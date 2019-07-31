Где в организме бродит Nervus Vagus

Он поддерживает сердцебиение и заставляет потеть. Он помогает говорить и вызывает рвоту. Это блуждающий нерв, и это информационная магистраль, которая соединяет мозг с органами по всему телу.

На латыни блуждающий нерв - Nervus Vagus. Vagus в переводе с латыни означает «странствие». И этот нерв определенно знает, как "бродить". Он простирается от мозга до самого торса. Попутно он касается ключевых органов, таких как сердце и желудок. Это дает блуждающему нерву контроль над огромным спектром функций организма.

Большинство черепных нервов - 12 крупных нервов, которые покидают основание мозга, - достигают лишь нескольких частей тела. Они могут контролировать зрение, слух или ощущение одного пальца на щеке. Но блуждающий нерв играет десятки ролей. И большинство из них - это функции, о которых вы никогда не задумывались, от ощущения внутри уха до мышц, которые помогают человеку говорить.

Читайте также: Toп-9 самых вредных гигиенических привычек

Блуждающий нерв начинается в продолговатом мозге. Это самая нижняя часть мозга и располагается чуть выше, где мозг соединяется со спинным мозгом. Это на самом деле два больших нерва - длинные волокна, состоящие из множества более мелких клеток, которые посылают информацию по всему телу. Один на правой стороне продолговатого мозга, другой на левой. То есть, по сути блуждающих нерва два.

Из продолговатого мозга блуждающий нерв движется вверх, вниз и вокруг тела. Например, он достигает внутренней части уха. Далее нерв помогает контролировать мышцы гортани. Это часть горла, содержащая голосовые связки. От задней части горла до самого конца толстой кишки части нерва мягко обвивают каждый из этих органов. Он также касается мочевого пузыря и сердца.

Роль этого нерва разнообразна. В ухе он обрабатывает чувство осязания, давая понять кому-то, есть ли что-то внутри его уха. В горле блуждающий нерв контролирует мышцы голосовых связок. Это позволяет людям говорить. Он также контролирует движения задней части горла и отвечает за рвотный рефлекс, он может вызвать рвоту. Чаще всего этот рефлекс просто помогает предотвратить попадание предметов в горло.

Читайте также: Почему не лечатся излечимые болезни

Далее вниз блуждающий нерв обволакивает пищеварительный тракт, включая пищевод, желудок и толстую и тонкую кишку. Он контролирует перистальтику - волнообразное сокращение мышц, которые перемещают пищу через кишечник.

В большинстве случаев было бы легко игнорировать блуждающий нерв. Это большая часть того, что называется парасимпатической нервной системой. Информация от тела может не только изменить то, как мозг контролирует блуждающие нервы, но также может повлиять на сам мозг. Эти обмены информацией включают в себя сигналы из кишечника.

Бактерии в кишечнике могут производить химические сигналы. Они могут воздействовать на блуждающий нерв, передавая сигналы обратно в мозг. Это может быть одним из способов влияния бактерий в кишечнике на настроение. Было показано, что прямое стимулирование блуждающего нерва может быть полезно для лечения некоторых случаев тяжелой депрессии.

Фото: chronosclinica.com.br

Читайте также: Полусухой закон: пьющих россиян вернут в СССР