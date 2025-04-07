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Любовь Степушова

Русские, мы сделали это. Рекорд Овечкина символичен, что заставляет Запад нервничать

3:18
Спорт » Командные виды » Хоккей

Рекорд Овечкина — это символично, победили опять русские с их долготерпением, силой, бесстрашием, смекалкой.

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

Никто не заметил, что команда Александра Овечкина "Вашингтон кэпиталз" уступила "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 1:4. Событием стала единственная шайба "Кэпиталз", которую забросил Овечкин.

Этот гол стал для него 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ и рекордом лиги. Пал рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). Это спортивный подвиг с учётом того, что Овечкин восстанавливался после перелома ноги в начале сезона. И это разрыв шаблона для западной аудитории, потому что Овечкин — совершенно неприемлемый для неё герой из-за дружбы с президентом Владимиром Путиным. В 2017 году россиянин основал Putin Team, "объединяющую людей, которые гордятся своей страной и хотят сделать Россию сильнее", что было поддержано ведущими спортсменами РФ.

После начала СВО НХЛ выступила с заявлением, осуждающим РФ, и некоторые российские игроки осудили действия Родины, чтобы не вылететь из лиги. Но это требование о лояльности к Западу совсем не коснулось Овечкина, потому что он не просто "золотой игрок", приносящий прибыли команде и НХЛ, он звезда. Им невозможно не восхищаться: он приветлив с болельщиками, бесстрашен, выкладывается в каждом матче до конца, предан одной команде, его голы красивы.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил финской газете в ноябре: "Я не знаю, какие отношения у Овечкина с Владимиром Путиным". А журналист Слава Маламуд за критику Овечкина был лишён аккредитации в "Вашингтон кэпиталз".

Der Spiegel отмечает в статье, "человек Путина в НХЛ стал величайшим хоккеистом", что Овечкин забивал голы поколению вратарей, которые благодаря своему высокотехнологичному оборудованию, росту и стилю игры "бабочка" покрывали почти всю поверхность ворот и таким образом по результативности намного превосходили вратарей эпохи Гретцки.

Несмотря на слова россиянина, что он не занимается политикой, Der Spiegel считает, что он "представитель нового мирового порядка, в котором США и Россия идут бок о бок". Согласимся, если глава ФБР Каш Патель в комментарии о своих впечатлениях от игры, на которой Овечкин побил рекорд Гретцки, отметил: "Потрясающе!"

Александр подчёркивает, что он русский. "Русские, мы сделали это!" — сказал он после забитой рекордной шайбы. Над его местом в раздевалке висит православная икона. Русских западный истеблишмент ненавидит, много лет осуществляя проект анти-Россия. Поэтому рекорд Овечкина — это символично, победили опять русские с их долготерпением, силой, бесстрашием, смекалкой.

Причём, как говорят в НХЛ, это вечный рекорд — на сто лет, значит, это победа русских forever.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нхл александр овечкин
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