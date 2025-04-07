Салат без варки и жарки: просто нарежьте и перемешайте

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите что-то лёгкое, освежающее и при этом с характером? Тогда этот салат — как раз то, что нужно. Он сочетает хрусткость капусты и огурцов с пикантной ноткой чеснока и имбиря. Минимум времени — максимум пользы и вкуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат из огурцов

Ингредиенты на 4 порции:

Пекинская капуста — 1 шт.

Огурцы — 2 шт.

Консервированный зелёный горошек — 300 г

Чеснок — 3 зубчика

Имбирь — 10 г

Оливковое масло — 3 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Пошаговая инструкция:

Шаг 1.

Нашинкуйте капусту, немного посолите и разомните руками. Сложите в миску.

Шаг 2.

Огурцы нарежьте ломтиками около 1 см. Слейте жидкость с горошка. Всё соедините с капустой.

Шаг 3.

Мелко порубите чеснок. Имбирь натрите на мелкой тёрке. Добавьте в миску.

Шаг 4.

Смешайте оливковое масло с соевым соусом, заправьте салат, поперчите и тщательно перемешайте.

Можно подать сразу, а можно дать настояться — так вкус станет насыщеннее.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

