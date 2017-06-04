Почему долговременный стресс вреден для матери и ребенка

Стресс представляет собой угрозу для любого живого организма. Давно не секрет, что он вреден и для находящегося в чреве матери ребенка. Однако лишь сейчас опубликованы результаты исследования, касающиеся того, как стресс во время беременности влияет на развитие плода. Безусловно, это далеко не окончательный вывод и многое еще предстоит выяснить.

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Влияние стресса на организм беременной женщины

Под стрессом в медицине понимают реакцию организма на определенные ситуации:

гормональные перестройки

сильные переживания

изменения внешних условий и так далее.

Во время бepeмeннocти в opгaнизмe жeнщины происходит множество изменений, поэтому будущие мамы намного болезненнее peaгиpуют нa влияние окружающей среды.

Краткосрочные стрессы возникают по незначительным поводам и легко проходят. К таковым, как правило, относят:

недосыпание

возникающие волнения по поводу состояния здоровья будущего малыша и прочее.

Порой стрессы могут быть затяжными и тяжелыми, в частности, из-за:

смерти близкого человека

супружеской неверности

конфликтных ситуаций на работе или дома.

Несмотря на успехи медицины, специалисты не до конца понимали механизм воздействия стресса на ребенка, находящегося в материнской утробе.

В ходе обследования 34 здоровых беременных женщин, у которых в рамках пренатальной диагностики брались пробы околоплодной жидкости, было выяснено, что длительный психологический стресс у будущих мам приводит к:

изменению обмена веществ в плаценте

и воздействует на развитие ребенка.

Это вызвано тем, что к моменту своего появления на свет, органы новорожденного менее развиты, нежели у тех младенцев, которые не испытали на себе воздействия гормона стресса кортизола в амниотической жидкости (иначе говоря, в околоплодных водах). К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Цюриха и Института имени Макса Планка в Мюнхене.

Будущие мамы намного болезненнее peaгиpуют нa влияние окружающей среды

Чтобы выяснить, выделяет ли плацента гормоны стресса, исследователи сравнили наличие кортизола в материнской слюне с содержимым в амниотической жидкости. Никакой связи обнаружить не удалось.

"Вероятно, при кратковременном стрессе ребенок защищен от негативных последствий материнского стресса", — заключает психолог Цюрихского университета Ульрика Элерт.

Влияние длительного стресса на беременность

Совсем иначе дело обстоит с беременными, которые подвержены длительному стрессу. Для определения продолжительности стрессовых ситуаций применяются специальные анкеты с вопросами по диагностике хронических стрессов.

Результат однозначно показал повышение уровня кортизола при длительном стрессе. В этой ситуации медики рекомендуют будущим мамам обращаться к психологам для скорейшего выхода из стрессовой ситуации.

В противном случае, существенно повышается риск развития у новорожденного: физических или психических отклонений, например:

сердечно-сосудистых заболеваний

появление синдрома дефицита внимания

гиперактивности (СДВГ).

Школьники с СДВГ испытывают трудности в:

концентрации внимания

делают ошибки по невнимательности

не слушают объяснений.

Проявляя порой чрезмерную подвижность, они не всегда могут справиться с учебными заданиями.

Причиной СДВГ является недостаток определенных биологически активных веществ в некоторых отделах головного мозга. Впрочем, врачи утверждают, что СДВГ поддается эффективному лечению.

Кортикотропин-рилизинг-гормон играет сложную и динамичную роль в развитии эмбриона, которая должна быть лучше изучена. Не всегда можно избежать стресса во время беременности. Однако наличие самых тесных доверительных уз между матерью и новорожденным может нейтрализовать негативные последствия стресса во время беременности.

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