Луна одна, а приливы дважды: разгадка в движении, которое не видно

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Может показаться странным: Луна всего одна, а приливов — два в сутки. Что за загадка природы?

Фото: https://commons.wikimedia.org by maxime raynal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ прилив

Когда Луна притягивает воду, на стороне Земли, обращённой к ней, формируется водяной горб. Это и есть прилив.

Но в то же время на противоположной стороне возникает второй горб — он вызван центробежной силой, связанной с вращением Земли вокруг общего центра масс. Так возникают два прилива и два отлива в сутки: Земля вращается, и каждый водяной горб "пробегает" по её поверхности.

А как же Солнце? Его гравитация тоже влияет, но намного слабее — примерно в четыре раза. Поэтому в этом контексте её воздействием можно пренебречь.

А как насчёт Чёрного моря

В Чёрном море приливы существуют, но действуют по своим правилам. Они не связаны напрямую с Мировым океаном — всё из-за узких проливов Босфор и Дарданеллы, которые не пропускают приливные волны.

Тут вода словно в большом тазике — слегка покачивается. Амплитуды крошечные: около 13 см в Батуми, 10-11 см в Бургасе и всего 1 см у берегов Крыма. Но и тут есть "рекордсмены": в Каркинитском и Ягорлыцком заливах приливы могут достигать 18 см.

Где заканчивается море и начинается залив?

Интересный факт: чёткого перечня морей не существует. Некоторые моря входят в состав других, более крупных. Средиземное, например, делится почти на два десятка. Есть заливы, сравнимые по размерам с морями — Гудзонов залив, к примеру, крупнее Белого моря.

Международная гидрографическая организация попыталась навести порядок. Она обозначила границы 58 морей, 25 заливов и проливов, учитывая форму берегов, солёность воды, рельеф дна и течение. Однако в обиходе до сих пор встречаются и "неофициальные" названия.

Уточнения

Луна́ - единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы.

