Сосиски в тесте без духовки: на сковороде получается ещё вкуснее

Хрустящие, румяные, ароматные — эти сосиски в тесте завоевывают сердца с первого укуса. И готовятся они вовсе не в духовке, а прямо на сковороде! Такой рецепт идеально подойдёт и для подростков, и для тех, кто хочет удивить гостей, не стоя часами у плиты. Всё просто, вкусно и с вау-эффектом!
Слоеное дрожжевое тесто — 500 г
Молочные сосиски — 12 шт.
Растительное масло — по вкусу
1. Размораживаем тесто
Лучше заранее: с вечера переложите его из морозилки в холодильник. За час до готовки достаньте на стол — пусть полежит и подтает.
2. Подготавливаем основу
Тесто раскатайте и нарежьте длинными полосками. Удобно использовать нож для пиццы. С сосисок снимите оболочку и отварите их 1 минуту — этого достаточно.
3. Оборачиваем сосиски
Когда сосиски остынут, оберните каждую тестом по спирали — плотненько, но не слишком туго.
4. Обжариваем
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите несколько сосисок так, чтобы они не соприкасались. Обжаривайте до румяной корочки, переворачивая со всех сторон.
5. Подача
Подавайте горячими — так вкуснее всего! Отлично сочетаются с кетчупом, горчицей или сырным соусом.
Соси́ска в те́сте — выпечное изделие из дрожжевого или слоёного теста с сосиской внутри.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.