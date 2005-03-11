Как вернуть пропавший аппетит?

"У меня пропал аппетит, ничего не хочется есть, даже любимые блюда. С чем это связано? Подскажите, как вернуть аппетит?" Галина Новоселова, г. Красноярск

Советует врач-диетолог Лидия Ионова.

Причины потери аппетита

Потеря аппетита может быть связана со множеством причин. Чаще всего вынужденное голодание провоцируют различные заболевания желудочно-кишечного тракта, например, гастрит. Но нередко тяга к пище пропадает из-за разного рода психологических проблем, начиная с:

обычного нервного напряжения,

стресса.

И вплоть до анорексии. Поэтому чтобы исключить все эти неприятные явления, в первую очередь нужно обратиться к терапевту, который затем направит пациента к гастроэнтерологу, психологу или диетологу.

Иногда потерю аппетита вызывают и некоторые препараты. Например, это могут быть такие антибиотики, как эритромицин, а также некоторые препараты для лечения артритов, снятия отеков и снижения давления, болеутоляющие средства.

Как вернуть аппетит

Вернуть аппетит при отсутствии каких-либо недугов помогут некоторые продукты. В первую очередь это различные соленья и маринады. Все зависит от вкусовых пристрастий — и обычная сельдь, и самые изысканные закуски будут действовать одинаково. Поэтому старайтесь приступать к еде не с основного блюда, а, как положено, с закуски.

Чаще готовьте себе мясные бульоны или отвары. Если они вам не слишком нравятся, подойдут любые заливные блюда, в том числе холодец. Хороши и многие соусы на основе отваров и бульонов, например, красный соус.

Они тоже в состоянии увеличивать секрецию желудочного сока. Обратите внимание на то, что и соусы, и блюда должны быть приготовлены именно на бульонах, а не на бульонных кубиках.

Капуста и красиво накрытый стол

Отличный стимулятор аппетита — обычная белокочанная капуста. Причем в разных видах. Поможет и квашеная, но лучше всего подойдет свежевыжатый капустный сок. По возможности во время приготовления пищи старайтесь использовать различные специи, пряные травы. Словом, все то, что делает нашу еду вкуснее и разнообразнее.

Надо помнить, что немаловажную роль в возбуждении аппетита играет наша реакция на красиво накрытый стол. Вы можете еще не попробовать ни одного кусочка, но перед хорошо оформленными блюдами, красивой сервировкой стола и ароматом пищи будет сложно устоять.

Капуста

Завтрак в постели придётся отменить

Попробуйте соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, всегда ешьте в помещении, которое предназначено только для этого.

То есть не нужно обедать и ужинать в гостиной и спальне. И даже завтрак в постели на время придется отменить. Уделяйте еде примерно 20-30 минут. Хорошо было бы избавиться от привычки завтракать в спешке между сборами на работу.

Желательно установить для себя удобный график и придерживаться его хотя бы в течение недели. Тогда ко времени, отведенному на обед, ваш организм уже рефлекторно будет требовать пищи.

Постарайтесь украсить стол парой салфеток. При этом вы можете, конечно, учесть и общеизвестные возбуждающие способности некоторых ярких цветов. Так что, если в доме есть:

салфетки,

скатерть,

полотенца

красных или оранжевых тонов, воспользуйтесь ими. Одним словом, попробуйте превратить свой прием пищи в небольшой ежедневный ритуал.

Избегайте перекусов. Они часто приводят к потере аппетита. Лучше добавить к своему обычному режиму еще один прием пищи, второй завтрак или полдник, чем есть в перерывах. Особенно аппетиту вредят "вкусняшки" — шоколад и другие сладости.

В общем, все те продукты, которые содержат простые углеводы. Чтобы легче было придерживаться этого правила, можно в перерывах употреблять больше жидкости. Лучше всего, если это будет минеральная вода или несладкий чай, но подойдет и кофе. Но ни в коем случае не пейте в промежутках сладкую газированную воду.

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