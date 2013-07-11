Танатотерапия: как перестать бояться смерти?

Что такое танатотерапия и какое отношение она имеет к смерти? Как перестать бояться летального исхода и в то же время не заблокировать обязательный инстинкт самосохранения? Об этом психолог, танатотерапевт, директор Института танатотерапии, автор уникальной методики Владимир Баскаков рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой.

Владимир Баскаков

— Владимир Юрьевич, для начала, расскажите, пожалуйста, что это за профессия такая — танатотерапевт и чем вы конкретно занимаетесь?

— Во-первых, начнем с того, что такой профессии — танатотерапевт — нет и никогда не будет, потому что она затрагивает тему смерти. Мы никогда не станем профессией. Это общее отношение в культуре:

к смерти,

к смертности.

Я сначала психолог, поэтому меня прежде всего интересуют механизмы. Мы занимаемся контактом человека со своей смертностью, со своей летальностью.

Вот попробуйте взять голой рукой обжигающую сковородку. Что произойдет? Вы руку отдернете. Поэтому то, что мы делаем, когда касается этой темы, мы сразу разрываем с ней контакт.

— Примерно то же самое произошло со мной, когда я начала изучать информацию об этапах перехода человека в мир иной. У меня поднялось давление, мне сразу стало дурно. Как в вашем примере с горячей сковородкой.

— Этим надо увлечься. Смотрите, как интересно. Простейший пример на примере дыхания. У нас есть вдох, есть выдох.

Вы помните, что вы в эту жизнь зашли на вдохе. Там ещё используется телесная практика, помните, ребёнок кричит? Все окружающие, когда ребёнок кричит, а ему больно, что делают? Радуются. Уходим мы на выдохе.

Поэтому последний вздох умирающего — как раз вздох, который необходимо сделать, чтобы выдохнуть. Посмотрите, например, экранизацию Кайдановского "Смерть Ивана Ильича" по Толстому, там очень хорошо этот момент заснят. Умирающий делает вдох, вдох, вдох, вдох, вдох и потом делает выдох. В фильме стоящий врач говорит "кончена". Смерть кончена. И там очень интересная вообще фраза, удивительная совершенно. Там так: "вот оно что".

Умирающий человек

— Почему вы говорите об этом?

— А потому что пример дыхания. У нас есть вдох, есть выдох. Поэтому вдох — это начало, вступление в отношения, выход замуж и так далее, это жизнь. Выдох — это:

прощание,

расставание,

покидание,

смерть.

Давайте сейчас я засеку время и посмотрю, сколько вы будете жить только вдохами, без выдоха.

— Например, закончился отпуск, мы уезжаем. Отъезд из отпуска — это жизнь или смерть?

— Если есть переход, то это есть смерть, конечно.

Все, что связано с переходами, это тема смерти. Давайте мы всё-таки определимся, что же такое смерть, вот это очень интересно. Вы знаете, откуда появилось слово "смерть", не найдете такой информации.

— Насколько я понимаю, что антагонист смерти — это не жизнь. Рождение — смерть.

— Это вообще очень глубинный инсайд. Если вообще вот так разобраться в этом и понять, что действительно у смерти нет альтернативы жизни.

— Самое страшное из зол — смерть не имеет к нам никакого отношения. Потому что когда мы существуем, она не присутствует. И когда существует она, то не присутствует жизнь.

— Но это логика. С логикой мы можем согласиться.

Но что же нас пугает? Страх смерти, это же парадокс, это нонсенс. Как мы боимся того, чего мы при жизни не можем узнать.

Страх смерти

— Но, тем не менее, это один из самых страшных страхов.

— Как в известном фильме один разведчик дает другому яд, "на, говорит, спрячь, идеальный яд, действует быстро и безболезненно". Кто сказал быстро и безболезненно? Тот, кто пробовал? Вот вы попробуйте. Для этого надо, ещё раз говорю, определить, что же такое смерть. Поэтому есть очень интересная такая почти как легенда о том, что у древних руссов была гора, которая называлась Мера. Она находилась на севере. Кстати, вот эта легенда очень хорошо пересекается с восточными и китайскими легендами тоже о севере. Мера делила всё на две части. Отсюда появляется межа, смежить очи.

Поэтому все, что связано с разделением, вот там присутствует смерть.

— Борьба такая, это единство и борьба противоположностей.

— Можно и так сказать, что это единство и борьба. То есть там есть и альтернативы, при этом они между собой связаны, конечно.

— Так что такое смерть?

— Переход из одного качества в другое. То есть смерть, она сама присутствует вот в этом моменте перехода. Попробуйте сейчас вздохнуть на выдохе, прямо сейчас вздохните на выдохе или выдохните на вздохе.

— Не знаю, наверное, не смогу.

— Вы не можете это сделать, конечно, потому что это переход. Когда человек проходит через косяк, разве он соображает, что он вообще хоронит, допустим, этот зал ради коридора. Он же тоже это не осознает. Или зеркало.

Подойдите к зеркалу, встаньте напротив него, посмотрите, вы же видите не себя, вы видите минус себя. Поднимите правую руку, там какая рука поднимается? Правильно. Поэтому коснитесь левой рукой правого уха, инструкция. Человек начинает путаться, так правая, левая, вот это уже все, он уже стирает грань между собой и собой. То есть он по сути дела стирает грань смерти.

Поэтому, вы знаете, когда люди умирают, зеркало занавешивают. Или фильм "Матрица", помните, когда Нео в себе истинном, он попал через зеркало, он касается зеркала, начинается реакция. Посмотрите эти гравюры Эшера, там сколько всего. Помните, там есть у него такой глаз, в зрачке которого отражается смерть, и кто-то смотрит на эту гравюру и пугается: "Ой, смерть".

Смерть — переход из одного качества в другое

На самом деле эта гравюра полна оптимизма, потому что если в вашем зрачке отражается смерть, тот, кто смотрит на смерть, жив. Отсюда привлекательность смерти, почему нас привлекают те места, где смерть присутствует. Авария, там мозги, и все бегут смотреть и смотрят. Это называется катарсис.

— У нас на самом деле так много смерти. Программы новостей наполнены информацией о жертвах ДТП, к примеру, обязательно сообщается, сколько человек погибло. Кто там ранен, вот эти ужасы, кошмар. И смотрят. Кстати, почему?

— Такой мир страх смерти — это один из самых страшных, самых неприятных страхов для людей. Но при этом страх смерти активизирует, согласитесь.

— Наверное. Тут, видимо, активизируется, страх смерти, а может быть, инстинкт самосохранения.

— Инстинкт, да, конечно же. Но там опять важна мера, потому что можно так себя активизировать, что этот инстинкт просто разрушится. Поэтому, как у Земфиры в песне: "Я выбирала жизнь, стоя на подоконнике.

— Получается, что есть люди, которым этот страх мешает жить, и они вынуждены приходить к вам?

— Давайте разграничим:

есть страх физиологический,

есть страх психологический.

Физиологический нужно оставлять.

— А психосоматический?

— Если к вам приходит клиент, он просит вас снять, допустим, страх смерти, если вы снимите физиологию страха смерти, первая машина его. Вот он выйдет, и сразу его собьет первая машина.

Страх смерти надо оставлять, физиологию. А психология, которая вот так нас держит, в каждом подъезде он видит убийцу, он опять же смотрит криминальные новости, да, вот с этим надо работать, конечно.

Испытай смерть с гарантией выжить

Йога Шавасана (поза трупа)

— Почему танатотерапия? Почему не психология?

— Нет, там много же подходов. Я же не говорю, что это уникальный метод, и только он позволяет работать со страхом смерти. Как раз, если вернуться к этой формуле с разведчиками,

мы предлагаем в безопасном режиме на себе испытать, что такое смерть, с гарантией выжить. Потому что это не те технологии, где людей закапывают и так далее.

— Вот есть же эти все истории, когда закапывают. Потом раскапывают.

— Это к нам не имеет отношения.

— Кто-то мне рассказывал, что его знакомый спит в гробу уже два года.

— Это мастурбация на смерть, как ещё назвать иначе-то. Это не то. Здесь важно моделировать эти процессы, смерть моделировать так, чтобы она не была узнана. Через что это можно сделать? Например, через сеанс полного расслабления. Вот мы с вами точно полностью расслабимся, когда умрем, первый раз. Поэтому когда мы умираем, у нас:

все открывается,

ноги разваливаются,

руки открываются,

челюсть отпадает,

глаза открываются.

Вот дальше начинается вообще парадоксальная ситуация, что делает культура и социум с такими телами. Помните?

— Начинают там монетки на глаза пристраивать.

— И все закрывать. Зачем? Вместо того чтобы поддерживать, в живых телах характеристики мертвого тела, например, открытую нижнюю челюсть. Как у детей, помните, у них же у всех, дети маленькие ходят с открытыми ртами. Их все удивляет — и рыбки, и птички, и все на свете. Мы "закрой рот, закрой рот".

— Знаете, в нашей цивилизации, если будешь ходить с открытым ртом, скажут, дура.

— Естественно, потому что совершенно другие критерии оценки:

открытость,

наивность,

естественность.

— Все равно — мертвый человек, не знаю, для кого в этом позитив, это всегда тяжелые эмоции, даже если человек незнакомый, это всегда неприятно. И когда ещё, рот открыт, руки, ноги в разные стороны, это вообще.

— Нет, пусть он таким и будет в социуме, где надо быть:

выдержанным,

культурным,

интеллигентным,

с закрытым ртом.

А в безопасном пространстве, почему же он такой же и остается? Почему, когда мы предлагаем кому-то лечь, он ложится, руками хватается за землю.

Есть такой профессиональный термин, то есть когда мы руками хватаемся за землю, это мы заземляемся. И при этом мы избегаем как раз контакта, не знаю, с терапевтом или с этой реальностью. Потому что люди, которые вступают в контакт, у них руки открыты. Поэтому в этом сеансе мы моделируем полное расслабление, мы не доходим до края.

— Глаза закатил, и значит, ты расслабился?

— Это не так просто. Если бы у нас кто-нибудь так бы сразу расслабился бы, я бы просто с ним разъезжал бы по многим странам мира, показывая, что вот, наконец, первый человек полностью расслабился. Это невозможно сделать. Поэтому те характеристики на сеансах у нас, которые начинают обретаться этим телом, они принципиально отличаются от всех существующих подходов расслабления.

Вот недавно книжка вышла "Десять плюс один, метод расслабления". Почему не одиннадцать? Эти действия — это пародия на расслабление эти:

Мальцы.

Шульцы.

Джекобсоны.

Каматариус.

Гудевокты.

Это всё пародия.

— Так Дед Мороз — это тот самый танатотерапевт?

— Он, видимо, прошел обучение, раз он так может хорошо расслаблять эту девицу из "Морозко".

— Люди же, кстати, когда замерзают, считается, что, наоборот, хорошо и тепло им становится.

— Конечно же. Вот спелеологи это знают, альпинисты это знают. Если в команде кому-то становится жарко, его тут же надо лупить по роже, потому что он замерзнет. Это признаки как раз замерзания. То есть внутри очень хорошо, жар.

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