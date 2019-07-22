Польза и вред суши и роллов

В последнее время такой продукт, как суши и роллы, очень популярен в России. В каждом городе страны работают несколько ресторанов и пунктов доставок этого блюда. Однако полезны ли суши и чем они опасны?

Польза

Мало ингредиентов

В основном суши сделаны из риса, водорослей и рыбы, так что в продукте нет соли, добавленного сахара и масла. Водоросли нори содержат в себе кальций, йод и железо. Японский хрен (васаби) — кладезь витамина C и антиоксидантов. Ещё он помогает защитить от кариеса наши зубы и обладает обеззараживающими свойствами. Имбирь положительно влияет на пищеварительную систему, обладает противовоспалительными свойствами.

Все ингредиенты видны

Продукт не нуждается в длинном списке ингредиентов, поскольку видно, из чего он сделан.

Полезные жиры

В классическом варианте суши всегда есть рыба, так что продукт очень полезен с точки зрения содержания омега-3 жирных кислот.

Рыба не поддаётся тепловой обработке, а значит, сохраняет все витамины, минералы, фосфор и прочие вещества, которые полезны для нашего организма.

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Вред

Невидимые калории

Суши только кажутся низкокалорийной пищей. Некоторые виды рыбы очень калорийны, а рис и подавно. И это не говоря о роллах, ведь там можно встретить и майонез, и обжарку в масле.

Топпинг

Все добавочные компоненты в роллах, безусловно, делают их вкуснее, но вместе с тем и калорийнее. Уже упомянутый майонез, темпура, авокадо, копченая курица вместо рыбы — все это лишние калории.

Соль

Если ее нет в суши, то она точно есть в соевом соусе. А кто есть суши без него?

Рис

Рис, конечно, полезен, но в небольших количествах. А в одном ролле из-за риса насчитывается почти 200 калорий и более 40 граммов углеводов.

Рыба

Если присутствующая в составе сырая рыба не соответствует предъявляемому качеству, риск плохого влияния на организм (и особенно печень) повышается в разы.

Суши и роллы могут оказаться опасны для людей, страдающих аллергией, из-за входящей в их состав красной рыбы.

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Фото превью: HeadInsider