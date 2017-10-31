Как похудеть без диет: 5 секретов стройности

"Ножом и вилкой роем мы могилу себе", — не без оснований изрекал граф Калиостро в фильме "Формула любви". И происходит это чаще всего на наших кухнях. Можно ли превратить эти "храмы чревоугодия" и "могилы для стройных фигур" в нечто противоположное — основу для борьбы с лишним весом? Оказывается, да. Только для этого нужно чаще использовать маленькие хитрости в кухонном интерьере, сервировке и других подобных вещах.

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Цвет влияет на аппетит

Первое, на что мы должны обратить внимание — это цвет. Общий подход: теплые тона аппетит повышают, холодные — снижают. Посему желающим похудеть лучше избегать желтого, оранжевого, красного цветов в оформлении:

как кухонных стен и мебели

так и тарелок.

А выбор сделать на чем-то поспокойнее:

сером

серо-голубом

зелено-голубом

коричневом

бежевом.

Правда, и тут есть свои нюансы.

Красный цвет не только возбуждает, но и перевозбуждает нервную систему. Поэтому некоторые эксперты, наоборот, советуют оформлять кухню именно таким образом, чтобы в ней просто нельзя было находиться слишком долго.

Если в "храме чревоугодия" долго не просидишь, значит, много и не съешь. Другое дело, что на кухне еду еще и готовят, а спешка в этом деле противопоказана.

Красная кухня перевозбуждает нервную систему

С пользой можно использовать и некоторые "возбуждающие" цвета — для стимуляции аппетита именно к полезной пище.

Подав суп или салат в желтой тарелке, можно подсознательно заставить себя или гостя наесться до отвала относительно низкокалорийной еды. Это даст возможность не обжираться поданными на второе отбивными уже в серо-голубой посуде.

Размер тарелки имеет значение

Если тарелка маленькая, то поданная на ней даже небольшая порция еды чисто психофизиологически воспринимается очень даже сытной.

И даже если захотелось добавки, уже само понимание, что ты ешь третью порцию, подсознательно заставит тебя уменьшить всегдашнее обжорство.

Еще лучше эта методика действует, если принимать еду в комнате, а накладывать ее на кухне. Тогда уже сама беготня туда-сюда способна значительно уменьшить аппетит.

Ведь передвижение вызывает выработку адреналина, гормона симпатической части вегетативной нервной системы, отвечающей за нашу активность.

Если тарелка маленькая, то поданная на ней еда чисто психофизиологически воспринимается очень сытной

И уж абсолютно самоубийственным решением в плане ограничения своих аппетитов будет водружение на стол:

целой кастрюли

сковородки

противня

с каким-нибудь вкусным блюдом, поскольку захочется скушать все без остатка.

Такое же чувство появится при якобы "экономном" поедании колбасы или тортика. Отрезая от них по маленькому кусочку, не успеешь опомниться, как съешь половину, а то и большую часть.

Правильная планировка кухни

Правильная планировка кухни очень важна. Точнее — "неправильная" с точки зрения формальной эргономики.

Надо делать так, чтобы доступ ко всему, что помогает набору лишних килограммов, был максимально затруднен.

Холодильник надо ставить подальше, чтобы не было соблазна и возможности ночью при выключенном свете что-то там нащупать и перекусить.

Ящики с кухонной утварью желательно расположить подальше друг от друга и плиты. Тогда, готовя пищу, придется проходить за день не 1-2 км, как на кухне с формально правильной планировкой, а все 3-4 км, что уже сравнимо с неплохим фитнесом.

Долой всякие мягкие уголки, удобные стулья и все остальное, что делает наше сидение в "храме чревоугодия" приятным. Приобрести что-то жесткое и неудобное будет очень даже неплохо.

Телевизор, под который можно опустошить гору тарелок, не очень понимая, что ты ешь, тоже лучше с кухни убрать. Максимум — включать его лишь во время готовки пиши.

Дверь на кухню тоже лучше держать всегда закрытой, чтобы не тянуло туда лишний раз наведаться. Можно даже закрывать эту дверь на ключ и хранить его, опять же, в не самом легкодоступном месте.

Холодильник должен быть полупустым

Раз уж наша кухня — "храм", значит и чревоугодие, и готовка должны напоминать "священнодействие", а не пошло-примитивный перекус.

Лучше всего не иметь в холодильнике ничего готово-калорийного — вроде колбас, ветчины или сыра. Хочется покушать? Сначала приготовь, потрать время и лишние калории.

Сырым фаршем или мясом никто не станет перебивать аппетит. Даже и обычное яйцо сначала надо:

сварить

поджарить

А хлебом или маслом сильно часто наедаться не будешь — быстро надоест.

Впрочем, страждущему от мнимого недоедания брюху в качестве альтернативы можно коварно предложить овощи или фрукты — от них сильно не потолстеешь.

Лучше всего не иметь в холодильнике ничего готово-калорийного

Еще лучше, если при "кухонном священнодействии" будет использоваться соответствующее важности момента оборудование:

скороварка

аэрогриль

соковыжималка

миксер для смузи.

Чем более недешевая у вас техника, тем больше шансов, что она не будет пылиться на полке, в то время как ее хозяйка будет налегать на "фастфуд".

Чистота - залог стройности

Чистота — залог не только здоровья, но и стройности.

Недавние исследования ученых показали, что гора грязной посуды на кухне стимулирует нерадивых хозяек налегать на "тяжелые пищевые наркотики" с максимумом калорий. А вот если вокруг все блистает чистотой, то даже в случае желания не самого обоснованного перекуса может хватить и какого-нибудь яблока.

Опять же, если на столе стоят красивые вазы с цветами, прочая эстетическая идиллия, то душу будет грызть подсознательная мысль: "Стоит ли разрушать такую красоту презренно-утилитарным обедом?"

Конечно, настоящему обеду это обстоятельству не помешает, а вот бесконечные полдники и вторые завтраки при таком раскладе могут и прекратиться, в силу нежелания вновь и вновь наводить марафет на столе.

Выполнение хотя бы части этих нехитрых секретов поможет эффективной борьбе с перееданием — настоящим бичом современных развитых стран.

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