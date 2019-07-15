Народные средства для восстановления гормонального баланса

В народной медицине есть множество рецептов, позволяющих наладить производство гормонов.

1. Масло чёрного тмина снижает уровень тревожности, предотвращая стресс, активизирует мозговую деятельность, выводит токсины из организма и нормализует работу пищеварительного тракта.

Вместе с выше описанными свойствами способен нормализовать уровень гормонов.

Применять по 1 ч. л. после еды, возможно параллельно, но не одновременно употребление с гормонами (минимум с разницей в три часа).

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2. Льняное семя

Лидер по содержанию фитоэстрогенов. За счёт содержания вещества лигнина, которое по действию аналогично производимым организмом эстрогенов, нормализует состояние женщин в период климакса. Рекомендуют приём в течение месяца два раза в день по 2 столовые ложки.

Кроме того, улучшает работу кишечника плюс за счет содержание омега 3, участвуют в профилактике атеросклероза.

3. Настой шалфея (чайную ложку настойки три раза в день перед едой).

Помогает при утончении эндометрия и невозможности овуляции, когда созревшая яйцеклетка не покидает фолликул (в этом случае пьют с 10-11 дня от окончания месячных). Таким образом, шалфей помогает при бесплодии.

Шалфей при передозировке ядовит, потому принимать его по назначению врача и после тщательного исследования диагноза. При миоме, избытке эстрогенов, эндометриозе и аллергии, непереносимости шалфей противопоказан.

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4. Комплексная фитотерапия. Фитогормоны — содержащиеся в растениях производные, которые, попадая в организм человека, оказывают аналогичное натуральным гормонам действие, но несколько слабее. Их охотнее используют вместо искусственных гормонов.

Для этого применяют листья мяты перечной, фенхель, мелиссу, корни валерианы, землянику, липовый цвет — отдельно, либо в комбинации с полынью и шалфеем для нормализации менструального цикла. Иногда прописывают совместно с фолиевой кислотой.

5. Семена пажитника пьют для повышения эстрогенов, он пришёл к нам из восточной медицины. Плюсом его является безвредность для женщин на грудном кормлении, он даже усиливает лактацию. Носит противовоспалительные свойства, уменьшает боли при месячных.

Его пьют в виде настоя (курс в 5-6 недель), отвара (семена держат на водяной бане 10 минут), готовый порошок.

Пророщенные семена пажитника рекомендованы при болезнях печени и мужском бесплодии.

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6. Свекольный сок также содержит фитогормоны. Его пить надо с осторожностью, в больших объемах он вызывает желудочные колики и понижение давления.

7. Корни и листья белой лапчатки рекомендуют при тиреотоксикозе — сбое в работе щитовидной железы. Как правило, растение настаивают месяц в темном месте на спирте, принимают 30 капель настойки в день. Через месяц приема делают перерыв, затем можно продолжить до полного восстановления функций щитовидки.

8. Обычная (перечная) мята снижает количество андрогенов и прописывается женщинам в климактерический период. Это растение хорошо в борьбе с кожными высыпаниями, угрями (протирают лицо), при похудении пьют чаи с мятой.

9. Диоскорея (дикий ямс) содержит сапонин — вещество аналог животному стероиду, предшественнику гормонов. Для человека он активизирует выработку преимущественно половых гормонов, замедляя старение, укрепляя иммунитет. Приравнен к БАДам.

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Фото: 1shchitovidka.ru