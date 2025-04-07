Салат без варки и жарки: просто нарежьте и перемешайте

Хотите что-то лёгкое, освежающее и при этом с характером? Тогда этот салат — как раз то, что нужно. Он сочетает хрусткость капусты и огурцов с пикантной ноткой чеснока и имбиря. Минимум времени — максимум пользы и вкуса.
Пекинская капуста — 1 шт.
Огурцы — 2 шт.
Консервированный зелёный горошек — 300 г
Чеснок — 3 зубчика
Имбирь — 10 г
Оливковое масло — 3 ст. л.
Соевый соус — 2 ст. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
Шаг 1.
Нашинкуйте капусту, немного посолите и разомните руками. Сложите в миску.
Шаг 2.
Огурцы нарежьте ломтиками около 1 см. Слейте жидкость с горошка. Всё соедините с капустой.
Шаг 3.
Мелко порубите чеснок. Имбирь натрите на мелкой тёрке. Добавьте в миску.
Шаг 4.
Смешайте оливковое масло с соевым соусом, заправьте салат, поперчите и тщательно перемешайте.
Можно подать сразу, а можно дать настояться — так вкус станет насыщеннее.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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