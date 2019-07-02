Причины, влияющие на появление морщин

Появление возрастных изменений на лице является нормальным и естественным процессом. Его нельзя притормозить или сделать быстрее — старение происходит со временем, меняет не только состояние кожных покров, влиянию подвергаются и другие важные органы и системы человеческого тела. Современная медицина и косметология предлагает множество вариантов для избавления от морщин различных размеров, их быстрого устранения или маскировки. Женщины покупают косметику или стараются следовать указаниям косметолога — они мечтают о гладкой коже, которая была с ними в молодости. Чтобы не допускать раннего появления морщин, следует отказаться от некоторых привычек, описанных ниже.



Как быстро избавиться от морщин или идеальная кожа лица за 60 секунд

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1. Частое использование скрабов

Использование в ежедневном уходе агрессивных средств делает кожу более подверженной появлению морщин. Скрабы и другие средства способны негативно влиять на кожу, травмировать её верхний слой и оставлять микро трещины на поверхности кожного покрова. Их применение так же лучше ограничить людям с проблемной кожей — использование скрабов не дает появившимся на коже ранкам заживать, оно лишь разносит инфекцию и дает еще большее поле для размножения бактерий. Скраб можно оставить на полочке в ванной, но стоит ограничиться одним применением в неделю.

Морщины могут возникать и из-за чрезмерной сухости кожи лица. Она может являться следствием использования горячей воды при умывании или проведении различных процедур. Нужно попробовать сменить её на более холодную, направить ручку крана в другую сторону. Кожа начнет преображаться на глазах.

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2. Отказ от очков

Яркое солнце на улице должно сразу становиться знаком — нужно положить очки в сумочку или сразу надеть их. К сожалению, большинство людей не пользуются защитой от солнца как для кожи, так и для глаз. Они начинают щуриться, когда попадают на улицу, перестают видеть всё в привычном свете. Забывают надевать очки и люди с плохим зрением. Они так же начинают присматриваться, их лицевые нервы постоянно находятся в напряжении, а кожа постепенно начинает растягиваться. Лучше носить очки и видеть всё точно и четко, чем приобретать еще один повод для появления преждевременных морщин.

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3. Сидячий образ жизни

Во время выполнения работы или на учебе лицо человека вроде находится в обычном состоянии — он не морщится или щурится. Но за длительное время совершается столько движений бровями или проявлений эмоций, что морщины точно решат в скором времени начать проявляться на лице или других частях тела человека, постоянно сидящего в кресле. Исследования показали, что люди, предпочитающие выделять на физическую активность тридцать минут в день, имеют более свежий вид, подтянутую кожу и им гораздо легче справляться с различными заболеваниями. Поэтому стоит задуматься над покупкой абонемента в спортзал или вечерними пробежкам по парку — пора предупреждать появление первых признаков старения!

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Фото: otiumcentrobenessere.it