Лечение вегетососудистой дистонии народными средствами

Как правило, под вегетососудистой дистонией (ВСД) понимается совокупность симптомов со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем, которые возникают вследствие стрессов, синдрома хронической усталости, депрессии, неврозов и многих других заболеваний.

Симптомы ВСД

Современная медицина насчитывает порядка 150 симптомов ВСД. Самыми характерными ее признаками являются головная боль и головокружения, боли в области сердца, астения, внутренний тремор, нарушения сна, повышение или понижение давления, дрожание рук, обмороки, перебои в сердцебиении, нарушения дыхания, сосудистые пароксизмы.

Типы ВСД

Различается ВСД по гипотоническому или гипертоническому типу, а также сердечной дистонии, для которой характерны частые неприятные ощущения в области сердца. Для того чтобы лечение ВСД было эффективным, необходимо выявить и устранить причину ее возникновения и развития.

Лечение ВСД

Для успешного лечения ВСД в первую очередь необходимо провести детоксикацию организма, укрепить сосудистую сетку, улучшить кровообращение и обмен веществ.

Избавиться от шлаков и токсинов поможет обычная очищенная глина, приобрести которую можно в любой аптеке. Глину употребляют внутрь ежедневно в течение недели, разбавляя теплой кипяченой водой. Начинать нужно с одной столовой ложки, постепенно снижая дозировку к концу приема до одной чайной ложки.

Очистить и укрепить сосуды поможет настой из семян укропа и корня валерианы с медом. Стакан семян и 2 столовые ложки корня завариваются литром крутого кипятка и в течение суток настаиваются в термосе, после чего настой следует процедить и добавить в него два стакана меда. Принимается настой по столовой ложке три раза в день за тридцать минут до еды.

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Улучшить мозговое кровообращение и обмен веществ поможет древний тибетский рецепт: ромашка, зверобой, почки березы и бессмертник смешиваются в пропорциях по 100 грамм каждого компонента, заливаются половиной литра кипятка и настаиваются в термосе в течение четырех часов. Полученный настой необходимо процедить и принимать в теплом виде с 1 чайной ложкой меда на стакан настоя. Перед сном принимается 200 мл настоя, второй стакан - утром за полчаса до завтрака. Пить такое средство можно не чаще, чем один раз в пять лет.

Горчичные ванны справятся с головными болями и пониженным давлением. Нужно пять столовых ложек горчичного порошка развести водой до консистенции густой сметаны и добавить смесь в горячую ванну, которую принимать следует не дольше 7 минут.

Народные средства при ВСД имеют, как правило, очищающую и общеукрепляющую направленность. Они помогают улучшить состояние без ущерба для здоровья. Но следует помнить о том, что перед применением любого средства альтернативной медицины необходимо заручиться поддержкой профильного специалиста и пройти необходимые обследования.

Фото: doctoram.net

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