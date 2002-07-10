Эффективные средства против выпадения волос: виды, описания, как выбрать?

Густые здоровые волосы придают образу как женщин, так и мужчин весомость и привлекательность. Поэтому, когда возникают проблемы, связанные с выпадением волос, представители обоих полов начинают переживать и теряют уверенность в себе. Однако мало кто решается обратиться к врачу для выяснения причины своей проблемы. А зря, ведь только опытный специалист способен посоветовать народные средства, косметические или лекарственные препараты против выпадения волос в каждом конкретном случае.
О причинах облысения, а также народных, косметических и лекарственных средствах против выпадения волос расскажем в статье.
Выпадение волос является естественным физиологическим процессом, поэтому расстраиваться при виде волос на расческе или одежде — не стоит. Согласно статистике каждый день человек теряет от 50 до 100 волос, что считается нормой. Как понять, что шевелюра начала редеть слишком интенсивно?
Помимо общих симптомов облысения, существуют признаки, свойственные каждому полу в отдельности. Так, у мужчин при данной проблеме линия роста волос отодвигается к затылку, после чего волосы выпадают на висках и макушке. У женщин шевелюра редеет в области пробора, при этом волосы
Если вы обнаружили у себя признаки начинающегося облысения, вам следует обратиться к врачу-трихологу и начать лечение. Только опытный специалист определит причины вашей проблемы и посоветует народные, косметические или лекарственные средства, способные помочь в вашем случае.
Рассмотрим основные методы борьбы с выпадение волос.
Часто для того, чтобы вновь обрести шикарную шевелюру, достаточно всего лишь прибегнуть к некоторым народным средствам против выпадения волос. Приведем несколько наиболее популярных рецептов от облысения с использованием обычных продуктов, которые сможет раздобыть каждый — в ближайшей аптеке или в магазине.
На водяной бане либо в микроволновой печи подогревают небольшое количество касторового масла, затем полученную теплую массу втирают в корни волос. Голову закутывают полотенцем на 3–5 часов, возможно — на ночь. После этого волосы тщательно промывают шампунем на основе натуральных трав. При повторении данной процедуры раз в неделю на протяжении 1–2 месяцев — облысение останавливается, волосы растут быстрее и становятся гуще.
Корни лопуха складывают в кастрюлю, заливают их водой и помещают в духовку, где держат до полного размягчения. После этого полученный отвар остужают и процеживают. Затем смачивают им корни волос. Если эту процедуру повторять регулярно, то наравне с выпадением волос исчезнет и перхоть. Волосы начнут расти быстрее, приобретая природный блеск.
Для лечения от облысения используют молодую крапиву, еще не отцветшую. Листья отваривают, затем полученную массу остужают до 40 градусов и ополаскивают ей волосы после каждого мытья головы. При желании в отвар добавляют мать-и-мачеху в соотношении 1:1. Крапива способствует укреплению волос и препятствует их выпадению.
Раз в неделю волосы ополаскивают теплой водой без косметических средств, после чего втирают в кожу головы в течение 10–15 минут поверенную соль. Затем вновь ополаскивают голову теплой водой. В среднем после шести подобных процедур выпадение волос останавливается. Особенно эффективным данный рецепт считается для сухой кожи головы.
В процессе лечения используют сок репчатого лука, перемешивая его с медом — в луковую кашицу кладут ложку меда. Если волосы сухие, то в смесь также добавляют ложку растительного масла. Полученную массу втирают в корни волос. Через 30 минут голову тщательно промывают сначала теплой водой, потом шампунем.
Исторический факт — в качестве средства от выпадения волос Гиппократ советовал своим пациентам использовать голубиный помет!
Если остановить облысение возможно благодаря внешнему воздействию, но вы не хотите утруждаться, готовя себе целебные средства по народным рецептам в домашних условиях, можно купить уже готовые косметические препараты в аптеке. Помимо основных травяных экстрактов, в них также содержатся всевозможные дополнительные питательные вещества, стимулирующие рост волос. Перечислим некоторые шампуни против выпадения волос.
По мнению дерматологов, одной из причин, приводящих к выпадению волос, является курение. Под воздействием сигаретного дыма нарушается кровоснабжение фолликулов.
Если в борьбе с выпадением волос косметических средств оказывается недостаточно, тогда можно прибегнуть и к лекарственным. Как правило, они содержат в составе различные минералы и витамины, способные восполнить недостающие компоненты в организме человека и нормализовать рост и структуру волос. Вот некоторые из них:
Основным компонентом препарата является экстракт плодов пальмы (натуральный природный ингибитор 5-альфа-редуктазы). Данное вещество постепенно останавливает выпадение волос. Продолжительность курса лечения — один месяц. Согласно инструкции препарат принимают ежедневно до еды по одной таблетке.
Гомеопатическое средство, которое применяют против диффузной алопеции. Принимают в комплексе с другими лекарствами от облысения, так как оно помогает усилить их эффективность, сократив сроки лечения. Чаще всего назначают ежедневный трехкратный прием. Согласно инструкции препарат принимают через час после еды либо за полчаса до.
Содержат целый
Препарат способствует улучшению состояния кожи головы, нормализует кровоток в поверхностных капиллярах, ускоряя метаболические и регенерационные процессы. Согласно инструкции принимают по одной капсуле в сутки после еды.
Как утверждает компания-производитель, биологически активная добавка «Эксперт волос» способствует остановке выпадения волос, укрепляет локоны, придавая им силу и жизненный блеск. Всего этого удается достичь, благодаря входящим в препарат
Принимают 2 раза в сутки до еды по одной таблетке в течение 3-х месяцев.
Все компоненты, входящие в состав капсул (тиамин, цистин, кератин, различные аминокислоты и медицинские дрожжи), нормализуют питание корней волос, укрепляя их структуру. Препарат назначается в том случае, если облысение не вызвано гормональными нарушениями. Согласно инструкции принимать следует по одной капсуле трижды в сутки.
Способствуют ускорению метаболических и регенерационных процессов. Применяются при облысении, возникшем в результате болезни, приема лекарств, родов или беременности, а также негативных влияний внешней среды. Назначают по одной капсуле трижды в день. Курс лечения — три месяца.
Содержит минералы, различные органические кислоты и витамины. Включает две серии: «Ночь» и «День». Первая укрепляет и питает волосы, вторая улучшает их состояние, защищает от негативных воздействий. Согласно инструкции принимать средство нужно утром («День») и вечером («Ночь») по одной таблетке.
Если врач-трихолог все-таки поставил вам диагноз «облысение», отчаиваться не стоит. На сегодняшний день существует большое количество средств — народных, косметических и лекарственных, способных избавить вас от проблемы выпадения волос. Главное при этом — вовремя обратиться к врачу и начать лечение, а результаты, как говорится, не заставят себя ждать.
Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая (androgenetic), диффузная или симптоматическая (effluviums), очаговая или гнездная (areata), рубцовая (scarring). == Литература == Алопеция / Машкиллейсон Л. Н., Скрипкин Ю. К. // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1974. — Т. 1 : А — Антибиоз. — 576 с. : ил. Плешивость / Иванов О. Л. // Перу — Полуприцеп. — М. : Большая российская энциклопедия, 2014. — С. 413-414. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 26). — ISBN 978-5-85270-363-7. (Алопеция → Плешивость : [арх. 21 октября 2022] / Иванов О. Л. // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. — 2016.). Abreu, C. M., & Marques, A. P. (2022). Recreation of a hair follicle regenerative microenvironment: Successes and pitfalls. Bioengineering & Translational Medicine, 7(1), e10235. PMID 35079623 PMC 8780054 doi:10.1002/btm2.10235
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