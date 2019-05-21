Иммуносупрессия: диагностика и лечение

Подавление врожденной способности организма отражать болезни и инфекции известно как иммуносупрессия. Это подавление может быть результатом заболевания, которое нацелено на иммунную систему, такого как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) или являться следствием фармацевтических агентов, используемых для борьбы с определенными состояниями, такими как рак.

В некоторых случаях иммуносупрессия также может быть вызвана намеренно. Эта индукция может быть необходима для терапевтических вмешательств, таких как трансплантация тканей и органов, чтобы снизить риск отторжения органа.

Каковы причины иммуносупрессии?

Иммуносупрессия может быть вызвана рядом системных заболеваний. Они включают, но не ограничиваются:

сахарным диабетом,

почечной и / или печеночной недостаточностью,

инфекцией центральной нервной системы,

системной красной волчанкой,

ревматоидным артритом.

В дополнение к системным болезням определенные фармацевтические препараты и терапевтические вмешательства могут также вызвать иммуносупрессию. Они включают, но не ограничиваются:

кортикостероидами,

иммуноглобулинами,

антиметаболитами,

биологическими алкилирующими агентами,

ионизирующим излучением.

Каковы признаки и симптомы иммуносупрессии?

В целом пациенты с ослабленным иммунитетом, как правило, очень больны и подвержены инфекции обычными микроорганизмами, которые в противном случае не представляли бы угрозы для здоровых людей. Они называются оппортунистическими инфекциями и часто встречаются у людей с ослабленной иммунной системой.

Оппортунистические инфекции могут быть вызваны:

бактериями,

вирусами,

паразитами,

грибами.

Эти микробы легко распространяются через жидкости организма, воздух или загрязненную пищу, воду, животных и предметы. Помимо того, что они физически больны, эти пациенты обычно имеют широкий диапазон нарушений в показателях общего анализа крови, которые используются для указания на инфекционную этиологию.

Микробы

Инфекции у людей с ослабленным иммунитетом, как правило, длятся дольше и являются более частыми и трудными для лечения, чем инфекции у людей с нормальной иммунной системой. Эти пациенты могут иметь регулярные инфекции дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, а также воспаления и инфекции других внутренних органов и систем. Кроме того, у детей, страдающих иммуносупрессией, наблюдаются признаки ненормального развития и роста.

Как диагностируется и лечится иммуносупрессия?

Иммуносупрессию можно легко увидеть по отклонениям в анализе крови, особенно по количеству лейкоцитов и уровням иммуноглобулинов, которые являются белками, в первую очередь участвующими в борьбе с инфекциями.

Функциональность иммунной системы может быть установлена ​​с помощью дальнейших тестов, которые проверяют клеточный и гуморальный иммунитет. Клеточный иммунитет может быть протестирован с помощью фагоцитарной функции и тестов активации Т-клеток.

иммунитет

Цель лечения иммуносупрессии заключается в том, чтобы по возможности выявить этиологию. Тогда важно агрессивно лечить и предотвращать инфекции, в то же время стимулируя иммунную систему фармакологической терапией.

Антимикробные препараты имеют первостепенное значение против инфекционных агентов. Если виновниками являются бактерии, для предотвращения дальнейшей инфекции необходим длительный курс антибиотиков, пока сила иммунной системы пациента все еще находится ниже оптимальной.

Существует несколько методов лечения, которые могут быть использованы при попытке поддержать организм человека с ослабленным иммунитетом. Такой терапией является использование иммуноглобулинов, которые вводятся внутривенно или подкожно.

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