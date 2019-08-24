Вдыхание чистого кислорода может повредить мозг

Это сценарий прямо из сериала «Анатомия Грея»: фельдшер или врач надевает маску на лицо человека и начинает подавать чистый кислород.
Тем не менее исследования показывают, что вдыхание чистого кислорода может нанести вред мозгу. Результаты, опубликованные в издании «Public Library of Science (PLoS) Medicine», противоречат руководствам по медицинской практике и рекомендуют новый подход, который добавляет углекислый газ в дыхательную смесь для сохранения функций мозга у пациентов.
«Золотой стандарт реанимации»
«В течение десятилетий медицинское сообщество отстаивало чистый кислород в качестве «золотого стандарта» для реанимации. Но никто не изучал, что происходит в нашем мозгу, когда мы вдыхаем такой кислород», - объяснил Рональд Харпер, профессор нейробиологии в Калифорнийском университете.
Команда Харпера использовала функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ) для получения подробных изображений того, что происходит внутри человеческого мозга во время двух различных сценариев дыхания. Тесты выявляют незначительное увеличение кровотока, вызванное активацией различных частей мозга, в результате чего эти области «загораются» при сканировании.
Исследователи сканировали мозг 14 здоровых детей в возрасте от 8 до 15 лет, когда они вдыхали дозу 100% кислорода. После замеров команда добавила 5% углекислого газа в смесь и повторила сканирование.
Сравнение двух результатов показало значительную разницу.
«Чистый кислород опасен»
«Когда дети вдыхали чистый кислород, их дыхание учащалось, что приводило к быстрому падению уровня углекислого газа», - сообщил соавтор исследования Пол Мэйси, нейробиолог. - Падение уровня углекислого газа сузило их кровеносные сосуды, препятствуя проникновению кислорода в ткани мозга и сердца».
После вдыхания чистого кислорода «загорелись» три структуры мозга, в частности, гиппокамп, который помогает контролировать артериальное давление. Был активен гипоталамус, который регулирует частоту сердечных сокращений, и гормональный уровень. Активация гипоталамуса вызвала каскад вредных реакций и выпустила химические вещества, которые могут повредить мозг и сердце.
«Несколько областей мозга реагировали на стопроцентное содержание кислорода, «сваливая» гипоталамус в перегрузку», - объяснил Харпер. - Гипоталамус отреагировал, выбросив в кровь огромный объем гормонов и нейротрансмиттеров. Эти химические вещества влияют на способность сердца перекачивать кровь и доставлять кислород. Эффект противоположен сути реанимации».
Когда дети вдыхали смесь углекислого газа и кислорода, гиперактивность гипоталамуса исчезала из МРТ. «Добавление углекислого газа к кислороду позволило кислороду проникнуть в сердце и мозг, успокоило гипоталамус и замедлило выброс опасных химических веществ», - сообщил Мейси.
«Чистый кислород - спичка, которая питает лесной пожар вреда для организма», - сказал Харпер. - Но добавление углекислого газа заставляет все это исчезнуть».
Итоги: нужно добавлять углекислый газ
Основываясь на своих выводах, исследователи настоятельно рекомендуют медицинским работникам добавлять углекислый газ к кислороду, особенно при реанимации младенцев или при подаче кислорода в течение двух и более минут. Исследование важно для пациентов, перенесших инсульт, сердечный приступ, отравление угарным газом и любые другие недомогания, при которых нужен кислород.
Более ранние эксперименты и данные о вредном воздействии высокого содержания кислорода уже привели к изменениям в медицинской политике за рубежом. Вместо того чтобы использовать чистый кислород, многие европейские больницы теперь реанимируют пациентов комнатным воздухом, который содержит смесь азота, кислорода и углекислого газа; или со смесью кислорода и углекислого газа.
Фото: zhambylnews.kz
Читайте также:
Соль не так вредна, как кажется
Голод влияет на умственные способности
В России начнут питаться по ГОСТу
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.