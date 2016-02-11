Как отличить простуду от гриппа?

Что такое простуда и откуда появилось это выражение? Чем отличается обычная простуда от гриппа? Как отличить их друг от друга в ранней стадии — самом начале заболевания? За разъяснениями Pravda. Ru обратилась к Владимиру Самборскому, кандидату медицинских наук кафедры отоларингологии Кубанского медицинского университета.

Грипп: лечение и выздоровление

Как различить грипп и ОРВИ

— Как может обычный человек, не имеющий медицинского образования, понять, простудой он болен или гриппом?

— В официальной медицинской терминологии понятия "простуда" не существует. Этим словом в народе обычно обозначают острую респираторную вирусную инфекцию — ОРВИ. Именно так звучит диагноз при обращении к врачу с обычными симптомами простуды:

кашлем

насморком

повышением температуры тела

головной болью

Кстати, данная аббревиатура включает целый комплекс острых вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, вызываемых различными вирусами:

риновирусом

аденовирусом

респираторно-синцитиальным вирусом

вирусом парагриппа и прочими.

Грипп — это тоже ОРВИ, одна из самых его тяжелых форм. Ни для кого уже не секрет, как опасна эта болезнь, сколько осложнений вызывает и как трудно ее лечить.

На сегодняшнее время известно около 2000 подтипов вируса, которые отличаются между собой внутренней структурой, а именно особыми белками:

нейраминидазой

гемагглютинином

Все вирусы гриппа относятся к семейству Ortomyxoviridae, их основная особенность — способность быстро мутировать. Причем меняется не только внутренняя структура самого вируса, но и симптоматика болезни, которую он вызывает. Так что отличить на ранней стадии "обычную простуду" от гриппа неспециалист попросту не сможет.

Не всегда и врачи бывают на 100 процентов уверены в диагнозе. Заболевшим рекомендую обращать внимание на квалификацию специалиста и уровень самой клиники.

Врачи, которые работают над своим профессиональным уровнем:

знают методы диагностики и дифференциации похожих заболеваний

смогут назначить правильное лечение

быстро снизить риск осложнений

Главное — обращаться к врачу

— Так что, получается обращаться к врачу надо в любом случае? Не стоит рассчитывать на везение?

— Конечно. Более того, хочу обратить внимание ваших читателей: самолечение опасно. Еще более опасен бесконтрольный прием:

противовирусных препаратов

антибиотиков

различных лекарств, подавляющих симптомы заболевания.

В лучшем случае это будут деньги, выброшенные на ветер — если препараты именно в вашем случае окажутся неэффективны.

А побочные действия? Если их не учитывать, как и многочисленные противопоказания (у многих лекарств они есть), существует вероятность, что придется лечить человека в первую очередь не от простуды и гриппа, а от последствий приема медикаментов.

Самолечение может стоить жизни

— Каких, например?

— Последствия могут быть серьезными, например:

Язва желудка у тех, кто злоупотребляет жаропонижающими средствами Дисбактериоз, нарушения в работе ЖКТ и печени у тех, кто бесконтрольно сам себе назначает антибиотики

И не забывайте, что прием неподходящих препаратов сам по себе является потерей времени. А грипп требует быстрого, форсированного лечения, каждый день на счету. Иногда и каждый час.

— Значит ли это, что разговор об отличиях между простудой и гриппом для обычных людей теряет смысл?

— Получается, что так. Я бы рекомендовал сместить акценты, как в известном анекдоте: "Вам шашечки или ехать?"

Люди должны понимать, что главное — это вовремя назначенное и как можно более эффективное лечение. А что лечить — простуду или грипп — разберется доктор. Важно своевременно обратиться за помощью.

И конечно, укреплять иммунитет всеми доступными способами:

закаляться

вести здоровый образ жизни

следить за питанием

восполнять недостаток витаминов и микроэлементов, если он есть

защищать себя от стресса

подлечить хронические заболевания

Это и станет своеобразной защитой от гриппа и простуды.

Читайте также:

Грипп — живуч, опасен, смертелен… Что делать?

Как определить, что у человека птичий грипп?