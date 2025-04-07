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ВСУ потеряли технику НАТО на $2,7 млрд в Курской области

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Правда ТВ

В Курской области украинская армия потеряла 1500 единиц техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке "Север".

Речь идет о бронетехнике, поставленной странами НАТО. Общая стоимость уничтоженного — около 2,7 миллиарда долларов. Часть машин планируют отправить в музеи, часть — восстановят.

С начала марта российские войска освободили более 30 населённых пунктов, включая Суджу. По словам Герасимова, группировка ВСУ изолирована, её добивают. Отдельные подразделения перешли в Сумскую область.

Президент Путин предложил создать зону безопасности вдоль границы. Минобороны сообщает: общие потери ВСУ — свыше 72 тысяч солдат и сотни танков.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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