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Автор Татьяна Питерякова

Четыре совета женщине, чтобы бросить курить

Здоровье print

Наверняка каждая курящая женщина хотя бы раз задумывалась об избавлении от этой привычки. Мало того, что она губит здоровье, так еще и приходится тратить немалые деньги на сигареты. К тому же если у женщины есть дети, то они, глядя на маму, будут непременно брать с нее пример, а курильщице заметить запах сигарет от подростка будет просто невозможно.

Кстати, в том, чтобы отказаться от этого пристрастия, нет ничего сверхъестественного, и многие женщины в этом убедились. Вот некоторые советы, которых они придерживались в борьбе за здоровый образ жизни.

В первый день отвлечься на что-то любимое

Первый день, как известно, самый трудный. Его просто нужно пережить. Многие женщины рассказывали, как заранее запаслись любимыми сладостями или угощениями и ели их небольшими частями, как только хотелось курить. Другие занимались любимым делом, способным увлечь настолько, что они забывали о дурной привычке. Важно найти свое самое любимое дело, блюдо или что-то еще, что сможет отвлечь.

Настроиться психологически

Если первый день оказался позади, то теперь тяга к сигаретам будет не такая сильная. У одной женщины, бросающей курить, на столе всегда лежала пачка сигарет. Она понимала, что может взять ее в любой момент.Однако не делала этого, ведь вчерашний день отказа от сигарет был намного труднее. Она думала - а стоит ли начинать вновь, если самые нехорошие эмоции остались позади.

Деньги и цифры

Когда станет просто нестерпимо тянуть к сигаретам, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Для начала подсчитать, сколько сигарет (а может, пачек) в день выкуривает женщина. Затем перевести сигареты в пачки и умножить их на 365 (дней в году), а потом умножить на цену одной пачки сигарет. Наверняка получится приличная цифра. А ведь это та самая цена, которую женщина может потратить на путешествие или какую-то серьезную покупку.

Мотивы

Если у женщины есть дети, непременно нужно подумать об их будущем благополучии. В первую очередь они смотрят на родителей и перенимают все их привычки.Поэтому лучше поскорее избавиться от негативных пристрастий, ведь в дальнейшем эта пагубная привычка может всерьез повредить здоровью, особенно, если курит девушка.

Здоровье курящей женщины, конечно, тоже убивается никотином. Если в молодости никаких проблем незаметно, то с возрастом придется все чаще посещать пульмонолога, ведь проблем с легкими не избежать.

Чтобы бросить курить, нужно просто проявить решимость и правильно себя настроить. Главное - продержатся первый день, ведь с каждой последующей минутой будет гораздо легче отказаться от дурной привычки.

Фото: novi.ba

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Четыре совета женщине, чтобы бросить курить
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