Лекарство от старости проходит испытание на людях

Основным компонентом создаваемого лекарства от старения, как ни странно, стал рапамицин - препарат, подавляющий иммунитет. Данный иммуносупрессор известен уже два десятка лет, но лишь недавно на него взглянули под иным углом как на лекарство, позволяющее отсрочить старение.

Изначально рапамицин стал использоваться в качестве поддержки пациентов с пересаженными органами. Иммунодепрессант воздействовал на иммунитет, предотвращая отторжение пересаженных тканей организмом. Однако в ходе дальнейших исследований рапамицина выяснилось, что препарат помогает существенно увеличить продолжительность жизни различных организмов - дрожжей, червей и даже мышей. Эксперименты дали учёным надежду на то, что рапамицин можно будет использовать и для замедления старения человека.

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Однако пока проверить, продлевает ли препарат человеческую жизнь, нельзя по объективным причинам: эксперимент займёт слишком много времени, ведь человеческая жизнь гораздо дольше жизни мыши. Вместо такого долгосрочного эксперимента исследователи предпочли сосредоточиться на изучении воздействия самого рапамицина и его аналогов на иммунитет пожилых людей.

Дело в том, что старение иммунной системы организма сильно влияет на старение человека в целом. Чем больше иммунитет даёт слабину, тем более уязвимым становится организм к внешним воздействиям, болезням и вирусам. Некоторые препараты же помогают омолодить иммунную систему даже у пожилых людей.

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В данный момент стартап resTORbio, созданный Джоан Манник, бывшей сотрудницей второй по величине в мире фармацевтической компании Novartis, занимается клиническими испытаниями одного из аналогов рапамицина, препарата RTB101. Первые результаты исследований и ответ на вопрос, действительно ли RTB101 помогает омолодить иммунную систему, эксперты из resTORbio рассчитывают получить примерно через год. В данный момент разработанное лекарство уже проходит испытание на людях.

Однако это уже далеко не первые испытания данного лекарства. Самые первые эксперименты проходили ещё под эгидой фармацевтического гиганта Novartis и обнадёжили учёных: оказалось, что соединение RTB101 повышает эффективность вакцины от гриппа у пожилых пациентов на целых 20 процентов.

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Принцип работы соединения заключается в контроле выработки белка mTOR. По мере старения человека его клетки производят слишком много этого белка, и его чрезмерное количество разрушает иммунитет. Значит, чтобы белок не атаковал иммунную систему, необходимо нормализовать его выработку, что и делает RTB101 - благодаря препарату с возрастом выработка mTOR не возрастает, а остаётся на нормальном уровне. Таким образом, как это ни парадоксально, иммуноподавляющий препарат в малых дозах восстанавливает и стимулирует функционирование иммунной системы.

Если в 2020 году, как планирует resTORbio, удастся получить положительные результаты исследований нового лекарства и Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов даст добро на его использование, через несколько лет «омолаживающий» препарат станет доступен всем людям.

Фото: s30091788455.mirtesen.ru

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