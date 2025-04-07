Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ меняют тактику под Белгородом — что задумали украинские военные
Раскрыта причина смерти Паши Техника
Мэр Курска Игорь Куцак уходит в отставку
Самый любимый салат с крабовыми палочками — классика, которая не надоедает
На берегу Тамани нашли пальмовое масло — подозревают сброс с судна
Минобороны: за ночь сбито 19 дронов ВСУ над тремя регионами России
Гараж в СССР: больше, чем просто коробка из бетона
Хрустящая, сочная, ранняя: вот какую морковь выбирают дачники
Грузия рассчитывает на возврат территорий — при одном важном условии

Луна одна, а приливы дважды: разгадка в движении, которое не видно

2:06
Наука

Может показаться странным: Луна всего одна, а приливов — два в сутки. Что за загадка природы?

прилив
Фото: https://commons.wikimedia.org by maxime raynal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
прилив

Когда Луна притягивает воду, на стороне Земли, обращённой к ней, формируется водяной горб. Это и есть прилив.

Но в то же время на противоположной стороне возникает второй горб — он вызван центробежной силой, связанной с вращением Земли вокруг общего центра масс. Так возникают два прилива и два отлива в сутки: Земля вращается, и каждый водяной горб "пробегает" по её поверхности.

А как же Солнце? Его гравитация тоже влияет, но намного слабее — примерно в четыре раза. Поэтому в этом контексте её воздействием можно пренебречь.

А как насчёт Чёрного моря

В Чёрном море приливы существуют, но действуют по своим правилам. Они не связаны напрямую с Мировым океаном — всё из-за узких проливов Босфор и Дарданеллы, которые не пропускают приливные волны.

Тут вода словно в большом тазике — слегка покачивается. Амплитуды крошечные: около 13 см в Батуми, 10-11 см в Бургасе и всего 1 см у берегов Крыма. Но и тут есть "рекордсмены": в Каркинитском и Ягорлыцком заливах приливы могут достигать 18 см.

Где заканчивается море и начинается залив?

Интересный факт: чёткого перечня морей не существует. Некоторые моря входят в состав других, более крупных. Средиземное, например, делится почти на два десятка. Есть заливы, сравнимые по размерам с морями — Гудзонов залив, к примеру, крупнее Белого моря.

Международная гидрографическая организация попыталась навести порядок. Она обозначила границы 58 морей, 25 заливов и проливов, учитывая форму берегов, солёность воды, рельеф дна и течение. Однако в обиходе до сих пор встречаются и "неофициальные" названия.

Уточнения

Луна́ - единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить
Авто
ТОП-5 легковушек СССР, на которых никто не хотел ездить Аудио 
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Садоводство, цветоводство
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите Аудио 
Популярное
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.

Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Шокирующая находка на дне Лох-Несса: камера с фотоплёнкой вернулась, что на ней? Игорь Буккер Самолёт Як-44 — советский AWACS, который так и не поднялся в воздух Дмитрий Плотников Русские, мы сделали это. Рекорд Овечкина символичен, что заставляет Запад нервничать Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Последние материалы
Шокирующая находка на дне Лох-Несса: камера с фотоплёнкой вернулась, что на ней?
Пять способов избавиться от запаха пота, о которых вы точно не знали
Сосиски в тесте без духовки: на сковороде получается ещё вкуснее
Аллергия на весну — с этим можно бороться! Как очиститель воздуха меняет всё
В Польше решили, что Россия берёт под контроль Арктику
Почему Ан-2 считается самым надёжным самолётом в истории
Салат без варки и жарки: просто нарежьте и перемешайте
10.000 шагов — миф, маркетинг или ключ к долголетию: какие есть нюансы
Кот или собака — кого выбрать для семьи: всё проще, чем кажется
Посадили гортензию, а она не цветёт? Причина может быть в соседях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.