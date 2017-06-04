Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Игорь Буккер

Почему долговременный стресс вреден для матери и ребенка

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Стресс представляет собой угрозу для любого живого организма. Давно не секрет, что он вреден и для находящегося в чреве матери ребенка. Однако лишь сейчас опубликованы результаты исследования, касающиеся того, как стресс во время беременности влияет на развитие плода. Безусловно, это далеко не окончательный вывод и многое еще предстоит выяснить.

Беременность: что делать, чтобы ребенок родился здоровым

Влияние стресса на организм беременной женщины

Под стрессом в медицине понимают реакцию организма на определенные ситуации:

  • гормональные перестройки
  • сильные переживания
  • изменения внешних условий и так далее.

Во время бepeмeннocти в opгaнизмe жeнщины происходит множество изменений, поэтому будущие мамы намного болезненнее peaгиpуют нa влияние окружающей среды.

Краткосрочные стрессы возникают по незначительным поводам и легко проходят. К таковым, как правило, относят:

  • недосыпание
  • возникающие волнения по поводу состояния здоровья будущего малыша и прочее.

Порой стрессы могут быть затяжными и тяжелыми, в частности, из-за:

  • смерти близкого человека
  • супружеской неверности
  • конфликтных ситуаций на работе или дома.

Несмотря на успехи медицины, специалисты не до конца понимали механизм воздействия стресса на ребенка, находящегося в материнской утробе.

В ходе обследования 34 здоровых беременных женщин, у которых в рамках пренатальной диагностики брались пробы околоплодной жидкости, было выяснено, что длительный психологический стресс у будущих мам приводит к:

  • изменению обмена веществ в плаценте
  • и воздействует на развитие ребенка.

Это вызвано тем, что к моменту своего появления на свет, органы новорожденного менее развиты, нежели у тех младенцев, которые не испытали на себе воздействия гормона стресса кортизола в амниотической жидкости (иначе говоря, в околоплодных водах). К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Цюриха и Института имени Макса Планка в Мюнхене.

Почему долговременный стресс вреден для матери и ребенка. стресс у беременных
Будущие мамы намного болезненнее peaгиpуют нa влияние окружающей среды

Чтобы выяснить, выделяет ли плацента гормоны стресса, исследователи сравнили наличие кортизола в материнской слюне с содержимым в амниотической жидкости. Никакой связи обнаружить не удалось.

"Вероятно, при кратковременном стрессе ребенок защищен от негативных последствий материнского стресса", — заключает психолог Цюрихского университета Ульрика Элерт.

Влияние длительного стресса на беременность

Совсем иначе дело обстоит с беременными, которые подвержены длительному стрессу. Для определения продолжительности стрессовых ситуаций применяются специальные анкеты с вопросами по диагностике хронических стрессов.

Результат однозначно показал повышение уровня кортизола при длительном стрессе. В этой ситуации медики рекомендуют будущим мамам обращаться к психологам для скорейшего выхода из стрессовой ситуации.

В противном случае, существенно повышается риск развития у новорожденного: физических или психических отклонений, например:

  • сердечно-сосудистых заболеваний
  • появление синдрома дефицита внимания
  • гиперактивности (СДВГ).

Школьники с СДВГ испытывают трудности в:

  • концентрации внимания
  • делают ошибки по невнимательности
  • не слушают объяснений.

Проявляя порой чрезмерную подвижность, они не всегда могут справиться с учебными заданиями.

Причиной СДВГ является недостаток определенных биологически активных веществ в некоторых отделах головного мозга. Впрочем, врачи утверждают, что СДВГ поддается эффективному лечению.

Кортикотропин-рилизинг-гормон играет сложную и динамичную роль в развитии эмбриона, которая должна быть лучше изучена. Не всегда можно избежать стресса во время беременности. Однако наличие самых тесных доверительных уз между матерью и новорожденным может нейтрализовать негативные последствия стресса во время беременности.

Читайте также:

Что такое синдром отрицания беременности?

Расположение плаценты: что нужно знать

Темы сдвг гормон стресс кортизол плацента заболевания беременность гиперактивность околоплодные воды стресс при беременности осложнения при беременности пробы околоплодной жидкости влияние стресса на беременность
Новости Все >
Путин: строительная отрасль станет локомотивом для других отраслей
УЕФА назначил заседание исполкома по коронавирусу на 23 апреля
Оренбургским врачам подарили квартиры
Эксперт: "Эффективность дезинфекции в больших городах сомнительна"
Фармкомпании не ожидают перебоев в поставках по госконтрактам
В Африке усилят тестирование на коронавирус
В Москве выписали 12 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции
Больше 29 тысяч жителей Нидерландов больны коронавирусом
В Карелии потерялась самоизолировавшаяся семья
Пассажиров аэропорта Дубая протестируют на коронавирус
Последние материалы
Как сохранить теплые отношения с морозом?
Путин: строительная отрасль станет локомотивом для других отраслей
Китайские эксперты: "Армата" - неудачный танк
УЕФА назначил заседание исполкома по коронавирусу на 23 апреля
Оренбургским врачам подарили квартиры
Эксперт: "Эффективность дезинфекции в больших городах сомнительна"
Фармкомпании не ожидают перебоев в поставках по госконтрактам
В Африке усилят тестирование на коронавирус
В Москве выписали 12 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции
Больше 29 тысяч жителей Нидерландов больны коронавирусом
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Российский шоу-бизнес
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
Игорь Буккер Почему долговременный стресс вреден для матери и ребенка Игорь Буккер Рустем Сафронов Пандемия в США: как американцы справляются с кризисом Рустем Сафронов Василий Амирджанов На фоне пандемии вылезают уши системных проблем Василий Амирджанов
Комментарии
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
Словарь спиртных напитков (от А до Я)
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Треть предпринимателей России сократили более 50% сотрудников
Танками по эпидемии: возможные даты проведения Парада Победы
Кто во что горазд: в России не знают реального числа безработных?
Шаблинский о референдуме по поправкам: голосовать пойду и скажу "нет"
Крысы заполонили города США и Канады. Они разносят коронавирус?
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
В Германии эпидемиолог предложил заразить коронавирусом всю молодежь
Советы психолога, как не сойти с ума при карантине
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Шаблинский о референдуме по поправкам: голосовать пойду и скажу "нет"
Полякам разрешили гулять в парках и лесах
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ