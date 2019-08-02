Симптомы и лечение целлюлита

Целлюлит - это состояние, которое характеризуется появлением характерных ямок на коже, которые чаще всего наблюдаются на бедрах и ягодицах. Приблизительно от 85% до 98% зрелых женщин имеют некоторую степень целлюлита. У мужчин также развивается целлюлит, но это происходит крайне редко и лишь в тех случаях, когда у человека имеется дефицит мужских гормонов. Например, мужчины с синдромом Клайнфелтера, гипогонадизмом или принимающие эстрогеновую терапию при раке простаты более подвержены риску развития целлюлита.

Клинические симптомы

Области тела, где обычно откладывается жир, такие как наружные бедра, задняя часть бедер и ягодицы чаще всего поражаются целлюлитом, но его также можно обнаружить на груди, плечах, задней части шеи и нижней части живота. Область, пораженная целлюлитом, приобретает ямочковатый или «сморщенный» вид, который напоминает апельсиновую корку.

Лечение

Рекомендации по профилактике и лечению целлюлита включают в себя:

Профилактику отягчающих факторов. Стресс, увеличение веса, малоподвижный образ жизни и гормональные противозачаточные таблетки являются факторами, которые могут усугублять целлюлит.

Физический и механический подходы. Массаж и аспирационные устройства используются в лечении целлюлита с 1970-х годов. Говорят, что всасывающие устройства помогают мобилизовать подкожный жир, вымешивая жир между двумя валиками и разбивая его.

Липосакцию, хотя целлюлит часто возвращается на более поздней стадии, поэтому процедура не рекомендуется для лечения целлюлита.

Хирургический метод лечения целлюлита. Режущий инструмент используется для разрезания соединительной ткани, которая находится под кожей, чтобы остановить образование ямочек. Процедура является одним из наиболее инвазивных доступных методов.

Инъекции фосфатидилхолина, также известные как инъекции липолиза, как утверждают некоторые компании, расщепляют жировые клетки и обеспечивает альтернативу липосакции.Тем не менее, ни одно рецензируемое исследование не подтверждает, что этот метод сопоставим с липосакцией.

Лекарства. Применение аминофиллина в виде крема или лосьона уменьшает появление целлюлита, а также подтягивает кожу, которая покрывает жировые отложения. Некоторые исследования доказывают, что ретинол уменьшает появление целлюлита. Ретинолсодержащие кремы, используемые в течение двух или трех месяцев, могут сделать жир менее заметным, но людям с целлюлитом по-прежнему рекомендуется заниматься физическими упражнениями и придерживаться здоровой диеты как оптимального подхода к снижению целлюлита.

Лазеротерапию как самый продвинутый и, наверное, один из самых эффективных методов лечения целлюлита.Одной из новых систем является система VelaSmooth (Syneron Inc, Ричмонд Хилл, Онтарио, Канада), которая объединяет ближний инфракрасный свет на длине волны 700 нм с непрерывной волной радиочастоты и механическим всасыванием.

Фото: wn365.ru

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