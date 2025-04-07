Доллар на грани краха? 80% мировой торговли может перейти на другие валюты

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединенные Штаты испытывают экономические трудности, и доллар, который долгое время был лидером мировой экономики, находится на перекрестке значительных изменений.

Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ деньги

Американская валюта остается основной для 80% мировой торговли, но увеличивается количество стран, которые стремятся укрепить национальные валюты и снизить зависимость от доллара. Это не означает немедленного прощания с долларом, но свидетельствует о намерениях и возможных долгосрочных изменениях.

Целью этого шага является создание более автономных торговых отношений и снижение влияния США на экономику этих стран. В числе этих стран Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина, передает unionrayo.

Как пишет CNBC, американский миллиардер Билл Экман заявил, что бизнес — игра, основанная на доверии, и отметил, что президент США Дональд Трамп теряет доверие бизнес-лидеров по всему миру. Он подчеркнул, что последствия для страны и миллионов граждан, поддержавших президента, особенно для потребителей с низким доходом, будут очень негативными. По его словам, это не то, за что люди голосовали.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.



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