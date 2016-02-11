Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Петр Дерябин

Как отличить простуду от гриппа?

Здоровье » Здравоохранение

Что такое простуда и откуда появилось это выражение? Чем отличается обычная простуда от гриппа? Как отличить их друг от друга в ранней стадии — самом начале заболевания? За разъяснениями Pravda. Ru обратилась к Владимиру Самборскому, кандидату медицинских наук кафедры отоларингологии Кубанского медицинского университета.

Грипп: лечение и выздоровление

Как различить грипп и ОРВИ

— Как может обычный человек, не имеющий медицинского образования, понять, простудой он болен или гриппом?

— В официальной медицинской терминологии понятия "простуда" не существует. Этим словом в народе обычно обозначают острую респираторную вирусную инфекцию — ОРВИ. Именно так звучит диагноз при обращении к врачу с обычными симптомами простуды:

  • кашлем
  • насморком
  • повышением температуры тела
  • головной болью

Кстати, данная аббревиатура включает целый комплекс острых вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, вызываемых различными вирусами:

  • риновирусом
  • аденовирусом
  • респираторно-синцитиальным вирусом
  • вирусом парагриппа и прочими.

Грипп — это тоже ОРВИ, одна из самых его тяжелых форм. Ни для кого уже не секрет, как опасна эта болезнь, сколько осложнений вызывает и как трудно ее лечить.

На сегодняшнее время известно около 2000 подтипов вируса, которые отличаются между собой внутренней структурой, а именно особыми белками:

  • нейраминидазой
  • гемагглютинином

Все вирусы гриппа относятся к семейству Ortomyxoviridae, их основная особенность — способность быстро мутировать. Причем меняется не только внутренняя структура самого вируса, но и симптоматика болезни, которую он вызывает. Так что отличить на ранней стадии "обычную простуду" от гриппа неспециалист попросту не сможет.

Не всегда и врачи бывают на 100 процентов уверены в диагнозе. Заболевшим рекомендую обращать внимание на квалификацию специалиста и уровень самой клиники.

Врачи, которые работают над своим профессиональным уровнем:

  • знают методы диагностики и дифференциации похожих заболеваний
  • смогут назначить правильное лечение
  • быстро снизить риск осложнений

Главное — обращаться к врачу

— Так что, получается обращаться к врачу надо в любом случае? Не стоит рассчитывать на везение?

— Конечно. Более того, хочу обратить внимание ваших читателей: самолечение опасно. Еще более опасен бесконтрольный прием:

  • противовирусных препаратов
  • антибиотиков
  • различных лекарств, подавляющих симптомы заболевания.

В лучшем случае это будут деньги, выброшенные на ветер — если препараты именно в вашем случае окажутся неэффективны.

А побочные действия? Если их не учитывать, как и многочисленные противопоказания (у многих лекарств они есть), существует вероятность, что придется лечить человека в первую очередь не от простуды и гриппа, а от последствий приема медикаментов.

Как отличить простуду от гриппа?. простуда
Самолечение может стоить жизни

— Каких, например?

— Последствия могут быть серьезными, например:

Язва желудка у тех, кто злоупотребляет жаропонижающими средствами
Дисбактериоз, нарушения в работе ЖКТ и печени у тех, кто бесконтрольно сам себе назначает антибиотики

И не забывайте, что прием неподходящих препаратов сам по себе является потерей времени. А грипп требует быстрого, форсированного лечения, каждый день на счету. Иногда и каждый час.

— Значит ли это, что разговор об отличиях между простудой и гриппом для обычных людей теряет смысл?

— Получается, что так. Я бы рекомендовал сместить акценты, как в известном анекдоте: "Вам шашечки или ехать?"

Люди должны понимать, что главное — это вовремя назначенное и как можно более эффективное лечение. А что лечить — простуду или грипп — разберется доктор. Важно своевременно обратиться за помощью.

И конечно, укреплять иммунитет всеми доступными способами:

  • закаляться
  • вести здоровый образ жизни
  • следить за питанием
  • восполнять недостаток витаминов и микроэлементов, если он есть
  • защищать себя от стресса
  • подлечить хронические заболевания

Это и станет своеобразной защитой от гриппа и простуды.

Читайте также:

Грипп — живуч, опасен, смертелен… Что делать?

Как определить, что у человека птичий грипп?

Темы орви грипп лечение простуда лечение орви головная боль симптомы орви лечение гриппа симптомы гриппа владимир самборский антибиотики при орви антибиотики пр гриппе
Новости Все >
В "Реале" введён карантин из-за коронавируса
Жириновский рассказал, как защититься от коронавируса
Минобороны досрочно получило первый в 2020 году комплект С-400 "Триумф"
Мишустин напомнил россиянам о золотовалютных активах ЦБ
ЧМ по хоккею с мячом-2022 отдали России несмотря на санкции WADA
Песков рассказал, при каких условиях Путин будет участвовать в выборах
Путин наградил легенду НХЛ Эспозито Орденом Дружбы
Банда торговцев оружием ликвидирована сотрудниками ФСБ
Англия решилась на крайние меры из-за коронавируса
Черногория осталась единственной страной Европы без коронавируса
Последние материалы
ЧМ по хоккею с мячом-2022 отдали России несмотря на санкции WADA
Песков рассказал, при каких условиях Путин будет участвовать в выборах
Военные игры: контроллеры "Xbox 360" будут управлять перископами подводных лодок
Путин наградил легенду НХЛ Эспозито Орденом Дружбы
Банда торговцев оружием ликвидирована сотрудниками ФСБ
Есть ли в мясе мясо? Сомневаются все
Англия решилась на крайние меры из-за коронавируса
Черногория осталась единственной страной Европы без коронавируса
Больше 20 млрд долларов потеряет туристическая отрасль США
Россию ждет будущее без бутылок
Популярное
Общество
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ

Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.

Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Открытия
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Здоровье
Коронавирус впервые обнаружили у новорожденных
Петр Дерябин Есть ли в мясе мясо? Сомневаются все Петр Дерябин Соломон Соловьев Живущие по принципу: "Здесь и сейчас" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный миттельшпиль: обнуление сроков и смыслов Василий Амирджанов
Комментарии
Курс рубля заставил плакать Алену Водонаеву
После Майдана русских националистов выкосили поголовно
Почему народы СССР готовы к объединению?
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
Есть ли в мясе мясо? Сомневаются все
Люди эмигрируют из Казахстана. Станет ли он мононациональной страной?
Курс рубля заставил плакать Алену Водонаеву
Почему народы СССР готовы к объединению?
Курс рубля заставил плакать Алену Водонаеву
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Люди эмигрируют из Казахстана. Станет ли он мононациональной страной?
В Эстонии наступил самый сильный за всю историю кризис
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
МИД Польши: граждане не испытывают благодарности за Победу
Путин: "Ходорковский - жулик"
В Польше хотят улучшить отношения с Россией
Бег - как о способ прорыва в жизни и лекарство от скуки
Курс рубля заставил плакать Алену Водонаеву
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ