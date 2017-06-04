Стресс представляет собой угрозу для любого живого организма. Давно не секрет, что он вреден и для находящегося в чреве матери ребенка. Однако лишь сейчас опубликованы результаты исследования, касающиеся того, как стресс во время беременности влияет на развитие плода. Безусловно, это далеко не окончательный вывод и многое еще предстоит выяснить.
Под стрессом в медицине понимают реакцию организма на определенные ситуации:
Во время бepeмeннocти в opгaнизмe жeнщины происходит множество изменений, поэтому будущие мамы намного болезненнее peaгиpуют нa влияние окружающей среды.
Краткосрочные стрессы возникают по незначительным поводам и легко проходят. К таковым, как правило, относят:
Порой стрессы могут быть затяжными и тяжелыми, в частности, из-за:
Несмотря на успехи медицины, специалисты не до конца понимали механизм воздействия стресса на ребенка, находящегося в материнской утробе.
В ходе обследования 34 здоровых беременных женщин, у которых в рамках пренатальной диагностики брались пробы околоплодной жидкости, было выяснено, что длительный психологический стресс у будущих мам приводит к:
Это вызвано тем, что к моменту своего появления на свет, органы новорожденного менее развиты, нежели у тех младенцев, которые не испытали на себе воздействия гормона стресса кортизола в амниотической жидкости (иначе говоря, в околоплодных водах). К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Цюриха и Института имени Макса Планка в Мюнхене.
Чтобы выяснить, выделяет ли плацента гормоны стресса, исследователи сравнили наличие кортизола в материнской слюне с содержимым в амниотической жидкости. Никакой связи обнаружить не удалось.
"Вероятно, при кратковременном стрессе ребенок защищен от негативных последствий материнского стресса", — заключает психолог Цюрихского университета Ульрика Элерт.
Совсем иначе дело обстоит с беременными, которые подвержены длительному стрессу. Для определения продолжительности стрессовых ситуаций применяются специальные анкеты с вопросами по диагностике хронических стрессов.
Результат однозначно показал повышение уровня кортизола при длительном стрессе. В этой ситуации медики рекомендуют будущим мамам обращаться к психологам для скорейшего выхода из стрессовой ситуации.
В противном случае, существенно повышается риск развития у новорожденного: физических или психических отклонений, например:
Школьники с СДВГ испытывают трудности в:
Проявляя порой чрезмерную подвижность, они не всегда могут справиться с учебными заданиями.
Причиной СДВГ является недостаток определенных биологически активных веществ в некоторых отделах головного мозга. Впрочем, врачи утверждают, что СДВГ поддается эффективному лечению.
Кортикотропин-рилизинг-гормон играет сложную и динамичную роль в развитии эмбриона, которая должна быть лучше изучена. Не всегда можно избежать стресса во время беременности. Однако наличие самых тесных доверительных уз между матерью и новорожденным может нейтрализовать негативные последствия стресса во время беременности.
Читайте также:
Что такое синдром отрицания беременности?
Расположение плаценты: что нужно знать
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.