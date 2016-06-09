Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Лейла Мамедова

Медицинское волонтерство в России

Здоровье » Здравоохранение

Что такое медицинское волонтерство? Давно ли появилось это движение в России? Чем конкретно занимаются его представители и почему они готовы работать бесплатно? Как принимают волонтеров-медиков в больницах и других медицинских учреждениях? Об этом в интервью Правде. Ру рассказал руководитель Общественного объединения "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

Медик без денег: бесценный опыт?

Главное для медицинского волонтерства — опыт

— В середине мая этого года в Первом меде прошел Всероссийский форум волонтеров-медиков. Расскажите, пожалуйста, что это за движение — "Волонтеры-медики"? Кем оно было основано, когда? Какие принципы исповедует ваше общественное объединение и какие перед ним стоят задачи?

— Наше движение было создано в 2012 году инициативной группой граждан.

От других движений оно отличается тем, что это не разнарядка сверху была, а сами люди решили, что такое движение нужно. И все началось с волонтеров Склифа.

Студенты-медики на базе НИИ им. Склифосовского ходили и помогали медперсоналу. Их было сначала:

  • 10 человек
  • потом 15
  • потом 20
  • потом 30

Это были молодые ребята, которые:

  • просто захотели помочь
  • просто поняли, что им больница может быть полезна в сфере получения новых навыков

И они могут быть полезны тем, что они смогут немножко разгружать медицинский персонал отделений.

Потом появилась еще вторая больница, потом третья больница в Москве. В июле 2015 года в Москве у нас было около семи больниц.

Потом мы поняли, что это необходимо и в регионах, потому что стали поступать заявки из регионов. И с сентября 2015 года мы начали региональное развитие.

В декабре у нас уже было 10 регионов, а в мае на Всероссийским форуме волонтеров-медиков собралось около 27 наших региональных координаторов.

— Сейчас, насколько я поняла, волонтерство — это исключительно прерогатива совсем молодых специалистов. Для них это бесценный опыт. А готовый врач тоже может заниматься волонтерской деятельностью?

— Конечно. На самом деле, есть огромное количество направлений медицинского волонтерства.

В рамках нашего Всероссийского форума волонтеров-медиков мы их выделили семь. На данный момент их работает четыре, но в будущем мы планируем это количество довести до семи.

И для врачей, я думаю, будет очень интересно в рамках международной гуманитарной миссии ездить в другие страны, такие как:

  • Сербия
  • Албания
  • Черногория

Это интересно, я думаю, будет всем, в том числе врачам, которые смогут почувствовать себя врачами-героями, врачами-спасателями.

— А как же основная работа в больнице?

— Можно взять отпуск или, если можно, направят из этого отделения.

На самом деле, волонтерское движение в России одно из самых молодых. Мы подсчитывали: возраст волонтера в России — это где-то 18-22 года. Это очень молодые люди. В Канаде, например, средний возраст волонтера — где-то 35-40 лет. В США — примерно такой же.

А у нас все началось с открытия Олимпийских игр в Сочи, когда стал формироваться волонтерский корпус данного мероприятия и 25 тысяч молодых людей со всей страны участвовали в Олимпийских играх.

Медиков-волонтеров в России породили Олимпийские игры. Волонтеры-медики спешат на помощь
Фото: REX

Там тоже были волонтеры-медики. Они участвовали:

  • по функции допинг-контроль
  • сопровождали спортсменов
  • брали допинг-пробы

И это тоже послужило большим толчком, большим импульсом к развитию медицинского волонтерства в России.

Основные направления медицинского волонтерства

— Вы упомянули четыре направления, действующие сегодня. Что это за направления?

— Основным нашим направлением является помощь медицинскому персоналу в больницах, по которому у нас сейчас работает огромное количество волонтеров.

Следующим нашим направлением является:

  • профилактическая работа с населением
  • санитарное просвещение

Мы рассказываем людям о профилактике социально значимых заболеваний. В России их правительством определено семь, это:

  • табакокурение
  • алкоголизм
  • наркомания
  • ВИЧ
  • СПИД
  • гепатит
  • туберкулез

Мы рассказываем людям простым доходчивым языком об этих заболеваниях: что им сделать, чтобы их избежать, и как это предотвратить.

— А где рассказываете? В поликлиниках?

— У нас есть форматы всероссийских акций. Они проводятся в виде дней единых действий. В один день все региональные ассоциации волонтерских центров, медицинские вузы и их волонтерские отряды выходят и проводят разные мероприятия.

К примеру, акция "Волонтеры-медики против гриппа" прошла в 40 регионах. Наши волонтеры вышли на улицу с листовками о мерах профилактики гриппа. Листовки, конечно, были составлены профессиональными врачами и нашими партнерами.

И там говорилось, как:

  • профилактировать грипп
  • как его лечить
  • какие симптомы при гриппе
  • куда обращаться и т. д.

— В каких еще направлениях работают волонтеры?

— Следующим нашим направлением является профориентация школьников в медицину. Мы понимаем, что медицина — это особая сфера, там очень долго нужно учиться, нужно иметь очень большое внимание, чтобы стать врачом, и очень большую мотивацию.

Медиков-волонтеров в России породили Олимпийские игры. волонтеры-медики
Основное направление волонтеров-медиков — помощь медицинскому персоналу в больницах

И главное, что мы делаем, — объясняем это людям, которые не очень хотят идти в медицину, но поступают в медицинский университет или по:

  • семейным соображениям
  • исходя из детских фантазий

Это нужно, чтобы сразу отсечь ту категорию граждан, которые не хотят стать врачами, а просто по окончанию медицинского университета поймут, что это не их и лучше они пойдут менеджерами в офисы.

Мы приходим в классы и рассказываем, что такое врач, что такое учеба в медицинском университете. Потом у ребят появляется возможность сходить в больницу вместе с нашими волонтерами-кураторами. Они тоже студенты медицинских вузов.

Кроме того, волонтеры рассказывают о мерах профилактики заболевания:

  • табакокурения
  • наркомании
  • алкоголизме

таким же школьникам, которые оказались в больнице. Нам кажется, очень важно затронуть и эту категорию населения.

Четвертое наше направление — это медицинское обеспечение спортивных мероприятий. Для примера приведу наше последнее мероприятие — это "Бессмертный полк" в Москве.

Волонтеры-медики обеспечивали на Красной площади помощь медицинскому сопровождению, врачам, которые там были. Потому что у нас в Москве в "Бессмертном полку" участвовали около 700 тысяч человек.

По нашим подсчетам, волонтеры-медики 9 мая помогли примерно 300 людям, которым стало плохо. Чаще всего это, конечно, были люди пожилого возраста.

Пути развития медицинского волонтерства в России

— Какие-то еще планируется развивать направления?

— Планируется такое интересное направление, как участие в скрининговых исследованиях. Скрининг — это быстрое тестирование на что-либо. К примеру, есть:

  • скрининг-тесты
  • экспресс-тесты на ВИЧ
  • экспресс-тесты на сахар

— Как врачи в медучреждениях относятся к перспективе получить волонтеров? С одной стороны, это добросовестная и бесплатная рабочая сила, в которой медучреждения должны быть заинтересованы, особенно в условиях нехватки среднего и младшего персонала. С другой стороны, придут десять человек, им все надо показать, рассказать, объяснить, сориентировать их как-то. Не все желают быть наставниками или имеют такую возможность. Как эта проблема решается?

— На самом деле, около 180 отделений на данный момент принимают наших волонтеров по всей стране и 36 медицинских учреждений — это:

  • больницы
  • диспансеры
  • поликлинники

И за время нашего существования, с 2012 года, около 300 тысяч волонтерочасов провели волонтеры в больницах. Триста тысяч часов — это огромное количество, даже тяжело представить, это год или два года.

В больнице это плюс, потому что у них немного разгружается персонал, то есть они могут помочь тяжелым пациентам, могут устроить консилиум. Или две медсестры могут пойти делать капельницу тяжелому пациенту, если это требуется, а волонтера попросить заняться чем-нибудь другим, но тоже ответственным, тоже важным.

Но, конечно, его для начала надо научить. И мы просим у медперсонала, чтобы нам выделяли отделения, в которых больше всего нужна волонтерская помощь. Это:

  • реанимация
  • приемное отделение
  • травматология

То есть в отделениях по типу отоларингологии, где относительно легкие пациенты могут быть, конечно, волонтерам нечего делать.

Мы волонтеров, если так можно сказать, на передовую отправляем — в те отделения, где массовые, сложные пациенты.

В круглосуточной реанимации волонтеров очень хорошо принимают, потому что медсестра сама понимает, что лучше она два дня ему будет объяснять, но потом он будет ей четыре месяца помогать, к примеру.

Читайте также: "Без дружинников полиция не справится"

Почему так мало волонтеров в России?

Темы медицина волонтер больница поликлиника павел савчук волонтерство волонтер акция волонтеры-медики профилактика наркомании профилактика алкоголизма медицинское волонтерство
Новости Все >
Предприятие Ижевска будет выпускать в два раза больше масок
Туроператоры отменили все туры за границу до 20 апреля
Борец с допингом Зеппельт раскритиковал МОК за позицию по Олимпиаде
Путин: Россия готова к сотрудничеству с Абхазией
Экс-футболист "Зенита" женился на племяннице бывшей жены
В Бразилии парикмахер сделала клиентке укладку на расстоянии
Ольга Бузова сдала анализы на онкомаркеры
Вопросы перемирия в Идлибе обсудил Шойгу с Башаром Асадом
Карантинные меры ужесточили в Киеве
Продюсер Харви Вайнштейн получил коронавирус
Последние материалы
Туроператоры отменили все туры за границу до 20 апреля
Борец с допингом Зеппельт раскритиковал МОК за позицию по Олимпиаде
Путин: Россия готова к сотрудничеству с Абхазией
Почему сложно предсказать последствия нынешнего кризиса
Экс-футболист "Зенита" женился на племяннице бывшей жены
В Бразилии парикмахер сделала клиентке укладку на расстоянии
Ольга Бузова сдала анализы на онкомаркеры
Вопросы перемирия в Идлибе обсудил Шойгу с Башаром Асадом
Медицинское волонтерство в России
Карантинные меры ужесточили в Киеве
Популярное
Мир. Новости мира
Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19

Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.

Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Новости Украины
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Власть
Главные СМИ России - против президента?
Новости Украины
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Юрий Носовский Растущая опасность гепатитов: реальная угроза или рекламный ход? Юрий Носовский Любовь Степушова Кернес проверяет Зеленского на дееспособность Любовь Степушова Петр Дерябин Как победить алкоголизм: откровения бывших алкоголиков Петр Дерябин
Комментарии
"Я в ярости": Гарри Каспаров нашел на CNN "путинскую пропаганду"
Почему сложно предсказать последствия нынешнего кризиса
К 2021 году россияне позавидуют имеющим работу и зарплату?
"Я в ярости": Гарри Каспаров нашел на CNN "путинскую пропаганду"
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
К 2021 году россияне позавидуют имеющим работу и зарплату?
Эксперт рассказал, как США могут "выбить" Россию из Сирии
"Я в ярости": Гарри Каспаров нашел на CNN "путинскую пропаганду"
Главные СМИ России - против президента?
Российские путешественники заинтересовались паровозными турами
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег
Эксперт рассказал, как США могут "выбить" Россию из Сирии
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
За сутки в России коронавирусом заболели 53 человека
Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег
"Я в ярости": Гарри Каспаров нашел на CNN "путинскую пропаганду"
Нефтяные цены упали до 25 долларов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ