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Олег Артюков

В Польше решили, что Россия берёт под контроль Арктику

3:31
Экономика

На фоне ускоряющихся климатических изменений и стремительного таяния арктических льдов интерес ведущих мировых держав к Арктике значительно усилился. Этот регион приобретает всё большее значение с точки зрения геополитики, природных ресурсов и логистики.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

Одним из ключевых факторов растущего внимания является Северный морской путь — транспортный коридор, пролегающий вдоль северного побережья России от Мурманска до Владивостока. В условиях потепления Арктики доступность этого маршрута возрастает, что открывает новые возможности для международной торговли.

Россия активно демонстрирует намерение укрепить свои позиции в Арктике и взять под контроль основные транспортные артерии региона.

В материале польского издания Focus. pl говорится, что Москва рассматривает СМП как зону своего исключительного влияния и не собирается делиться контролем над этим маршрутом с другими странами. Россия не просто заявляет о своих амбициях, но активно предпринимает конкретные шаги для их реализации, считает автор материала (перевод АБН24).

Одним из ключевых элементов российской арктической стратегии становится расширение атомного ледокольного флота. Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв в ходе VI Международного арктического форума подтвердил планы по строительству новых ледоколов.

Это связано с увеличением объёмов грузоперевозок по Севморпути, который уже сегодня становится всё более востребованной альтернативой традиционным морским маршрутам, таким как Суэцкий и Панамский каналы.

В конце 2024 года Россия представила новый атомный ледокол "Чукотка", созданный в рамках проекта 22220. Этот ледокол, как и его предшественники — "Арктика", "Сибирь" и "Урал", предназначен для круглогодичного обеспечения судоходства в северных водах. Такие суда позволяют поддерживать судоходство в сложных ледовых условиях, что критически важно для бесперебойной транспортировки грузов.

Целью России является создание так называемого Великого Северного морского пути — масштабного логистического коридора, соединяющего Мурманск на западе страны с Владивостоком на востоке.

Этот маршрут должен объединить не только арктическое побережье, но и внутреннюю транспортную инфраструктуру: железные дороги, реки, а также сеть глубоководных портов. Атомные ледоколы станут центральным элементом этой системы, обеспечивая круглогодичную навигацию в суровых условиях Крайнего Севера.

В глобальном контексте Россия стремится занять доминирующее положение в арктическом регионе, где пересекаются интересы различных держав — в том числе США, Канады, Китая и стран ЕС. Помимо логистики, Арктика богата природными ресурсами — нефтью, газом, редкоземельными металлами — что также усиливает стратегическую важность региона.

Так что российская политика в Арктике — это не только попытка экономической модернизации через использование новых транспортных маршрутов, но и чёткий геополитический сигнал о намерении утвердиться как ведущая сила в одном из важнейших регионов XXI века.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы арктика
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