издании «Public Library of Science (PLoS) Medicine», противоречат руководствам по медицинской практике и рекомендуют новый подход, который добавляет углекислый газ в дыхательную смесь для сохранения функций мозга у пациентов.

«Золотой стандарт реанимации»

«В течение десятилетий медицинское сообщество отстаивало чистый кислород в качестве «золотого стандарта» для реанимации. Но никто не изучал, что происходит в нашем мозгу, когда мы вдыхаем такой кислород», - объяснил Рональд Харпер, профессор нейробиологии в Калифорнийском университете.

Команда Харпера использовала функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ) для получения подробных изображений того, что происходит внутри человеческого мозга во время двух различных сценариев дыхания. Тесты выявляют незначительное увеличение кровотока, вызванное активацией различных частей мозга, в результате чего эти области «загораются» при сканировании.

Исследователи сканировали мозг 14 здоровых детей в возрасте от 8 до 15 лет, когда они вдыхали дозу 100% кислорода. После замеров команда добавила 5% углекислого газа в смесь и повторила сканирование.

Сравнение двух результатов показало значительную разницу.

«Чистый кислород опасен»

«Когда дети вдыхали чистый кислород, их дыхание учащалось, что приводило к быстрому падению уровня углекислого газа», - сообщил соавтор исследования Пол Мэйси, нейробиолог. - Падение уровня углекислого газа сузило их кровеносные сосуды, препятствуя проникновению кислорода в ткани мозга и сердца».

После вдыхания чистого кислорода «загорелись» три структуры мозга, в частности, гиппокамп, который помогает контролировать артериальное давление. Был активен гипоталамус, который регулирует частоту сердечных сокращений, и гормональный уровень. Активация гипоталамуса вызвала каскад вредных реакций и выпустила химические вещества, которые могут повредить мозг и сердце.

«Несколько областей мозга реагировали на стопроцентное содержание кислорода, «сваливая» гипоталамус в перегрузку», - объяснил Харпер. - Гипоталамус отреагировал, выбросив в кровь огромный объем гормонов и нейротрансмиттеров. Эти химические вещества влияют на способность сердца перекачивать кровь и доставлять кислород. Эффект противоположен сути реанимации».

Когда дети вдыхали смесь углекислого газа и кислорода, гиперактивность гипоталамуса исчезала из МРТ. «Добавление углекислого газа к кислороду позволило кислороду проникнуть в сердце и мозг, успокоило гипоталамус и замедлило выброс опасных химических веществ», - сообщил Мейси.

«Чистый кислород - спичка, которая питает лесной пожар вреда для организма», - сказал Харпер. - Но добавление углекислого газа заставляет все это исчезнуть».

Итоги: нужно добавлять углекислый газ

Основываясь на своих выводах, исследователи настоятельно рекомендуют медицинским работникам добавлять углекислый газ к кислороду, особенно при реанимации младенцев или при подаче кислорода в течение двух и более минут. Исследование важно для пациентов, перенесших инсульт, сердечный приступ, отравление угарным газом и любые другие недомогания, при которых нужен кислород.

Более ранние эксперименты и данные о вредном воздействии высокого содержания кислорода уже привели к изменениям в медицинской политике за рубежом. Вместо того чтобы использовать чистый кислород, многие европейские больницы теперь реанимируют пациентов комнатным воздухом, который содержит смесь азота, кислорода и углекислого газа; или со смесью кислорода и углекислого газа.

Фото: zhambylnews.kz

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Темы мозг вред кислород углекислый газ вдыхание чистого кислорода
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