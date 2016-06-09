Медицинское волонтерство в России

Что такое медицинское волонтерство? Давно ли появилось это движение в России? Чем конкретно занимаются его представители и почему они готовы работать бесплатно? Как принимают волонтеров-медиков в больницах и других медицинских учреждениях? Об этом в интервью Правде. Ру рассказал руководитель Общественного объединения "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

Медик без денег: бесценный опыт?

Главное для медицинского волонтерства — опыт

— В середине мая этого года в Первом меде прошел Всероссийский форум волонтеров-медиков. Расскажите, пожалуйста, что это за движение — "Волонтеры-медики"? Кем оно было основано, когда? Какие принципы исповедует ваше общественное объединение и какие перед ним стоят задачи?

— Наше движение было создано в 2012 году инициативной группой граждан.

От других движений оно отличается тем, что это не разнарядка сверху была, а сами люди решили, что такое движение нужно. И все началось с волонтеров Склифа.

Студенты-медики на базе НИИ им. Склифосовского ходили и помогали медперсоналу. Их было сначала:

10 человек

потом 15

потом 20

потом 30

Это были молодые ребята, которые:

просто захотели помочь

просто поняли, что им больница может быть полезна в сфере получения новых навыков

И они могут быть полезны тем, что они смогут немножко разгружать медицинский персонал отделений.

Потом появилась еще вторая больница, потом третья больница в Москве. В июле 2015 года в Москве у нас было около семи больниц.

Потом мы поняли, что это необходимо и в регионах, потому что стали поступать заявки из регионов. И с сентября 2015 года мы начали региональное развитие.

В декабре у нас уже было 10 регионов, а в мае на Всероссийским форуме волонтеров-медиков собралось около 27 наших региональных координаторов.

— Сейчас, насколько я поняла, волонтерство — это исключительно прерогатива совсем молодых специалистов. Для них это бесценный опыт. А готовый врач тоже может заниматься волонтерской деятельностью?

— Конечно. На самом деле, есть огромное количество направлений медицинского волонтерства.

В рамках нашего Всероссийского форума волонтеров-медиков мы их выделили семь. На данный момент их работает четыре, но в будущем мы планируем это количество довести до семи.

И для врачей, я думаю, будет очень интересно в рамках международной гуманитарной миссии ездить в другие страны, такие как:

Сербия

Албания

Черногория

Это интересно, я думаю, будет всем, в том числе врачам, которые смогут почувствовать себя врачами-героями, врачами-спасателями.

— А как же основная работа в больнице?

— Можно взять отпуск или, если можно, направят из этого отделения.

На самом деле, волонтерское движение в России одно из самых молодых. Мы подсчитывали: возраст волонтера в России — это где-то 18-22 года. Это очень молодые люди. В Канаде, например, средний возраст волонтера — где-то 35-40 лет. В США — примерно такой же.

А у нас все началось с открытия Олимпийских игр в Сочи, когда стал формироваться волонтерский корпус данного мероприятия и 25 тысяч молодых людей со всей страны участвовали в Олимпийских играх.

Фото: REX

Там тоже были волонтеры-медики. Они участвовали:

по функции допинг-контроль

сопровождали спортсменов

брали допинг-пробы

И это тоже послужило большим толчком, большим импульсом к развитию медицинского волонтерства в России.

Основные направления медицинского волонтерства

— Вы упомянули четыре направления, действующие сегодня. Что это за направления?

— Основным нашим направлением является помощь медицинскому персоналу в больницах, по которому у нас сейчас работает огромное количество волонтеров.

Следующим нашим направлением является:

профилактическая работа с населением

санитарное просвещение

Мы рассказываем людям о профилактике социально значимых заболеваний. В России их правительством определено семь, это:

табакокурение

алкоголизм

наркомания

ВИЧ

СПИД

гепатит

туберкулез

Мы рассказываем людям простым доходчивым языком об этих заболеваниях: что им сделать, чтобы их избежать, и как это предотвратить.

— А где рассказываете? В поликлиниках?

— У нас есть форматы всероссийских акций. Они проводятся в виде дней единых действий. В один день все региональные ассоциации волонтерских центров, медицинские вузы и их волонтерские отряды выходят и проводят разные мероприятия.

К примеру, акция "Волонтеры-медики против гриппа" прошла в 40 регионах. Наши волонтеры вышли на улицу с листовками о мерах профилактики гриппа. Листовки, конечно, были составлены профессиональными врачами и нашими партнерами.

И там говорилось, как:

профилактировать грипп

как его лечить

какие симптомы при гриппе

куда обращаться и т. д.

— В каких еще направлениях работают волонтеры?

— Следующим нашим направлением является профориентация школьников в медицину. Мы понимаем, что медицина — это особая сфера, там очень долго нужно учиться, нужно иметь очень большое внимание, чтобы стать врачом, и очень большую мотивацию.

Основное направление волонтеров-медиков — помощь медицинскому персоналу в больницах

И главное, что мы делаем, — объясняем это людям, которые не очень хотят идти в медицину, но поступают в медицинский университет или по:

семейным соображениям

исходя из детских фантазий

Это нужно, чтобы сразу отсечь ту категорию граждан, которые не хотят стать врачами, а просто по окончанию медицинского университета поймут, что это не их и лучше они пойдут менеджерами в офисы.

Мы приходим в классы и рассказываем, что такое врач, что такое учеба в медицинском университете. Потом у ребят появляется возможность сходить в больницу вместе с нашими волонтерами-кураторами. Они тоже студенты медицинских вузов.

Кроме того, волонтеры рассказывают о мерах профилактики заболевания:

табакокурения

наркомании

алкоголизме

таким же школьникам, которые оказались в больнице. Нам кажется, очень важно затронуть и эту категорию населения.

Четвертое наше направление — это медицинское обеспечение спортивных мероприятий. Для примера приведу наше последнее мероприятие — это "Бессмертный полк" в Москве.

Волонтеры-медики обеспечивали на Красной площади помощь медицинскому сопровождению, врачам, которые там были. Потому что у нас в Москве в "Бессмертном полку" участвовали около 700 тысяч человек.

По нашим подсчетам, волонтеры-медики 9 мая помогли примерно 300 людям, которым стало плохо. Чаще всего это, конечно, были люди пожилого возраста.

Пути развития медицинского волонтерства в России

— Какие-то еще планируется развивать направления?

— Планируется такое интересное направление, как участие в скрининговых исследованиях. Скрининг — это быстрое тестирование на что-либо. К примеру, есть:

скрининг-тесты

экспресс-тесты на ВИЧ

экспресс-тесты на сахар

— Как врачи в медучреждениях относятся к перспективе получить волонтеров? С одной стороны, это добросовестная и бесплатная рабочая сила, в которой медучреждения должны быть заинтересованы, особенно в условиях нехватки среднего и младшего персонала. С другой стороны, придут десять человек, им все надо показать, рассказать, объяснить, сориентировать их как-то. Не все желают быть наставниками или имеют такую возможность. Как эта проблема решается?

— На самом деле, около 180 отделений на данный момент принимают наших волонтеров по всей стране и 36 медицинских учреждений — это:

больницы

диспансеры

поликлинники

И за время нашего существования, с 2012 года, около 300 тысяч волонтерочасов провели волонтеры в больницах. Триста тысяч часов — это огромное количество, даже тяжело представить, это год или два года.

В больнице это плюс, потому что у них немного разгружается персонал, то есть они могут помочь тяжелым пациентам, могут устроить консилиум. Или две медсестры могут пойти делать капельницу тяжелому пациенту, если это требуется, а волонтера попросить заняться чем-нибудь другим, но тоже ответственным, тоже важным.

Но, конечно, его для начала надо научить. И мы просим у медперсонала, чтобы нам выделяли отделения, в которых больше всего нужна волонтерская помощь. Это:

реанимация

приемное отделение

травматология

То есть в отделениях по типу отоларингологии, где относительно легкие пациенты могут быть, конечно, волонтерам нечего делать.

Мы волонтеров, если так можно сказать, на передовую отправляем — в те отделения, где массовые, сложные пациенты.

В круглосуточной реанимации волонтеров очень хорошо принимают, потому что медсестра сама понимает, что лучше она два дня ему будет объяснять, но потом он будет ей четыре месяца помогать, к примеру.

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