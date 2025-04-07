Сосиски в тесте без духовки: на сковороде получается ещё вкуснее

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящие, румяные, ароматные — эти сосиски в тесте завоевывают сердца с первого укуса. И готовятся они вовсе не в духовке, а прямо на сковороде! Такой рецепт идеально подойдёт и для подростков, и для тех, кто хочет удивить гостей, не стоя часами у плиты. Всё просто, вкусно и с вау-эффектом!

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain сосиска в тесте

Что понадобится (на 4 порции):

Слоеное дрожжевое тесто — 500 г

Молочные сосиски — 12 шт.

Растительное масло — по вкусу

Как готовить — пошагово:

1. Размораживаем тесто

Лучше заранее: с вечера переложите его из морозилки в холодильник. За час до готовки достаньте на стол — пусть полежит и подтает.

2. Подготавливаем основу

Тесто раскатайте и нарежьте длинными полосками. Удобно использовать нож для пиццы. С сосисок снимите оболочку и отварите их 1 минуту — этого достаточно.

3. Оборачиваем сосиски

Когда сосиски остынут, оберните каждую тестом по спирали — плотненько, но не слишком туго.

4. Обжариваем

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите несколько сосисок так, чтобы они не соприкасались. Обжаривайте до румяной корочки, переворачивая со всех сторон.

5. Подача

Подавайте горячими — так вкуснее всего! Отлично сочетаются с кетчупом, горчицей или сырным соусом.

Уточнения

Соси́ска в те́сте — выпечное изделие из дрожжевого или слоёного теста с сосиской внутри.

