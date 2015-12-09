Что ж так сердце растревожено: возможны ли осложнения на сердце при гриппе?

Среди множества осложнений, которые вызывает неправильное лечение ОРВИ и гриппа, проблемы с сердцем и сосудами являются одними из самых опасных и распространенных. Мы привыкли болеть "на ногах" и переносить вирусные инфекции в обычном рабочем ритме, но искренне удивляемся, когда получаем неприятные последствия.

Сердце

О том, какие категории населения особо подвержены сердечно-сосудистым осложнениям, как правильно лечиться от вируса и как предотвратить риск осложнений, рассказали Оксана Драпкина, профессор, доктор медицинских наук, и. о. директора ФГБУ "ГНИЦПМ" Минздрава России и Владимир Зарубаев, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией молекулярных основ химиотерапии вирусных инфекций НИИ гриппа Минздрава России.

— Начать хочется с вопроса на первый взгляд довольно простого. Почему именно сердце? Отчего сердечная мышца начинает давать сбои?

О. Драпкина: — Причины бывают разные. Во время гриппа или ОРВИ повышается температура тела, а вместе с ней увеличивается частота сердечных сокращений и, соответственно, нагрузка на сердце. И если пораженный вирусом человек уже имеет сердечно-сосудистые заболевания, допустим, ишемическую болезнь или хроническую сердечную недостаточность, повышение температуры может пагубно сказаться на работе сердца.

Далее, это непосредственное воздействие вируса, который разрушает клетки организма. Реакции на разрушающее действие вируса всегда непредсказуемы, тем более если борьба с вирусом либо ведется неправильно, либо не ведется вовсе. В таких условиях чаще всего развивается миокардит — это воспаление сердечной мышцы, миокарда.

- Сразу возникает вопрос, а есть ли какие-то способы во время болезни снизить риск осложнений?

В. Зарубаев: — Для начала нужно понимать, как именно действует вирус. Он попадает в организм, активно делится и разрушает клетки. Впрочем, не сам вирус, а реакция иммунитета на него и обеспечивает дополнительную нагрузку на организм и, соответственно, повышает риск осложнений. Также многое зависит от того, какой у пациента вирус. Если он точно знает, что болеет гриппом, который является самым тяжелым видом ОРВИ, лучше принимать специальные узкопрофильные препараты.

Ну а если у заболевшего простой ОРВИ или другие вирусы, тогда нужно использовать универсальные противовирусные препараты широкого спектра действия — они прекрасно помогают. Правда, при выборе противовирусных препаратов нужно обращать пристальное внимание на их доказательную базу, что очень важно.

Если брать наиболее эффективные противовирусные препараты, действующее вещество умифеновир, которое входит в состав Арбидола, получило одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Проведенное по нему исследование стало первым в нашей стране, которое прошло в соответствии с мировыми стандартами и нормами.

Лекарства. Термометр

С другим действующим веществом — осельтамивиром (Тамифлю) — ситуация немного иная: препараты, в которых оно содержится, на данный момент считаются эффективными только в борьбе с гриппом, но также официально рекомендованы для применения ВОЗ.

А вообще, способ исключить сердечно-сосудистые осложнения прост: во время болезни нужно болеть. Соблюдать постельный режим, избегать холодной температуры, волнений и переживаний — все это позволит организму восстановиться как можно скорее. Самое главное, во время болезни нельзя находиться на ногах:

надо лежать,

лечиться,

сбивать высокую температуру,

оперативно принимать меры.

Все это значительно снижает риск сердечно-сосудистых осложнений.

Также стоит отказаться от алкоголя и курения, ведь эти пагубные привычки серьезно снижают иммунный ответ. И, конечно, следует быть начеку и не пускать болезнь на самотек. Насморк, резь в глазах, головная боль — это не просто небольшая усталость организма, а первые звоночки, оперативно реагируя на которые вы сможете избежать осложнений.

— Кто входит в группу риска сердечно-сосудистых осложнений?

О. Драпкина: — Это как совсем маленькие дети, так и пожилые пациенты, беременные женщины, то есть те, у кого слабый иммунитет. Также в группе риска те, чей организм плохо борется с инфекцией, например люди с хроническими неинфекционными заболеваниями. Почечная недостаточность, сердечная недостаточность, патологии печени, цирроз печени — все эти заболевания повышают риск усугубления течения ОРВИ и гриппа.

Печень

И, конечно, такие факторы, как повышенное давление, перепады температуры, изменение погоды, могут спровоцировать развитие скрытых осложнений сердечно-сосудистой системы.

- Как простому человеку определить, что пошло осложнение на сердце? Как оно протекает?

О. Драпкина: — Протекает по-разному: от молниеносных изменений с очень серьезными последствиями, вплоть до летального исхода, до хронического процесса, который может проявляться нарушениями ритмов сердца, небольшой температурой и в завершение опять же сердечной недостаточностью. Если после того как течение ОРВИ и гриппа закончилось, скачки температуры продолжаются и приводят к слабости, вот это тревожный звонок.

Также не нужно тянуть с ЭКГ, если есть ощущение перебоев работы сердечной мышцы, ее замирания и "кувыркания", выражаясь образно. Когда такие симптомы присутствуют, это повод незамедлительно обратиться к врачу.

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