Эффективные средства против выпадения волос: виды, описания, как выбрать?

Густые здоровые волосы придают образу как женщин, так и мужчин весомость и привлекательность. Поэтому, когда возникают проблемы, связанные с выпадением волос, представители обоих полов начинают переживать и теряют уверенность в себе. Однако мало кто решается обратиться к врачу для выяснения причины своей проблемы. А зря, ведь только опытный специалист способен посоветовать народные средства, косметические или лекарственные препараты против выпадения волос в каждом конкретном случае.

Фото: commons.wikimedia.org by Helpaeatcontu, CC BY-SA 3.0

О причинах облысения, а также народных, косметических и лекарственных средствах против выпадения волос расскажем в статье.

Средство против выпадения волос: нужно ли оно вам?

Выпадение волос является естественным физиологическим процессом, поэтому расстраиваться при виде волос на расческе или одежде — не стоит. Согласно статистике каждый день человек теряет от 50 до 100 волос, что считается нормой. Как понять, что шевелюра начала редеть слишком интенсивно?

Каждый раз после расчесывания на щетке остается большой пучок волос.

Волосы прядями выпадают во время мытья головы.

Утром на подушке остаются пучки волос.

Помимо общих симптомов облысения, существуют признаки, свойственные каждому полу в отдельности. Так, у мужчин при данной проблеме линия роста волос отодвигается к затылку, после чего волосы выпадают на висках и макушке. У женщин шевелюра редеет в области пробора, при этом волосы

начинают сечься,

становятся ломкими, тонкими

и теряют блеск.

Если вы обнаружили у себя признаки начинающегося облысения, вам следует обратиться к врачу-трихологу и начать лечение. Только опытный специалист определит причины вашей проблемы и посоветует народные, косметические или лекарственные средства, способные помочь в вашем случае.

Рассмотрим основные методы борьбы с выпадение волос.

Народные средства против выпадения волос

Часто для того, чтобы вновь обрести шикарную шевелюру, достаточно всего лишь прибегнуть к некоторым народным средствам против выпадения волос. Приведем несколько наиболее популярных рецептов от облысения с использованием обычных продуктов, которые сможет раздобыть каждый — в ближайшей аптеке или в магазине.

Касторовое масло

На водяной бане либо в микроволновой печи подогревают небольшое количество касторового масла, затем полученную теплую массу втирают в корни волос. Голову закутывают полотенцем на 3–5 часов, возможно — на ночь. После этого волосы тщательно промывают шампунем на основе натуральных трав. При повторении данной процедуры раз в неделю на протяжении 1–2 месяцев — облысение останавливается, волосы растут быстрее и становятся гуще.

Лопух

Корни лопуха складывают в кастрюлю, заливают их водой и помещают в духовку, где держат до полного размягчения. После этого полученный отвар остужают и процеживают. Затем смачивают им корни волос. Если эту процедуру повторять регулярно, то наравне с выпадением волос исчезнет и перхоть. Волосы начнут расти быстрее, приобретая природный блеск.

Крапива

Для лечения от облысения используют молодую крапиву, еще не отцветшую. Листья отваривают, затем полученную массу остужают до 40 градусов и ополаскивают ей волосы после каждого мытья головы. При желании в отвар добавляют мать-и-мачеху в соотношении 1:1. Крапива способствует укреплению волос и препятствует их выпадению.

Соль

Раз в неделю волосы ополаскивают теплой водой без косметических средств, после чего втирают в кожу головы в течение 10–15 минут поверенную соль. Затем вновь ополаскивают голову теплой водой. В среднем после шести подобных процедур выпадение волос останавливается. Особенно эффективным данный рецепт считается для сухой кожи головы.

Лук

В процессе лечения используют сок репчатого лука, перемешивая его с медом — в луковую кашицу кладут ложку меда. Если волосы сухие, то в смесь также добавляют ложку растительного масла. Полученную массу втирают в корни волос. Через 30 минут голову тщательно промывают сначала теплой водой, потом шампунем.

Исторический факт — в качестве средства от выпадения волос Гиппократ советовал своим пациентам использовать голубиный помет!

Косметические препараты от выпадения волос

Если остановить облысение возможно благодаря внешнему воздействию, но вы не хотите утруждаться, готовя себе целебные средства по народным рецептам в домашних условиях, можно купить уже готовые косметические препараты в аптеке. Помимо основных травяных экстрактов, в них также содержатся всевозможные дополнительные питательные вещества, стимулирующие рост волос. Перечислим некоторые шампуни против выпадения волос.

Укрепляющий шампунь с хинином KLORANE используют для придания силы корням волос. По заверениям компании-изготовителя, входящий в состав витаминный комплекс помогает избавиться от выпадения волос уже через 2 недели после начала использования. Стоимость средства — около 600 рублей.

используют для придания силы корням волос. По заверениям компании-изготовителя, входящий в состав витаминный комплекс помогает избавиться от выпадения волос уже через 2 недели после начала использования. Стоимость средства — около 600 рублей. Многие интернет-пользователи, обсуждающие проблему выпадения волос на форумах, особенно хвалят укрепляющий шампунь для роста волос с активным стимулирующим комплексом «КОРА» . Он возвращает волосам силу, придает им упругость и прочность. Для улучшения эффекта его применяют в комплексе с тоником-активатором и укрепляющей маской этой же серии. Цена — 300 рублей.

. Он возвращает волосам силу, придает им упругость и прочность. Для улучшения эффекта его применяют в комплексе с тоником-активатором и укрепляющей маской этой же серии. Цена — 300 рублей. Комплекс против выпадения волос Rene Furterer Forticea (шампунь, сыворотка RF80, сыворотка Triphasic) производители рекомендуют использовать на протяжении 3-4 месяцев. За этот срок волосы можно полностью восстановить даже после сильных повреждений. Стоимость: шампунь — 1200 рублей, сыворотка RF80 — 250 рублей, сыворотка Triphasic — 600 рублей.

производители рекомендуют использовать на протяжении 3-4 месяцев. За этот срок волосы можно полностью восстановить даже после сильных повреждений. Стоимость: шампунь — 1200 рублей, сыворотка RF80 — 250 рублей, сыворотка Triphasic — 600 рублей. Шампунь против выпадения волос KeraNova содержит в своем составе триходин. Это вещество воздействует на волосяные фолликулы, стимулируя рост волос. Цена составляет около 150 рублей.

содержит в своем составе триходин. Это вещество воздействует на волосяные фолликулы, стимулируя рост волос. Цена составляет около 150 рублей. Эликсир для стимуляции роста волос Jason состоит только из природных компонентов, необходимых для роста волос. Ускорение роста волос происходит уже через неделю после начала использования средства. Стоимость — около 1200 рублей.

состоит только из природных компонентов, необходимых для роста волос. Ускорение роста волос происходит уже через неделю после начала использования средства. Стоимость — около 1200 рублей. Лосьон-концентрат от выпадения волос DUCRAY оказывает влияние на обменные процессы в клетках кожи и волосяных луковицах, стимулирует рост волос. Используется три раза в неделю в течение трех месяцев. Цена — 1800 рублей.

оказывает влияние на обменные процессы в клетках кожи и волосяных луковицах, стимулирует рост волос. Используется три раза в неделю в течение трех месяцев. Цена — 1800 рублей. Шампунь для роста волос Lanotech укрепляет волосы, ускоряет их рост. В его состав входят: ментол, масло чайного дерева, L-аргинин и другие компоненты. Через месяц после начала использования волосы становятся более густыми, крепкими и здоровыми. Стоимость средства составляет около 2700 рублей.

По мнению дерматологов, одной из причин, приводящих к выпадению волос, является курение. Под воздействием сигаретного дыма нарушается кровоснабжение фолликулов.

Лекарственные средства от выпадения волос

Если в борьбе с выпадением волос косметических средств оказывается недостаточно, тогда можно прибегнуть и к лекарственным. Как правило, они содержат в составе различные минералы и витамины, способные восполнить недостающие компоненты в организме человека и нормализовать рост и структуру волос. Вот некоторые из них:

«Ринфолтил»

Основным компонентом препарата является экстракт плодов пальмы (натуральный природный ингибитор 5-альфа-редуктазы). Данное вещество постепенно останавливает выпадение волос. Продолжительность курса лечения — один месяц. Согласно инструкции препарат принимают ежедневно до еды по одной таблетке.

«Селенцин»

Гомеопатическое средство, которое применяют против диффузной алопеции. Принимают в комплексе с другими лекарствами от облысения, так как оно помогает усилить их эффективность, сократив сроки лечения. Чаще всего назначают ежедневный трехкратный прием. Согласно инструкции препарат принимают через час после еды либо за полчаса до.

Капсулы от выпадения волос «Перфектил»

Содержат целый

ряд витаминов группы В (В12, В5, В2, В6), Е, С и D и другие,

а также растительные экстракты.

Препарат способствует улучшению состояния кожи головы, нормализует кровоток в поверхностных капиллярах, ускоряя метаболические и регенерационные процессы. Согласно инструкции принимают по одной капсуле в сутки после еды.

Как утверждает компания-производитель, биологически активная добавка «Эксперт волос» способствует остановке выпадения волос, укрепляет локоны, придавая им силу и жизненный блеск. Всего этого удается достичь, благодаря входящим в препарат

экстракту хвоща,

цистину,

таурину,

цинку

и другим питательным веществам.

Принимают 2 раза в сутки до еды по одной таблетке в течение 3-х месяцев.

«Пантовигар»

Все компоненты, входящие в состав капсул (тиамин, цистин, кератин, различные аминокислоты и медицинские дрожжи), нормализуют питание корней волос, укрепляя их структуру. Препарат назначается в том случае, если облысение не вызвано гормональными нарушениями. Согласно инструкции принимать следует по одной капсуле трижды в сутки.

Капсулы «Ревалид»

Способствуют ускорению метаболических и регенерационных процессов. Применяются при облысении, возникшем в результате болезни, приема лекарств, родов или беременности, а также негативных влияний внешней среды. Назначают по одной капсуле трижды в день. Курс лечения — три месяца.

Витаминно-минеральная добавка «Алерана»

Содержит минералы, различные органические кислоты и витамины. Включает две серии: «Ночь» и «День». Первая укрепляет и питает волосы, вторая улучшает их состояние, защищает от негативных воздействий. Согласно инструкции принимать средство нужно утром («День») и вечером («Ночь») по одной таблетке.

Если врач-трихолог все-таки поставил вам диагноз «облысение», отчаиваться не стоит. На сегодняшний день существует большое количество средств — народных, косметических и лекарственных, способных избавить вас от проблемы выпадения волос. Главное при этом — вовремя обратиться к врачу и начать лечение, а результаты, как говорится, не заставят себя ждать.

ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1

