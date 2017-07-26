Нейростимуляторы помогут побороть эпилепсию

Методика лечения эпилептических припадков

Саратовские ученые совместно с коллегами из Германии и Голландии разработали методику лечения эпилептических припадков.

Биотехнологии научатся оживлять мозг

В ее основе лежит применение умного генератора слабых электрических импульсов, способных разрушить появление в мозговых клетках патологической электрической активности, что как раз проявляется в виде судорожных приступов.

Правда, сама методика еще нуждается в доработке, ввиду дороговизны и относительной эффективности.

Информацией об этой методике поделился профессор Саратовского государственного технического университета имени Юрия Гагарина (СГТУ) Александр Храмов.

По его словам, удалось разработать интеллектуальную систему "мозг-компьютер", при использовании которой микрокомпьютер, благодаря внедренным в мозг электродам, способен не просто фиксировать наступление приступа эпилепсии, но и прогнозировать его начало по специфическим изменениям биоэлектрической активности клеток коры головного мозга.

В считанные секунды техника через вживленные в мозг электроды выдает слабые импульсы, способные нарушить механизм формирования эпилептического припадка.

Напомним, что эпилепсия - это неврологическая патология, связанная с периодическим появлением в отдельных участках мозга серии мощных электрических импульсов, генерируемых нервными клетками.

В зависимости от того, в какой доле мозга расположен патологический очаг возбуждения, могут различаться и клинические проявление болезни. Известны:

слуховая

зрительная

вкусовая и другие формы эпилепсии.

Впрочем, самой известной является двигательная форма, когда судорожная активность наблюдается в лобных мозговых долях.

Самый тяжелый приступ — это судороги всех мыщц; в таких случаях можно даже потерять сознание.

Иногда судороги поражают лишь отдельные группы мышц, например, руки или ноги, — тогда речь идет о парциальной эпилепсии.

Эпилепсия бывает даже без судорог и потери сознания, а в форме абсансов (малых припадков), которые могут быть даже не замечены окружающими. После абсансов из памяти человека стирается все, что происходило с пациентом во время эпилептической атаки.

В основе вышеописанных патологических процессов лежит изменение биоэлектрической активности клеток головного мозга.

Еще в ХХ веке после снятия электроэнцефалограммы (ЭЭГ) — записи биотоков мозговых клеток — врачи могли обнаружить по ее кривым судорожную готовность даже у пациента, который на момент исследования не был в состоянии приступа.

С началом XXI вместе вместе с совершенствованием компьютерной техники появилась возможность расшифровки ЭЭГ в режиме реального времени.

Кроме того, были изобретены и миниатюрные нейростимуляторы величиной со спичку, позволяющие воздействовать на нервные клетки слабыми электрическими импульсами.

Также свое слово сказала и нейрохирургия, позволившая внедрять в самые труднодоступные участки головного мозга диагностические и лечебные электроды.

Фото: Fotodom. Ru/DP

Интеллектуальные системы лечения эпилепсии

Информация о применении интеллектуальных систем лечения и предупреждения эпилептических припадков появились несколько лет назад.

С 2010 года установка нейростимуляторов проводится и в России. В 2013 году такая операция была проведена в Самаре на пациенте с болезнью Паркинсона.

Но можно ли сказать, что с применением умных технологий эпилепсия скоро будет побеждена? Увы, не все так просто:

такие процедуры довольное дорогие, ведь речь идет о нейрохирургической операции, стоимость которой в 2013 году оценивалась в миллион рублей стопроцентной эффективностью даже по мгновенному купированию уже развившегося приступа описываемая методика не отличается.

По словам профессора Александра Хромова,

в ходе экспериментов в 72 случаях из 100 снижалась продолжительность судорожной активности, то есть патологическая импульсация мозговых клеток все же была, несмотря на контр-импульсы нейростимулятора.

Но ведь и обычное медикаментозное лечение препаратами вроде карбамазепина тоже эффективно в 70-85% случаев эпилепсии; они уменьшают частоту и интенсивность приступов. Да, противосудорожные таблетки не без побочных эффектов:

сонливость

раздражительность

заторможенность

депрессивные состояния

но ведь и вживление в мозг электродов, пусть и через максимально небольшие отверстия в черепе, тоже абсолютно безопасным не назовешь. Операция есть операция: всегда надо держать в уме риск возможных осложнений в виде:

кровотечений

инфекционных осложнений

отторжения инородного тела.

Так что разработки на основе имплантируемых в мозг датчиков и электродов, судя по всему, будут востребованы лишь в случаях не поддающейся обычному медикаментозному лечению эпилепсии.

Существуют различные виды эпилепсии

Как представляется, более широкому применению метода электрического лечения эпилепсии могло бы послужить использование транскраниальной магнитной стимуляции.

То есть электродов, просто накладываемых на голову без необходимости вскрытия черепа, что однозначно было и дешевле, и безопаснее.

Данные техники, например, стали применяться в США при подготовке на авиасимуляторах боевых пилотов для улучшения у них необходимых навыков.

Но похоже, что уровень развития медицинской науки пока еще не созрел для такого прорыва. Однако не будем отчаиваться: прогресс не стоит на месте, а опыт других сфер медицины показывает принципиальную возможность относительно дешевого и эффективного использования электрической импульсации при ряде патологий. Будем надеяться, что спустя какое-то время и в лечении эпилепсии будет достигнут схожий прогресс.

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