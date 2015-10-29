Лечение гриппа и ОРВИ: можем, когда захотим

"Чума двадцать первого века" — это грипп

"Чума двадцать первого века" — это не то, что вы подумали, перебрав в уме десяток сложных заболеваний. "Чума двадцать первого века" — это грипп.

Грипп: профилактика, симптомы, лечение

Нам кажется, что грипп — неизбежная сезонная болезнь. Нам кажется, что мы давным-давно умеем побеждать ее. Нам кажется, что нас спасут:

прививки

профилактика

Нам кажется порой, что занимайся ты спортом и ешь чеснок — все, считай, застрахован.

Тем не менее отчего-то именно это заболевание, такое вроде бы относительно простое:

кашель

насморк

температура

ломота в костях и мышцах

головная боль

каждый год собирает свою смертельную жатву. Начинается все незамысловато: чихнул, заложило, слег… А заканчивается реанимацией и… Даже думать об этом не хочется.

Мы поговорили сегодня с д. м. н., профессором Еленой Николаевной Каревой (кафедра молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика П. В. Сергеева ГБОУ ВПО РНИМУ Росздрава) о гриппе и его лечении. На этот разговор натолкнула нас прошедшая в Москве в конце октября конференция, посвященная вопросам самолечения населения.

Грипп и ОРВИ: основные отличия

— Что такое грипп и чем он отличается от ОРВИ?

В принципе в список ОРВИ попадает и грипп. Эта болезнь острая? Острая. Респираторная? Да. Вирусная? Конечно. Инфекция. То есть грипп тоже в этом списке.

Но мы все же ставим грипп несколько отдельно от ОРВИ, потому что у него очень тяжелые последствия:

пневмония

неврологические осложнения

отдаленные кардиологические последствия и так далее.

У большинства ОРВИ таких последствий нет.

— Профилактика гриппа и ОРВИ с помощью лекарств - возможна ли она?

Если вы собираетесь вести ребенка на елку или пойти на работу в офис, где все чихают, то можно принять иммуномодулирующий препарат с интерфероном. Но только для профилактики, чтобы поддержать вашу иммунную систему, — для лечения он бесполезен.

Стандартная схема такого приема: один раз через три дня. Потому что для адекватного введения интерферона требуется как раз трое суток.

Грипп опасен серьезными осложнениями

Нет смысла применять этот препарат чаще: ваш организм его все равно не усвоит. Что касается противовирусных препаратов, они, в отличие от иммуномодуляторов, подходят:

для профилактики

для лечения

— Какова роль иммунитета в профилактике гриппа и других ОРВИ? Что должен знать человек про иммунитет в первую очередь?

Иммунитет бывает:

врожденный

приобретенный

У первого цель — сохранить вид. У второго — сохранить конкретного индивида. А их общая цель — обеспечить безопасность человека.

Если с иммунитетом все в порядке, любая вирусная инфекция проходит со временем сама. И в конце болезни вырабатываются антитела. Однако к моменту начала выработки антител (обычно к 6-7 дню заболевания) организм настолько слаб, что болезнь может легко пойти на второй круг. Именно поэтому больным гриппом советуют отсидеться дома две недели.

Понимаю, в наших реалиях слишком долгий больничный, но это лучше, чем:

заражать коллег

рисковать заработать осложнение.

Если человек переболел определенным видом гриппа, у него есть приобретенный иммунитет конкретно на этот вирус. Потому что у человека есть лимфоциты. Они живут по семьдесят лет и бережно хранят память об этом вирусе. Даже если все вокруг будут болеть и кашлять, человек болезни избежит.

Проблема в том, что вирус гриппа постоянно мутирует. То есть приходит вирус гриппа, а человек его раньше не встречал. И иммунитета на этот вирус нет. А вакцина для прививок разрабатывается с учетом прошлогоднего вируса, который может не совпасть с тем, что придет в новом сезоне.

Лечение гриппа и ОРВИ

— Существуют ли лекарства от гриппа и других ОРВИ?

Возбудителей ОРВИ множество, а грипп имеет вполне определенного врага.

Однако и гриппу, и ОРВИ нужен препарат прямого действия, влияющий непосредственно на причину заболевания — сам вирус, даже если тип и вид его не определен.

Источник: фотоархив Pravda. Ru

Например, отечественный противовирусный препарат Арбидол (умифеновир) отлично зарекомендовал себя в лечении как:

гриппа

других ОРВИ

Когда вирус "садится" на поверхность клетки организма, мембраны клетки обтекают вирус и "зашнуровывают" его внутри.

Арбидол (умифеновир) тормозит этот процесс, не позволяя клетке принимать в себя вирус. Процесс проникновения вируса в организм человека нарушается.

Следовательно, период болезни короче и риск осложнений значительно ниже. Что касается симптомов, то, конечно, препарат не снимает их так же быстро, как это делают симптоматические средства, но он их облегчает.

— Означает ли все вышесказанное, что самые эффективные препараты для лечения и профилактики гриппа и других ОРВИ — противовирусные?

Лично я сама покупаю именно эти препараты, поскольку доверяю исследованиям. Во всем мире активно изучают свойства умифеновира, научные сведения о нем были получены во многих странах:

Франции

Германии

США

Англии

говоря уже о различных мелких странах. На мой взгляд, уж если и лечиться, то именно противовирусными препаратами.

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