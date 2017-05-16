Опасны ли женщины на "скорой помощи"?

Профессор из Швейцарии профессор Сабина Ханзикер по итогам проведенного исследования утверждает, что женщины сильно уступают мужчинам в условиях работы в реанимационных бригадах. Неужто теперь всем потенциальным пациентам надо бояться прекрасных созданий в белых халатах не только в реанимациях, но и в составах бригад "скорой помощи", которые в России как раз и укомплектованы преимущественно женщинами? Все не так-то просто.

Скорая помощь не справляется со смертями

В ходе эксперимента госпожа Ханзикер наблюдала две сотни студентов-медиков, объединенных в бригады по оказанию экстренной медицинской помощи, в которых юношей и девушек было поровну.

Гендерная профнепригодность

Бригады эти были строго однополыми.

Результаты наблюдений могут шокировать неискушенную аудиторию: число задержек в ходе той же сердечно-легочной реанимации в женских бригадах значительно превышала ошибки у коллег-мужчин.

Исследователи объясняют это:

выжидательной тактикой спасительниц в белых халатах;

их неспособностью к быстрым руководящим решениям.

И доказывает то, что работа реаниматолога подходит преимущественно подходит мужчинам.

С учетом пола руководителя исследовательской группы обвинить ее в некоем мужском шовинизме нельзя. Получается, вышеописанные выводы надо принимать как непреложную истину?

Неужели женщинам нельзя работать на "скорой помощи"? И это при том, что как раз в этой структуре большинство должностей, как минимум, фельдшеров, занято именно прекрасным полом.

Среди врачей гендерный дисбаланс уже не так выражен — многие бригады исключительно фельдшерские. А доля девушек на фельдшерских отделениях медучилищ хотя и поменьше, чем на медсестринских, но тоже весьма значительна.

Причины в основном социальные, ведь не каждая девушка рискнет потратить долгие годы своей жизни ради получения профессии врача. А тут пара лет после средней школы, и диплом фельдшера в кармане. Можно и:

деньги зарабатывать;

семью создавать.

Но не будем торопиться с выводами и заранее подозревать всех медиков женского пола из экстренных служб в гендерной профнепригодности. Для начала, обратим внимание на состав исследуемой группы в эксперименте швейцарского профессора. Он состоял из студентов-медиков!

Число задержек в ходе той же сердечно-легочной реанимации в женских бригадах значительно превышала ошибки у коллег-мужчин

Между тем:

российский студент медвуза;

студент-иностранец —

это две большие разницы.

Западные медфакультеты свято блюдут неприкосновенность частной жизни пациентов, а потому даже в университетских клиниках обучение у постели больного, за которое выступал еще знаменитый же швейцарский доктор Парацельс, практически отсутствует.

Дескать, больных имеют право смотреть только врачи. А на долю будущих врачей остаются:

учебные пособия;

теоретические знания.

Потом их, конечно, доучат. Недаром в Швейцарии специализация врача-выпускника длится ровно шесть лет.

Грубо говоря, студенты, ставшие объектом исследования Базельского университета, практических знаний по медицине просто не имели. Не говоря уже о минимальном опыте. Для них участие в реанимационных мероприятиях (скорее всего на макетах, а не на живых пациентах) было, в лучшем случае, чем-то вроде компьютерной игры или пейнтбола на полигоне.

Так чего же удивляться тому, что девушки в сложной ситуации терялись больше, чем парни? Но это вовсе не означает, что после полноценного обучения, серьезной практики, когда навыки реанимации будут вбиты в подсознание на уровне рефлексов, дамы по-прежнему будут отставать от коллег-мужчин в реаниматологическом профессионализме.

Реаниматологи — это элита терапевтов

И потом, сведение указанной медицинской специальности к проведению искусственного дыхания с непрямым массажем сердца, в духе медицинских сериалов типа "Скорой помощи" и "Склифосовского", мягко говоря, не совсем адекватно.

Тяжесть работы реаниматолога

Реаниматологи — это элита терапевтов. То, что последним де-факто разрешается "знать и забыть" сразу после экзамена, в реанимациях требуется:

знать;

и применять ежедневно.

Плюс работа в таких отделениях несравнима по требованиям с любыми другими больничными подразделениями.

Обычный лист врачебных рекомендаций содержит всего две колонки для назначаемых пациенту:

уколов;

таблеток.

Для реанимационного больного эти колонки и квадратики разграфлены на каждый час текущих суток! Дневники в историю болезни обычного больного врач записывает два-три раза в неделю, а если это тяжелый больной, то ежедневно. В реанимации же такие дневники заполняются каждые два часа.

Понятно, что при подобном раскладе, даже если у дежурящего по реанимации доктора и есть койка для отдыха, заснуть там во время 24-часовой смены практически невозможно. Разве что малость вздремнуть, понимая, что в любой момент тебя могут:

разбудить;

позвать к умирающим пациентам.

При такой нагрузке у любого нормального человека, конечно, поневоле может появиться мысль выполнить часть своих функций формально. Например, осматривать пациента не каждые положенные два часа, а раз за ночь.

Фото: REX

Ну и вопрос на засыпку: кто больше приспособлен для такой:

ответственной;

скрупулезной;

часто рутинной работы.

Мужчины, которые очень любят креатив, командование и быстрые решения? Или женщины, которые за тысячи поколений научились:

вставать к плачущему всю ночь ребенку по его первому зову;

без раздражения его кормить;

укачивать всю ночь.

И при этом не доходить до состояния тихого бешенства от такой скучной рутины?

Нет, мужчины тоже способны быть заботливыми отцами, ответственными и скрупулезными докторами. Но при прочих равных условиях…

Все же стоит пытаться устраивать гендерную революцию в неотложной медицине на основании всего одного и довольно неубедительного эксперимента.

Милые дамы, уделяющие нуждающимся не только в лекарствах и медаппаратуре, но и внимании, заботе, ласке пациентам часть своего данного от природы материнского таланта, были, есть и будут важнейшей частью системы медицинской помощи.

И встретившись с ними хоть в реанимации, хоть в приехавшей машине "скорой помощи", надо не бояться выдуманных страшилок, а радоваться, что тобой займутся их не только умелые, но и нежные и заботливые руки.

Читайте также:

"Золотой стандарт реанимации"

Волонтеры-медики спешат на помощь