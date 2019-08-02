Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Здоровье и профилактика Здравоохранение Стоматология Акушерство и гинекология Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Александра Балан-Сенчук

Симптомы и лечение целлюлита

Здоровье print

Целлюлит - это состояние, которое характеризуется появлением характерных ямок на коже, которые чаще всего наблюдаются на бедрах и ягодицах. Приблизительно от 85% до 98% зрелых женщин имеют некоторую степень целлюлита. У мужчин также развивается целлюлит, но это происходит крайне редко и лишь в тех случаях, когда у человека имеется дефицит мужских гормонов. Например, мужчины с синдромом Клайнфелтера, гипогонадизмом или принимающие эстрогеновую терапию при раке простаты более подвержены риску развития целлюлита.

Клинические симптомы

Области тела, где обычно откладывается жир, такие как наружные бедра, задняя часть бедер и ягодицы чаще всего поражаются целлюлитом, но его также можно обнаружить на груди, плечах, задней части шеи и нижней части живота. Область, пораженная целлюлитом, приобретает ямочковатый или «сморщенный» вид, который напоминает апельсиновую корку.

Лечение

Рекомендации по профилактике и лечению целлюлита включают в себя:

  • Профилактику отягчающих факторов. Стресс, увеличение веса, малоподвижный образ жизни и гормональные противозачаточные таблетки являются факторами, которые могут усугублять целлюлит. 

  • Физический и механический подходы. Массаж и аспирационные устройства используются в лечении целлюлита с 1970-х годов. Говорят, что всасывающие устройства помогают мобилизовать подкожный жир, вымешивая жир между двумя валиками и разбивая его. 

  • Липосакцию, хотя целлюлит часто возвращается на более поздней стадии, поэтому процедура не рекомендуется для лечения целлюлита.

  • Хирургический метод лечения целлюлита. Режущий инструмент используется для разрезания соединительной ткани, которая находится под кожей, чтобы остановить образование ямочек. Процедура является одним из наиболее инвазивных доступных методов.

  • Инъекции фосфатидилхолина, также известные как инъекции липолиза, как утверждают некоторые компании,  расщепляют жировые клетки и обеспечивает альтернативу липосакции.Тем не менее, ни одно рецензируемое исследование не подтверждает, что этот метод сопоставим с липосакцией.

  • Лекарства. Применение аминофиллина в виде крема или лосьона уменьшает появление целлюлита, а также подтягивает кожу, которая покрывает жировые отложения. Некоторые исследования доказывают, что ретинол уменьшает появление целлюлита. Ретинолсодержащие кремы, используемые в течение двух или трех месяцев, могут сделать жир менее заметным, но людям с целлюлитом по-прежнему рекомендуется заниматься физическими упражнениями и придерживаться здоровой диеты как оптимального подхода к снижению целлюлита.

  • Лазеротерапию как самый продвинутый и, наверное, один из самых эффективных методов лечения целлюлита.Одной из новых систем является система VelaSmooth (Syneron Inc, Ричмонд Хилл, Онтарио, Канада), которая объединяет ближний инфракрасный свет на длине волны 700 нм с непрерывной волной радиочастоты и механическим всасыванием.

Фото: wn365.ru

Читайте также:

Через три года в человеческие жилы вольется новая кровь

Отражаем удар ниже пояса

Герпес - болезнь светских вечеринок

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы способы лечение целлюлит симптомы
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Симптомы и лечение целлюлита
Недвижимость
Небоскреб карлик и дорогая избушка: интересные истории о недвижимости
Собаки
Хлеб в рационе собак
Новости Все >
Исламофил Шевченко рассуждает о "новом халифате" на Кавказе
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
ЦИК Татарстана обвинил КПРФ в давлении на избиркомы
Концерт Катамадзе в Москве в 2020 году отменен
В ГД предложили увеличить срок задержания протестующих до 72 часов
Кокорин и Мамаев попросили об УДО
Суд Киева обязал ГБР начать уголовное производство в отношении Парубия
Прокурор настаивает на 6 месяцах заключения рэпера A$AP Rocky
СПЧ не будет формировать группу наблюдателей на митинг 3 августа
Михаил Емельянов: реформа партийной системы назрела
Последние материалы
Небоскреб карлик и дорогая избушка: интересные истории о недвижимости
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
ЦИК Татарстана обвинил КПРФ в давлении на избиркомы
Концерт Катамадзе в Москве в 2020 году отменен
Хлеб в рационе собак
Мифы и правда о спортивном питании
В ГД предложили увеличить срок задержания протестующих до 72 часов
Кокорин и Мамаев попросили об УДО
Суд Киева обязал ГБР начать уголовное производство в отношении Парубия
Прокурор настаивает на 6 месяцах заключения рэпера A$AP Rocky
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Выборы. Новости и аналитика
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей

Шеин: в Москве по сути людям запретили иметь возможность свободно выбирать из числа поддержанных ими кандидатов депутатов местного парламента

Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Военные новости
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Федеральные
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Общество
Математическая задача поссорила пользователей соцсетей
Федеральные
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"

54% опрошенных россиян хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Что стоит за этим рейтингом, "Правде.Ру" рассказали эксперты.

Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
Выборы. Новости и аналитика
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
Военные новости
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Политика. Новости и аналитика
Рябцева призвала остановить проект о травле полицейских в Сети
Общество
Шаманы проведут обряд на Байкале, чтобы призвать дожди на горящую тайгу

Обряд будут совершать 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, которые соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон.

Шаманы проведут обряд на Байкале, чтобы призвать дожди на горящую тайгу
Украинский политик заявил о риске распада страны через три года
Новости Украины
Украинский политик заявил о риске распада страны через три года
Новости Украины
Против Порошенко завели новое уголовное дело за давление на судей
Новости спорта
Лыжница Седова призвала ввести чрезвычайное положение в Сибири
Любовь Степушова Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 14 Владимир Губарев Рустем Сафронов США: портреты белых врачей отправились на свалку Рустем Сафронов
Комментарии
Население Квебека передумало отделяться от Канады
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Математическая задача поссорила пользователей соцсетей
Концерт Катамадзе в Москве в 2020 году отменен
Задержанные ФСБ жители Татарстана работали в "Яндекс.Такси"
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Топ-5 гипоаллергенных пород собак
СПЧ не будет формировать группу наблюдателей на митинг 3 августа
Незаконный митинг 3 августа приведет Соболь в тюрьму
Математическая задача поссорила пользователей соцсетей
Порошенко рассказал, как писал текст Минских соглашений с Меркель
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Лариса Шеслер: Украина - главная ампутированная часть России
Лариса Шеслер: Украина - главная ампутированная часть России
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Жительница России попросила Путина исправить оценку за экзамен ее сыну
СПЧ не будет формировать группу наблюдателей на митинг 3 августа
Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО
В ГД предложили увеличить срок задержания протестующих до 72 часов
Математическая задача поссорила пользователей соцсетей
Новый пакет санкций по делу Скрипалей запрещает кредитование России
История и современность
Англо-Занзибарская война длилась всего 38 минут
Англо-Занзибарская война длилась всего 38 минут
Специалисты NASA открыли ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Специалисты NASA открыли ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО
Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО
Политолог о новой военной стратегии США: "Раздувать пожар по периметру России"
Политолог о новой военной стратегии США: "Раздувать пожар по периметру России"
ФСБ задержала участников преступной группы во Владимирской области
ФСБ задержала участников преступной группы во Владимирской области
Как американское оружие попадает в руки исламистов
Как американское оружие попадает в руки исламистов
Первое ополчение: как "спецоперация" поляков сорвала освобождение Москвы
Первое ополчение: как "спецоперация" поляков сорвала освобождение Москвы
Почему русские 110 лет не могли отбить Смоленск у Литвы
Почему русские 110 лет не могли отбить Смоленск у Литвы
Депутат: призывы иностранных СМИ к беспорядкам на митингах в Москве незаконны
Депутат: призывы иностранных СМИ к беспорядкам на митингах в Москве незаконны
"Идем к границам России": принята военная стратегия США
"Идем к границам России": принята военная стратегия США
Фотогалереи
5 роскошных "меринов" 5 Фото 5 роскошных "меринов"
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Камасутра, стриптиз, ламбада - любовный гид 8 Фото Камасутра, стриптиз, ламбада - любовный гид
Неожиданные встречи на дорогах 9 Фото Неожиданные встречи на дорогах
Чокнутые парашютисты, монстр и безумные модницы 10 Фото Чокнутые парашютисты, монстр и безумные модницы
Домашнее
Грипп: как распространяется и как не заразиться
Эксперт рассказала об основных ошибках в питании российских семей
Исследователи: витамин A защищает организм от рака кожи
Носить резинку для волос на запястье может быть опасно
Врачи назвали морепродукты, опасные для здоровья
Употребление горького шоколада снижает риск развития депрессии
Почему на юге США высокие показатели заражения ВИЧ?
Отцы-спортсмены передают генетические преимущества детям
Онищенко рассказал жителям Москвы, как бороться с тропическими клопами
Онищенко рассказал жителям Москвы, как бороться с тропическими клопами
Врачи предупредили десантников об опасности купания в фонтанах
Врачи предупредили десантников об опасности купания в фонтанах
Блогер Лена Миро назвала Викторию Боню "старой и потасканной"
Блогер Лена Миро назвала Викторию Боню "старой и потасканной"
Меган Маркл разработает капсульную коллекцию одежды с подругой-дизайнером
Меган Маркл разработает капсульную коллекцию одежды с подругой-дизайнером
Российские женщины усомнились в своей красоте
Российские женщины усомнились в своей красоте
Диета гейши: жестка, но эффективна
Диета гейши: жестка, но эффективна
Как сэкономить в путешествии
Как сэкономить в путешествии
Фейсбилдинг. Упражнения, которые изменят ваше лицо
Фейсбилдинг. Упражнения, которые изменят ваше лицо
Как обезопасить отделку дома: советы для владельцев домашних животных (часть 1)
Как обезопасить отделку дома: советы для владельцев домашних животных (часть 1)
Жилье в стиле лофт
Жилье в стиле лофт
Забавные фото
Можно умиляться, можно посмеяться 9 Фото Можно умиляться, можно посмеяться
Водопады, меняющие представления о чуде 6 Фото Водопады, меняющие представления о чуде
Вокруг них создавались легенды 7 Фото Вокруг них создавались легенды
Восемь неизвестных фактов о котах 8 Фото Восемь неизвестных фактов о котах
Мифы о смертоносной стихии 8 Фото Мифы о смертоносной стихии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ