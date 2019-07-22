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Автор Редакция health.pravda.ru

Как экзотическая рыба поможет сердцу человека

Здоровье » Здоровье и профилактика print

При сердечной недостаточности гибнут клетки, из-за чего разрушается сердечная мышца, и пациентам может понадобиться трансплантация. Однако британские ученые выяснили, что рыба тетра способна восстанавливать свое сердце. Они изучили механизм регенерации и предположили, что таким образом можно спасти миллионы людей с ССЗ. Результаты их исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Рыбка тетра - это вид пресноводных рыб, обитающий в водах Южной Америки и южной части Северной Америки. Часто тетру подвида Astyanax mexicanus разводят в аквариумах из-за ее необычного окраса и того, что за ней несложно ухаживать. Рыба долго живет, поскольку может самостоятельно исцелять свое сердце. Ученые из Оксфордского университета сравнили ее генетический профиль с другим подвидом тетры, населяющим воды пещеры Пачон в Мексике. Эти животные потеряли свой яркий цвет и зрение и, кроме того, не способны восстанавливать сердечную ткань. Исследование возглавила доктор Матильда Моммерштег (Mathilda Mommersteeg).

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Ученые обратили внимание на три области геномов рыб, которые были связаны с регенерацией ткани сердца. Им также удалось идентифицировать ключевые гены, которые участвовали в процессе восстановления клеток. Они сравнивали активность этих генов двух подвидов, и обнаружили, что гены lrrc10 и кавеолин были активны только у речных рыб.

Ранее проведенные исследования на лабораторных мышах показали, что lrrc10 связан с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП) - заболеванием, при котором сердце увеличивается и больше не может перекачивать кровь. Ученые также выяснили, что ген lrrc10 отвечает за сокращение и расширение сердца.

Затем исследователи провели эксперимент на рыбе данио-рерио, которая также обладает способностью регенерировать сердечную ткань. Они блокировали экспрессию гена lrrc10 у животных, из-за чего рыбкам не удалось восстановить повреждения сердца.

В будущем ученые планируют продолжать исследовать процесс регенерации у рыбок, чтобы воссоздать его в организме человека.

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Фото превью: AutoGear.ru  

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Темы сосуды сердце здоровье медицина рыба тетра регенерация
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Как экзотическая рыба поможет сердцу человека
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