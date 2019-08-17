Четыре совета женщине, чтобы бросить курить

Наверняка каждая курящая женщина хотя бы раз задумывалась об избавлении от этой привычки. Мало того, что она губит здоровье, так еще и приходится тратить немалые деньги на сигареты. К тому же если у женщины есть дети, то они, глядя на маму, будут непременно брать с нее пример, а курильщице заметить запах сигарет от подростка будет просто невозможно.

Кстати, в том, чтобы отказаться от этого пристрастия, нет ничего сверхъестественного, и многие женщины в этом убедились. Вот некоторые советы, которых они придерживались в борьбе за здоровый образ жизни.

В первый день отвлечься на что-то любимое

Первый день, как известно, самый трудный. Его просто нужно пережить. Многие женщины рассказывали, как заранее запаслись любимыми сладостями или угощениями и ели их небольшими частями, как только хотелось курить. Другие занимались любимым делом, способным увлечь настолько, что они забывали о дурной привычке. Важно найти свое самое любимое дело, блюдо или что-то еще, что сможет отвлечь.

Настроиться психологически

Если первый день оказался позади, то теперь тяга к сигаретам будет не такая сильная. У одной женщины, бросающей курить, на столе всегда лежала пачка сигарет. Она понимала, что может взять ее в любой момент.Однако не делала этого, ведь вчерашний день отказа от сигарет был намного труднее. Она думала - а стоит ли начинать вновь, если самые нехорошие эмоции остались позади.

Деньги и цифры

Когда станет просто нестерпимо тянуть к сигаретам, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Для начала подсчитать, сколько сигарет (а может, пачек) в день выкуривает женщина. Затем перевести сигареты в пачки и умножить их на 365 (дней в году), а потом умножить на цену одной пачки сигарет. Наверняка получится приличная цифра. А ведь это та самая цена, которую женщина может потратить на путешествие или какую-то серьезную покупку.

Мотивы

Если у женщины есть дети, непременно нужно подумать об их будущем благополучии. В первую очередь они смотрят на родителей и перенимают все их привычки.Поэтому лучше поскорее избавиться от негативных пристрастий, ведь в дальнейшем эта пагубная привычка может всерьез повредить здоровью, особенно, если курит девушка.

Здоровье курящей женщины, конечно, тоже убивается никотином. Если в молодости никаких проблем незаметно, то с возрастом придется все чаще посещать пульмонолога, ведь проблем с легкими не избежать.

Чтобы бросить курить, нужно просто проявить решимость и правильно себя настроить. Главное - продержатся первый день, ведь с каждой последующей минутой будет гораздо легче отказаться от дурной привычки.

Фото: novi.ba

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