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Салат без варки и жарки: просто нарежьте и перемешайте

1:19
Еда

Хотите что-то лёгкое, освежающее и при этом с характером? Тогда этот салат — как раз то, что нужно. Он сочетает хрусткость капусты и огурцов с пикантной ноткой чеснока и имбиря. Минимум времени — максимум пользы и вкуса.

Салат из огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат из огурцов

Ингредиенты на 4 порции:

  • Пекинская капуста — 1 шт.

  • Огурцы — 2 шт.

  • Консервированный зелёный горошек — 300 г

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Имбирь — 10 г

  • Оливковое масло — 3 ст. л.

  • Соевый соус — 2 ст. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Пошаговая инструкция:

Шаг 1.
Нашинкуйте капусту, немного посолите и разомните руками. Сложите в миску.

Шаг 2.
Огурцы нарежьте ломтиками около 1 см. Слейте жидкость с горошка. Всё соедините с капустой.

Шаг 3.
Мелко порубите чеснок. Имбирь натрите на мелкой тёрке. Добавьте в миску.

Шаг 4.
Смешайте оливковое масло с соевым соусом, заправьте салат, поперчите и тщательно перемешайте.

Можно подать сразу, а можно дать настояться — так вкус станет насыщеннее.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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